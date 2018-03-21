НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова

«Айлендерс» — «Питтсбург» 4:1

Хоккеисты «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

У «островитян» шайбы забросили Мэтью Барзал (6-я минута), Адам Пелеч (11), Андерс Ли (46) и Джордан Эберле (58). В составе «Пингвинз» гол престижа забил Конор Шири (38).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес 1 бросок по воротам и заработал 2 минуты штрафа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: 1:0 – Барзал (Бойчак, Ледди) – 05:10 (5x5), 2:0 – Пелеч (Фриц, Лэдд) – 10:33 (5x5), 2:1 – Шири (Кессел, Брассар) – 37:14 (5x5), 3:1 – Ли (Барзал, Таварес) – 45:41 (5x4), 4:1 – Эберле (Таварес, Пулок) – 57:31 (en)Вратари: Гибсон — Мюррей (56:57 — 57:31).Штраф: 4 — 12.Броски: 40 (13+17+10) — 37 (15+12+10).

«Айлендерс» — «Питтсбург» 4:1

«Вашингтон» — «Даллас» 4:3

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Даллас» — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0).

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши (25-я минута), Мэтт Нисканен (26), Александр Овечкин (34) и Джон Карлсон (56). Помимо шайбы Овечкин отдал две голевые передачи. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

У «Старз» отличились Тайлер Сегин (17), Александр Радулов (32) и Джейми Бенн (39). Также Радулов записал на свой счет результативную передачу.

Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин забил свой 44-й гол в сезоне и 602-й – в карьере, захватил лидерство в зачете снайперов сезона, обойдя Патрика Лайне, а также обогнал Яри Курри в списке лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на чистое 19-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Даллас» — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0) Голы: 0:1 – Сегин (А. Радулов, Клингберг) – 16:04 (5x4), 1:1 – Оши (Эллер, Овечкин) – 24:07 (5x5), 2:1 – Нисканен – 25:32 (5x5), 2:2 – А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 31:48 (5x5), 3:2 – Овечкин (Карлсон, Оши) – 33:41 (5x4), 3:3 – Бенн – 38:15 (5x5), 4:3 – Карлсон (Эллер, Овечкин) – 55:01 (5x5)Вратари: Холтби — Лехтонен (59:39).Штраф: 10 — 8.Броски: 32 (5+16+11) — 27 (4+13+10).

«Вашингтон» — «Даллас» 4:3

«Каролина» — «Эдмонтон» 3:7

«Эдмонтон» забросил семь шайб «Каролине» — 7:3 (3:2, 3:1, 1:0).

У «нефтяников» забивали Дрейк Каджула (5-я минута), Мэтт Беннинг (7), Райан Строум (10), Понтус Оберг (22), Йоанн Овитю (32), Леон Драйзайтль (36) и Ессе Пулюярви (54). За «Харрикейнз» отличились Брок Макгинн (5), Себастьян Ахо (15) и Теуво Терявяйнен (25).

Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провел на льду 12 минут 8 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Эдмонтон» — 3:7 (2:3, 1:3, 0:1) Голы: 1:0 – Макгинн – 04:30 (5x5), 1:1 – Каджула (Драйзайтль, Оберг) – 04:53 (5x5), 1:2 – Беннинг (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:53 (5x5), 1:3 – Строум – 09:17 (5x5), 2:3 – Ахо (Фолк, Стаал) – 14:54 (5x4), 2:4 – Оберг (Драйзайтль) – 21:32 (5x5), 3:4 – Терявяйнен (Ахо, Линдхольм) – 24:12 (5x5), 3:5 – Овитю (Драйзайтль, Оберг) – 31:54 (5x5), 3:6 – Драйзайтль (Пулюярви, Овитю) – 35:37 (5x5), 3:7 – Пулюярви (Лучич, Строум) – 53:06 (5x5)Вратари: Дарлинг — Тэлбот.Штраф: 2 — 4.Броски: 33 (14+12+7) — 30 (13+10+7).

