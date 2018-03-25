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    Капитана «Виннипега» выгнали с тренировки

    Виннипег Джетс НХЛ
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    Блэйк Уилер
    На фото:Блэйк Уилер
    Капитана «Виннипега» Блэйка Уилера выгнали с субботней тренировки «Джетс» после того, как он решил выяснить отношения с защитником Беном Широ.

    «Такие вещи случаются постоянно. Эмоции берут верх. На самом деле хорошо, когда тренировки проходят очень интенсивно, и мы хотим, чтобы они были такими перед плей-офф», — сказал Широ.

    Инцидент произошел во время отработки большинства. В нем также принял участие нападающий Марк Шайфли. После этого тренер Пол Морис отправил Уилера в раздевалку.

    «У нас короткая память. По крайней мере у меня. Сначала оказываешься в гуще событий, а потом перекусишь, глотнешь воды, и снова готов играть», — отметил Шайфли.

    «Наш подход к тренировкам прост — все надо делать быстро. Это контактный вид спорта. В игре кто-то может поднять локоть, жестко встретить соперника. Такое случается и на тренировках. Так будет всегда. Все нормально», — сказал Морис.

    «Джетс» могут пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с сезона-2014/15.

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