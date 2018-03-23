НХЛ. Победный покер Копитара, десятая подряд победа «Коламбуса»

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 6:7

«Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче потерпел поражение от «Тампы-Бэй Лайтнинг» — 6:7 (1:3, 2:4, 3:0).

В составе «молний» дублем отметился Джей Ти Миллер. Еще по шайбе забросили Энтони Чирелли, Тайлер Джонсон, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Михаил Сергачев. На счету Никиты Кучерова и того же Сергачева по результативной передаче.

У «островитян» сразу трое игроков оформили по дублю – Райан Пулок, Андерс Ли и Антони Бовилье.

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 11-е место (72 очка), а «Тампа» — первое (106 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:7 (1:3, 2:4, 3:0) Голы: Чирелли — 3 (Коберн, Гурд), 2:09 — 0:1. Джонсон — 21 (Куниц, Сергачев), 2:35 — 0:2. Пулок — 8 (бол., Эберле, Таварес), 10:24 — 1:2. Хедман — 14 (Пойнт, Палат), 14:17 — 1:3. Пойнт — 28 (мен., Чирелли, Макдона), 22:43 — 1:4. Пулок — 9 (бол., Бовилье, Эберле), 23:20 — 2:4. Ли — 37 (Дж. Бэйли), 25:15 — 3:4. Миллер — 19 (Стэмкос, Коберн), 28:27 — 3:5. Сергачев — 9 (бол., Гурд, Пойнт), 31:22 — 3:6. Миллер — 20 (бол., Кучеров, Хедман), 38:20 — 3:7. Ли — 38 (бол., Дж. Бэйли, Таварес), 41:35 — 4:7. Бовилье — 15 (Эберле), 43:21 — 5:7. Бовилье — 16 (Бойчак, Барзал), 44:36 — 6:7.Вратари: Гибсон (Галак, 31:22, 59:01) — Василевский.Штраф: 8 — 10.Броски: 41 (11+16+14) — 36 (16+10+10).

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 6:7

«Каролина» — «Аризона» 6:5

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Аризоной Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счетом 6:5 (2:2, 2:3, 2:0).

Одним из главных героев в составе победителей стал российский форвард Валентин Зыков, оформивший дубль. Также две шайбы в активе Джеффа Скиннера. Еще по одному точному броску нанесли Филлип Ди Джузеппе и Теуво Терявяйнен.

У «Койотс» дублем отметился Алекс Голигоски. По одному голу на свой счет записали Клейтон Келлер, Джош Арчибальд и Ник Казинс.

«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (75 очков). «Аризона» идет 15-й на Западе (61 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Аризона» — 6:5 (2:2, 2:3, 2:0) Голы: Скиннер — 21 (Линдхольм, Ди Джузеппе), 0:48 — 1:0. Зыков — 1 (Ахо, Славин), 4:55 — 2:0. Голигоски — 10 (Ричардсон), 8:27 — 2:1. Келлер — 21 (Степан, Яльмарссон), 19:38 — 2:2. Ди Джузеппе — 3 (Линдхольм, Скиннер), 21:40 — 3:2. Арчибальд — 5 (Доми), 24:27 — 3:3. Казинс — 12 (Фишер, Стром), 25:45 — 3:4. Терявяйнен — 23 (Ахо, ван Римсдайк), 34:56 — 4:4. Голигоски — 11 (бол., Келлер, Степан), 39:49 — 4:5. Зыков — 2 (Славин, Терявяйнен), 49:46 — 5:5. Скиннер — 22 (Ди Джузеппе, Славин), 58:02 — 6:5.Вратари: Уорд — Кюмпер (58:33).Штраф: 8 — 4.Броски: 30 (8+12+10) — 33 (10+13+10).

«Каролина» — «Аризона» 6:5

«Коламбус» — «Флорида» 4:0

«Коламбус Блю Джекетс» одержал десятую победу подряд, обыграв у себя дома «Флориду Пантерз» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

В составе «Блю Джекетс» шайбами отметились Кэм Аткинсон, Сонни Милано, Сет Джонс и Томас Ванек. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.

Голкипер Сергей Бобровский отразил все 33 броска, оформив шат-аут.

