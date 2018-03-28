Сюрприз от «Трактора», упорство «Йокерита» и ожидание битвы сезона от СКА и ЦСКА

Запад – равнение на «армию»

Чуда не произошло. СКА и ЦСКА уверенно дошли до финала конференции, где нас ждет классическое армейское противостояние последних лет. Таким образом, в третьем из четырех последних финалов конференций нас ждет сражение СКА и ЦСКА.

При этом два из трех последних чемпионов были из Западной конференции, а единственным исключением стала победа «Магнитки» в сезоне 2015/2016. К слову, именно сезон 15/16 был первым и пока что последним для ЦСКА шансом взять Кубок Гагарина. Для москвичей это третий финал конференции за четыре года, и очередной шанс достичь заветной цели.

Путь к ней пока что проходит без особых проблем, хотя во втором раунде «Йокериту» все же удалось потрепать нервы москвичам. Финны не сумели переломить ход серии, но сумели дотянуть ее до шести матчей и отобрать у соперника немало сил, которые очень понадобятся ЦСКА в противостоянии со СКА.

Однако ЦСКА стал заложником своих же проблем. Просто «Йокерит» в силу возможностей сумел частично ими воспользоваться. Пройти ЦСКА было почти нереально, семь матчей в серии можно было бы назвать чудом. Шесть – максимум «Йокерита» на данный момент.

Серия ЦСКА и «Йокерита» стала украшением плей-офф Западной конференции на данный момент. Она подарила болельщикам КХЛ самый длинный матч в истории Лиги – пять овертаймов, 142 минуты и 9 секунд в пятом матче серии. Попутно вратарь «Йокерита» Кари Рамо установил новый рекорд КХЛ по количеству сэйвов за один матч – 83! Финский ветеран сделал почти невозможное чтобы оставить свою команду в деле. А «Йокерит», в целом, выжал из себя практически все, что мог. Упрекнуть финнов не в чем, просто ЦСКА был на голову сильнее.

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В отличие от ЦСКА, СКА потратил на «Локомотив» меньше сил. Когда в итогах прошлой недели мы говорили, что «Локомотив», вероятно, так и закончит серию с одной победой, мы оказались правы.

К чести ярославцев, они еще пободались и, в общем-то, были близки к тому, чтобы продлить серию хотя бы до шести поединков. Однако в домашних стенах взять победу не удалось. А определяющим стало второе подряд домашнее поражение 20 марта.

В той игре «Локомотив», уступавший в серии 1:2, сумел повести в счете и показывал неплохую игру в первом периоде. Однако ярославцы не справились со своими нервами, полностью провалив второй период, а третий превратился в фарс – множество драк и 74 минуты штрафа на две команды говорят сами за себя.

«Локомотив» проиграл психологически и в пятом матче серии СКА в домашних стенах достаточно уверенно оформил выход в финал.

Таким образом, на прошедшей неделе в Западной конференции можно выделить два ключевых матча. Первым стал выездной успех СКА над «Локомотивом» 20 марта, сломивший ярославцев. Вторым – 146-минутный матч ЦСКА и «Йокерита» 22 марта, который продлил серию для москвичей на два лишних дня и два перелета в Хельсинки и обратно. Плюс забрал у армейцев много сил перед финалом. Не исключено, что это может сыграть не в пользу ЦСКА в дальнейшем.

Восток — ожидаемое чудо «Трактора» и казанский удав

Спокойствие и только спокойствие – отличительная особенность «Ак Барса» Зинетулы Билялетдинова. Любую другую команду домашнее поражение в стартовом матче серии заставило бы заметно нервничать и волноваться. Но Казань, пропустив в одном первом поединке четыре гола, в последующих четырех, в том числе двух выездных играх, позволила забросить сопернику всего шесть.

На прошедшей неделе «Ак Барс» спокойно дооформил выход в финал Восточной конференции, сумев взять три победы над «Магниткой» с общим счетом 11:5. Конечно, сыграло в плюс возвращение Даниса Зарипова, но и без него подопечные Билялетдинова играли, будто с запасом. Не дрогнул и Эмиль Гарипов в воротах, которому весь сезон прочили спад, но так его и не дождались.

Что касается «Магнитки», сработало проверенное правило – старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет. За исключением Василия Кошечкина, лидеры «Металлурга» показали себя с наилучшей стороны, но все же уступали казанцам в движении и давлении, а на одном мастерстве титулы уже не выигрываются. Судя по всему, летом магнитогорцев ждут кадровые изменения – Василий Кошечкин, Крис Ли и Сергей Мозякин не вечны и этот сезон показал, что их время прошло. После двух подряд финалов Кубка Гагарина «Металлург» не просто ухудшил результат, он ухудшил его по делу, без вариантов уступив «Ак Барсу».

