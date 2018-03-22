НХЛ. «Бостон» оформил выход в плей-офф, Малкин набрал два очка в матче с «Монреалем»

«Баффало» — «Аризона» 1:4
«Баффало Сэйбрз» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
В составе победителей отличились Дилан Стром, Дерек Степан, Рихард Паник и Макс Доми.
Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Джордана Нолана.
«Аризона» после этой победы обогнала «Ванкувер Кэнакс» и ушла с последней строчки в Западной конференции (61 очко). «Баффало», потерпев четвертое поражение в последних пяти играх, занимает последнее место как в Восточной конференции (58 очков).
«Питтсбург» — «Монреаль» 5:3
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).
В составе победителей россиянин Евгений Малкин забросил первую шайбу, а также отдал передачу на Патрика Хернквиста.
Всего в его активе стало 91 (41+50) очко, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш».
Еще по шайбе забросили Сидни Кросби, Дерек Брассар и Джейк Гюнцель.
У «Канадиенс» отличились Джонатан Друен, Якоб де ла Роуз и россиянин Никита Щербак, для которого это четвертая шайба в сезоне.
«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции (89 очков), а «Монреаль» — 14-е (64 очка).
«Сент-Луис» — «Бостон» 2:1 ОТ
«Сент-Луис Блюз» в домашнем матче оказался сильнее «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
Героем встречи стал форвард «блюзменов» Джейден Шварц. Сначала он сравнял результат в третьем периоде, а затем принес победу хозяевам в овертайме, оформив дубль. Его ассистентами выступили Александер Стин и Брэйден Шенн.
Единственный гол «Брюинз» в активе Райана Донато. Российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.
«Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции (85 очков). «Бостон», набрав 100 очков, гарантировал себе место в плей-офф. Он идет вторым на Востоке.
«Калгари» — «Анахайм» 0:4
«Анахайм Дакс» в выездном матче одержал победу над «Калгари Флэймз» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
В составе «Дакс» отличились Эндрю Кольяно, Ондржей Каше, Хампус Линдхольм и Франсуа Бошемен. Ассистентский дубль оформил Райан Гецлаф.
Голкипер «уток» Джон Гибсон отразил все 29 бросков, оформив шат-аут.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает седьмое место (88 очков), а «Калгари» — 11-е (80 очков).