НХЛ. Победный покер Копитара, десятая подряд победа «Коламбуса»

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 6:7
«Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче потерпел поражение от «Тампы-Бэй Лайтнинг» — 6:7 (1:3, 2:4, 3:0).
В составе «молний» дублем отметился Джей Ти Миллер. Еще по шайбе забросили Энтони Чирелли, Тайлер Джонсон, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Михаил Сергачев. На счету Никиты Кучерова и того же Сергачева по результативной передаче.
У «островитян» сразу трое игроков оформили по дублю – Райан Пулок, Андерс Ли и Антони Бовилье.
В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 11-е место (72 очка), а «Тампа» — первое (106 очков).
«Каролина» — «Аризона» 6:5
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Аризоной Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счетом 6:5 (2:2, 2:3, 2:0).
Одним из главных героев в составе победителей стал российский форвард Валентин Зыков, оформивший дубль. Также две шайбы в активе Джеффа Скиннера. Еще по одному точному броску нанесли Филлип Ди Джузеппе и Теуво Терявяйнен.
У «Койотс» дублем отметился Алекс Голигоски. По одному голу на свой счет записали Клейтон Келлер, Джош Арчибальд и Ник Казинс.
«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (75 очков). «Аризона» идет 15-й на Западе (61 очко).
«Коламбус» — «Флорида» 4:0
«Коламбус Блю Джекетс» одержал десятую победу подряд, обыграв у себя дома «Флориду Пантерз» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
В составе «Блю Джекетс» шайбами отметились Кэм Аткинсон, Сонни Милано, Сет Джонс и Томас Ванек. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.
Голкипер Сергей Бобровский отразил все 33 броска, оформив шат-аут.
«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции (89 очков), а «Флорида» — девятое (81 очко).
«Филадельфия» — «Рейнджерс» 4:3
«Филадельфия Флайерз» на своей площадке оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
В составе «летчиков» дублем отметился Трэвис Конечны, еще по одной шайбе в активе Якуба Ворачека и Оскара Линдблома. Форвард Клод Жиру записал на свой счет ассистентский хет-трик.
У «Рейнджерс» дубль оформил Йеспер Фаст. Также гол в активе Мики Зибанеджада.
Российский голкипер гостей Александр Георгиев отразил 32 броска по своим воротам.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место (88 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (72 очка).
«Детройт» — «Вашингтон» 0:1
«Вашингтон Кэпиталз» в выездной встрече переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственный гол в матче на свой счет записал Бретт Коннолли. Его ассистентом выступил Якуб Врана.
В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 13-е место (65 очков), а «Вашингтон» — четвертое (93 очка).
«Оттава» — «Эдмонтон» 2:6
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях нанес поражение «Оттаве Сенаторз» со счетом 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).
Лучшим игроком матча стал лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид, записавший на свой счет 4 (2+2) очка. Райан Ньюджент-Хопкинс отметился 3 (1+2) очками. Дубль оформил Дрейк Каджула. Еще одну шайбу забросил Тай Ратти.
В составе «Сенаторз» голы в активе Мэтта Дюшейна и Филипа Хлапика.
«Эдмонтон» занимает 12-е место в Западной конференции (71 очко). «Оттава» идет 15-й на Востоке (63 очка).
«Нэшвилл» — «Торонто» 2:5
«Нэшвилл Предаторз» при поддержке родных трибун уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).
В составе победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джейк Гардинер. Защитник Морган Райлли записал на свой счет ассистентский хет-трик.
У «хищников» голы в активе Виктора Арвидссона и Скотта Хартнелла.
«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (95 очков). «Нэшвилл» лидирует на Западе (106 очков).
«Чикаго» — «Ванкувер» 2:5
«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче уступил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
В составе «Кэнакс» дублем отметился защитник Александр Эдлер. Еще по шайбе в активе Хенрика Седина, Бо Хорвата и Брэндона Саттера. Российский форвард «косаток» Николай Голдобин стал автором двух передач.
У «ястребов» шайбы забросили Ник Шмальц и Мэттью Хаймор.
В турнирной таблице Западной конференции «Чикаго» занимает 13-е место (69 очков), а «Ванкувер» — 14-е (61 очко).
«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 1:7
«Лос-Анджелес Кингз» в гостях не оставил шансов «Колорадо Эвеланш» — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0).
Главным героем встречи стал Анже Копитар, который оформил покер. Дубль в активе Тобиаса Ридера, еще одним голом отметился Джейк Маззин.
У хозяев единственную шайбу забросил Микко Рантанен.
Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 15 бросков из 20, после чего был заменен на Джонатана Бернье.
«Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции (89 очков), а «Колорадо» — седьмое (88 очков).
«Сан-Хосе» — «Вегас» 2:1 ОТ
«Сан-Хосе Шаркс» у себя дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе «акул» отличились Брент Бернс и Логан Кутюр, а ассистентами выступили Пол Мартин и Янник Хансен.
Единственный гол «рыцарей» с передач Джонатана Маршессо и Ши Теодора на свой счет записал Томаш Татар.
«Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (93 очка), а «Вегас» — второе (100 очков).