«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции (89 очков), а «Флорида» — девятое (81 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Аткинсон — 18 (Панарин), 20:59 — 1:0. Милано — 13 (Колверт, Дюбуа), 23:20 — 2:0. Джонс — 15 (бол., Аткинсон, Дюбуа), 25:42 — 3:0. Ванек — 21 (п.в.), 57:35 — 4:0.Вратари: Бобровский — Луонго (57:11 — 57:35).Штраф: 10 — 8.Броски: 33 (11+11+11) — 33 (14+5+14).

«Коламбус» — «Флорида» 4:0

«Филадельфия» — «Рейнджерс» 4:3

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

В составе «летчиков» дублем отметился Трэвис Конечны, еще по одной шайбе в активе Якуба Ворачека и Оскара Линдблома. Форвард Клод Жиру записал на свой счет ассистентский хет-трик.

У «Рейнджерс» дубль оформил Йеспер Фаст. Также гол в активе Мики Зибанеджада.

Российский голкипер гостей Александр Георгиев отразил 32 броска по своим воротам.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место (88 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Конекны — 21 (Макдональд, Жиру), 7:56 — 1:0. Зибанежад — 26 (Фаст, Пионк), 13:53 — 1:1. Ворачек — 19 (Жиру, Санхейм), 23:46 — 2:1. Конекны — 22 (Гудас, Жиру), 28:38 — 3:1. Фаст — 12 (Спроул, Крайдер), 37:03 — 3:2. Линдблум — 2 (Патрик, Макдональд), 40:08 — 4:2. Фаст — 13 (О`Гара, Гилмор), 41:28 — 4:3.Вратари: Лион — Георгиев (58:15).Штраф: 6 — 6.Броски: 36 (15+10+11) — 36 (8+15+13).

«Филадельфия» — «Рейнджерс» 4:3

«Детройт» — «Вашингтон» 0:1

«Вашингтон Кэпиталз» в выездной встрече переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственный гол в матче на свой счет записал Бретт Коннолли. Его ассистентом выступил Якуб Врана.

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 13-е место (65 очков), а «Вашингтон» — четвертое (93 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Коннолли — 15 (Врана), 46:41 — 0:1.Вратари: Ховард (58:55) — Грубауэр.Штраф: 6 — 8.Броски: 39 (13+15+11) — 26 (11+10+5).

«Детройт» — «Вашингтон» 0:1

«Оттава» — «Эдмонтон» 2:6

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях нанес поражение «Оттаве Сенаторз» со счетом 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).

Лучшим игроком матча стал лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид, записавший на свой счет 4 (2+2) очка. Райан Ньюджент-Хопкинс отметился 3 (1+2) очками. Дубль оформил Дрейк Каджула. Еще одну шайбу забросил Тай Ратти.

В составе «Сенаторз» голы в активе Мэтта Дюшейна и Филипа Хлапика.

«Эдмонтон» занимает 12-е место в Западной конференции (71 очко). «Оттава» идет 15-й на Востоке (63 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» – «Эдмонтон» – 2:6 (0:1, 0:1, 2:4). Голы: Каджула — 11 (Оберг, Нерс), 8:23 — 0:1. Макдэвид — 35 (Ньюджент-Хопкинс, Рэтти), 25:10 — 0:2. Дюшен — 23 (бол., Сиси, Шабо), 44:43 — 1:2. Ньюджент-Хопкинс — 21 (Макдэвид), 44:51 — 1:3. Рэтти — 3 (Макдэвид, Нерс), 45:29 — 1:4. Каджула — 12 (бол., Лучич, Оберг), 46:34 — 1:5. Хлапик — 1 (Габорик, Райан), 54:23 — 2:5. Макдэвид — 36 (Ньюджент-Хопкинс, Нерс), 56:40 — 2:6.Вратари: Андерсон — Тэлбот.Штраф: 10 — 4.Броски: 35 (9+13+13) — 38 (18+8+12).

«Оттава» — «Эдмонтон» 2:6

«Нэшвилл» — «Торонто» 2:5

«Нэшвилл Предаторз» при поддержке родных трибун уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

В составе победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джейк Гардинер. Защитник Морган Райлли записал на свой счет ассистентский хет-трик.

У «хищников» голы в активе Виктора Арвидссона и Скотта Хартнелла.

