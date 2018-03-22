НХЛ. «Бостон» оформил выход в плей-офф, Малкин набрал два очка в матче с «Монреалем»

«Баффало» — «Аризона» 1:4

«Баффало Сэйбрз» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

В составе победителей отличились Дилан Стром, Дерек Степан, Рихард Паник и Макс Доми.

Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Джордана Нолана.

«Аризона» после этой победы обогнала «Ванкувер Кэнакс» и ушла с последней строчки в Западной конференции (61 очко). «Баффало», потерпев четвертое поражение в последних пяти играх, занимает последнее место как в Восточной конференции (58 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Аризона» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Стром — 2 (бол., Голигоски, Перлини), 3:38 — 0:1. Нолан — 3 (Родригес, Болье), 11:42 — 1:1. Степан — 13 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 17:44 — 1:2. Паник — 10 (Келлер, Степан), 46:32 — 1:3. Доми — 8 (п.в., Чикран), 59:50 — 1:4.Вратари: Джонсон (Улльмарк, 26:24, 56:52 — 59:50) — Раанта.Штраф: 8 — 10.Броски: 30 (13+11+6) — 29 (15+5+9).

«Баффало» — «Аризона» 1:4

«Питтсбург» — «Монреаль» 5:3

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

В составе победителей россиянин Евгений Малкин забросил первую шайбу, а также отдал передачу на Патрика Хернквиста.

Всего в его активе стало 91 (41+50) очко, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш».

Еще по шайбе забросили Сидни Кросби, Дерек Брассар и Джейк Гюнцель.

У «Канадиенс» отличились Джонатан Друен, Якоб де ла Роуз и россиянин Никита Щербак, для которого это четвертая шайба в сезоне.

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции (89 очков), а «Монреаль» — 14-е (64 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Голы: Малкин — 41 (Хагелин), 9:53 — 1:0. Хернквист — 23 (бол., Малкин, Кессел), 17:31 — 2:0. Друэн — 12 (Байрон, Бенн), 19:30 — 2:1. Щербак — 4 (мен., Юдон, Лерну), 28:19 — 2:2. Де ла Росе — 4 (Галлахер), 34:24 — 2:3. Кросби — 24 (Гюнтцель, Раст), 35:02 — 3:3. Брассар — 20 (бол., Гюнтцель, Мяяття), 42:38 — 4:3. Гюнтцель — 21 (Кессел, Кросби), 58:27 — 5:3.Нереализованные буллиты: Брассар (1:19, Питтсбург Пингвинз), Галлахер (23:14, Монреаль Канадиенс).Вратари: Десмит — Прайс.Штраф: 11 — 11.Броски: 39 (16+12+11) — 30 (9+12+9).

«Питтсбург» — «Монреаль» 5:3

«Сент-Луис» — «Бостон» 2:1 ОТ

«Сент-Луис Блюз» в домашнем матче оказался сильнее «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Героем встречи стал форвард «блюзменов» Джейден Шварц. Сначала он сравнял результат в третьем периоде, а затем принес победу хозяевам в овертайме, оформив дубль. Его ассистентами выступили Александер Стин и Брэйден Шенн.

Единственный гол «Брюинз» в активе Райана Донато. Российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.

«Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции (85 очков). «Бостон», набрав 100 очков, гарантировал себе место в плей-офф. Он идет вторым на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Донато — 2 (бол.), 10:12 — 0:1. Шворц — 21 (Стин, Шенн), 49:36 — 1:1. Шворц — 22 (Парэйко, Шенн), 60:30 — 2:1.Вратари: Аллен — Худобин.Штраф: 6 — 6.Броски: 20 (5+9+5+1) — 22 (9+8+5+0).

«Сент-Луис» — «Бостон» 2:1 ОТ

«Калгари» — «Анахайм» 0:4

«Анахайм Дакс» в выездном матче одержал победу над «Калгари Флэймз» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В составе «Дакс» отличились Эндрю Кольяно, Ондржей Каше, Хампус Линдхольм и Франсуа Бошемен. Ассистентский дубль оформил Райан Гецлаф.

Голкипер «уток» Джон Гибсон отразил все 29 бросков, оформив шат-аут.

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает седьмое место (88 очков), а «Калгари» — 11-е (80 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Анахайм» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Кольяно — 8 (мен.), 12:51 — 0:1. Каше — 18 (Бошемен, Хенрик), 28:58 — 0:2. Линдхольм — 11 (Ракелль, Гецлаф), 38:55 — 0:3. Бошемен — 3 (Перри, Гецлаф), 57:31 — 0:4.Вратари: Смит (Риттих, 40:00) — Гибсон.Штраф: 6 — 8.Броски: 29 (11+12+6) — 16 (5+6+5).