Отдельной критики заслужил голкипер Василий Кошечкин, хотя именно это слово применительно к 35-летнему ветерану абсолютно не приемлемо. Скорее, заслужил отдельной оценки. Кошечкин не робот и в его возрасте после тяжелейшего сезона и выматывающей Олимпиады был необходим отдых, но Илья Самсонов в критический момент равноценно заменить ветерана не сумел. В итоге линия, считавшаяся сильной стороной «Магнитки», на проверку отыграла едва ли не ключевую роль в поражении от «Ак Барса».

Интереснее и одновременно проще прошла борьба во втором полуфинале конференции. «Салавату Юлаеву» банально не хватило сил. Уфимцев слишком вымотала серия с «Авангармом», и во время второго семиматчевого беспрерывного марафона подопечные Эркки Вестерлунда просто выдохлись.

Конечно, можно сетовать на плохую реализацию, определенные тактические недочеты, но реально многие эти факторы связаны были как раз с физической усталостью. И та же игра Бэна Скривенса это подтвердила. Канадский вратарь, получив травму на Олимпийских играх, в срочном порядке возвращался на лед, чтобы спасать серию с «Авангардом», и справился со своей задачей на 100%. Но после травм в любом случае будет спад в игре, и он пришелся как раз на конец серии с «Трактором». Первым звонком стал четвертый матч серии, где Скривенс пропустил четыре гола. Затем канадец, как и вся команда, собрался на домашнюю пятую игру, но провалился в шестой.

Игра 25 марта стала ключевой. Семь пропущенных шайб в целом, замена Скривенса на Кареева, и выездной погром от «Трактора» (1:7). Челябинцы получили моральное преимущество и воспользовались им. «Салават» выдохся, Скривенс выдохся, а равноценной замены канадцу так и не нашлось. За весь сезон в Уфе так и не нашли хорошего резервиста основному вратарю, и это явный провал менеджмента, который стал решающим в поражении от «Трактора».

Зато челябинцев можно поздравить с историческим достижением – впервые в истории КХЛ «Трактор» вышел в финал конференции. Для подопечных Анвара Гатиятулина и для самого наставника это колоссальный успех, основанный, прежде всего, на дисциплинированной игре, отличных спецбригадах и сильной а главное равноценной (подчеркиваем) паре вратарей. Плюс бонус в виде зажегшейся звездочки в лице форварда Виталия Кравцова и челябинского характера. Рецепт успеха всегда прост. Причин поражения всегда можно найти разнообразное множество.

Чего ждать от финалов конференций?

На текущей неделе стартуют финалы конференций КХЛ, и главным из них будет финал Запада. СКА и ЦСКА сыграют, как говорят специалисты, скрытый финал. Хотя здесь и специалистом быть не нужно, чтобы понимать, что в текущем сезоне СКА и ЦСКА на голову сильнее других команд КХЛ. С большой долей вероятности именно победитель Запада станет победителем Кубка Гагарина.

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Главным фаворитом считается, конечно же, СКА. И дело не только в самом клубе из Санкт-Петербурга, описывать все преимущества которого абсолютно бессмысленно. Скорее, вопрос в ЦСКА. Уже перед финалом стало известно, что у москвичей под вопросом участие в серии двух нападающих – Сергея Шумакова и Максима Шалунова. У игроков подозрение на «свинку», а это значит, что Игорь Никитин может потерять целое звено. Именно эти двое парней формируют наиболее продуктивную тройку атаки с Кириллом Капризовым. Возможно, не в плане очков, но в плане навязывания сопернику инициативы, игры в чужой зоне.

ЦСКА делает ставку на вертикальный силовой хоккей с акцентом на оборону, и тройка Шумакова была по сути единственной, направленной на креатив. Потерять двух игроков звена и успеть перестроить атаку за несколько тренировок почти невозможно. Если добавить, усталость ЦСКА после серии с «Йокеритом», проблемы с большинством и в целом не самую высокую результативность в атаке, СКА выглядит уверенным фаворитом пары. Возможно, СКА уступает в стабильности обороны и вратарской линии, но не настолько, чтобы считать это слабыми местами команды из Санкт-Петербурга.

На Востоке также заметен явный фаворит. У «Ак Барса» длиннее скамейка, опытнее тренер, и казанцы сохранили больше сил после серии с «Магниткой», получив целую неделю отдыха перед финалом конференции. В пользу «Трактора» могут сыграть только вратари и эмоциональный подьем от исторического выхода в финал. Однако второй фактор может быть использован только в первых матчах серии – затем накатит усталость. И если команда из Челябинска не сумеет зацепиться за победу в первых двух матчах, шансов пройти «Ак Барс» практически не будет.