«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (95 очков). «Нэшвилл» лидирует на Западе (106 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Торонто» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Голы: ван Римсдайк — 34 (бол., Марнер, Райлли), 4:03 — 0:1. Арвидссон — 27 (бол., Суббан), 25:42 — 1:1. Мэттьюс — 29 (Райлли, ван Римсдайк), 35:06 — 1:2. Нюландер — 16, 36:44 — 1:3. Марнер — 20 (бол., Райлли, Бозак), 40:09 — 1:4. Гардинер — 5 (Браун, Бозак), 43:39 — 1:5. Хартнелл — 13 (Фишер, Уотсон), 55:37 — 2:5.Вратари: Ринне — Андерсен.Штраф: 6 — 12.Броски: 25 (4+9+12) — 28 (13+10+5).

«Нэшвилл» — «Торонто» 2:5

«Чикаго» — «Ванкувер» 2:5

«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче уступил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).

В составе «Кэнакс» дублем отметился защитник Александр Эдлер. Еще по шайбе в активе Хенрика Седина, Бо Хорвата и Брэндона Саттера. Российский форвард «косаток» Николай Голдобин стал автором двух передач.

У «ястребов» шайбы забросили Ник Шмальц и Мэттью Хаймор.

В турнирной таблице Западной конференции «Чикаго» занимает 13-е место (69 очков), а «Ванкувер» — 14-е (61 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) Голы: Эдлер — 4 (Лейпсик, Х. Седин), 7:11 — 0:1. Шмолц — 21 (Сибрук, Кейн), 8:02 — 1:1. Х. Седин — 3 (Д. Седин, Ганье), 17:42 — 1:2. Хорват — 20 (Голдобин, Стэчер), 26:59 — 1:3. Эдлер — 5 (Хорват, Голдобин), 29:38 — 1:4. Саттер — 8 (Дель Зотто, Арчибальд), 43:24 — 1:5. Хаймор — 2 (Саад), 56:27 — 2:5.Вратари: Берубе (Форсберг, 29:38) — Маркстрем.Штраф: 7 — 23.Броски: 41 (13+12+16) — 27 (10+12+5).

«Чикаго» — «Ванкувер» 2:5

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 1:7

«Лос-Анджелес Кингз» в гостях не оставил шансов «Колорадо Эвеланш» — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0).

Главным героем встречи стал Анже Копитар, который оформил покер. Дубль в активе Тобиаса Ридера, еще одним голом отметился Джейк Маззин.

У хозяев единственную шайбу забросил Микко Рантанен.

Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 15 бросков из 20, после чего был заменен на Джонатана Бернье.

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции (89 очков), а «Колорадо» — седьмое (88 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 1:7 (1:3, 0:2, 0:2) Голы: Рантанен — 27 (Ландескуг, Маккиннон), 3:33 — 1:0. Копитар — 30 (Браун), 4:28 — 1:1. Маззин — 7 (Тоффоли, Томпсон), 7:54 — 1:2. Копитар — 31 (бол., Браун, Маззин), 19:44 — 1:3. Ридер — 10 (Даути, Куик), 20:47 — 1:4. Копитар — 32 (Томпсон, Форборт), 32:27 — 1:5. Копитар — 33, 43:28 — 1:6. Ридер — 11 (Картер, Фолин), 49:31 — 1:7.Вратари: Варламов (Бернье, 32:27) — Куик.Штраф: 4 — 6.Броски: 30 (9+11+10) — 35 (15+13+7).

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 1:7

«Сан-Хосе» — «Вегас» 2:1 ОТ

«Сан-Хосе Шаркс» у себя дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе «акул» отличились Брент Бернс и Логан Кутюр, а ассистентами выступили Пол Мартин и Янник Хансен.

Единственный гол «рыцарей» с передач Джонатана Маршессо и Ши Теодора на свой счет записал Томаш Татар.

«Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (93 очка), а «Вегас» — второе (100 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Татар — 19 (Маршессо, Теодор), 3:47 — 0:1. Бернс — 11 (Мартин, Хансен), 23:27 — 1:1. Кутюр — 31 (Власик, Хертл), 60:39 — 2:1.Вратари: Джонс — Суббан.Штраф: 4 — 12.Броски: 44 (13+18+12+1) — 25 (11+4+7+3).