«Каролина» — «Эдмонтон» 3:7

«Рейнджерс» — «Коламбус» 3:5

«Коламбус» на выезде перебросал «Рейнджерс» — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).

В составе «Блю Джекетс» хет-трик сделал Артемий Панарин (30-я, 52-я и 60-я минуты), по разу отличились Александр Веннберг (14) и Маркус Нутиваара (45, с передачи Панарина). У «Рейнджерс» шайбы забросили Кевин Хэйс (34), Мика Зибанежад (48) и Крис Крайдер (59).

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевую передачу, его партнер по команде Владислав Наместников результативными действиями не отметился. Оба заработали отрицательный показатель полезности: «-1».

Панарин был признан первой звездой матча. Российский нападающий оформил свой второй хет-трик в НХЛ. Ранее Панарин забивал три шайбы в составе «Чикаго» в феврале 2016 года также в игре против «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Коламбус» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Голы: 0:1 – Веннберг (Ванек, Мюррей) – 13:54 (5x5), 0:2 – Панарин (Коул, Летестю) – 29:28 (5x5), 1:2 – Хейз (Фаст) – 33:44 (4x5), 1:3 – Нутиваара (Панарин, Фолиньо) – 44:05 (5x5), 2:3 – Зибанеджад (Пионк, Бучневич) – 47:16 (5x4), 2:4 – Панарин (Аткинсон, Коул) – 51:19 (5x5), 3:4 – Крайдер (Шей, Спроул) – 58:08 (6x4), 3:5 – Панарин (Коул) – 59:58 (en)Вратари: Лундквист (56:48 — 58:08, 59:25 — 59:58) — Бобровский (29:21 — 29:28).Штраф: 4 — 8.Броски: 32 (9+9+14) — 31 (12+12+7).

«Рейнджерс» — «Коламбус» 3:5

«Детройт» — «Филадельфия» 5:4 Б

«Детройт» после серии из 10 поражений одержал победу над «Филадельфией» — 5:4 Б (0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Ред Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин (27-я и 55-я минуты), Люк Гленденинг (28) и Евгений Свечников (30), для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. У «Флайерз» отличились Шон Кутюрье (29), Мэтт Рид (48), Шейн Гостисбеер (50) и Трэвис Конечны (55).

Свечников был признан третьей звездой матча.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов нанес 4 броска и заработал отрицательный показатель полезности: «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 5:4 Б (0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0) Голы: 1:0 – Ларкин (Хельм) – 26:08 (5x5), 2:0 – Гленденинг – 27:59 (4x5), 2:1 – Кутюрье (Жиру, Гостисбер) – 28:53 (5x4), 3:1 – Свечников (Фрк, Ларкин) – 29:57 (5x5), 3:2 – Рид (Лотон, Лехтеря) – 47:46 (5x5), 3:3 – Гостисбер (Ворачек, Жиру) – 49:40 (5x4), 4:3 – Ларкин (Манта) – 54:06 (5x5), 4:4 – Конечны (Кутюрье, Жиру) – 54:34 (5x5), 5:4 – Нильсен – 65:00 (ПБ)Вратари: Ховард — Мразек (Лион, 29:57).Штраф: 8 — 2.Броски: 31 (13+9+4+5) — 31 (9+5+16+1).

«Детройт» — «Филадельфия» 5:4 Б

«Оттава» — «Флорида» 2:7

«Флорида» на выезде разгромила «Оттаву» — 7:2 (2:1, 4:1, 1:0).

Победу «Пантерз» принесли Колтон Севьюр (3-я минута), Кейт Яндл (16), Евгений Дадонов (23), Джаред Макканн (28), Фрэнк Ватрано (37), Ник Бьюгстад (38, с передачи Дадонова) и Джейми Макгинн (53).

У «Сенаторз» шайбы в активе Патрика Силоффа (13) и Мариана Габорика (34).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 2:7 (1:2, 1:4, 0:1) Голы: 0:1 – Севьюр (Писик, Хэйли) – 02:36 (5x5), 1:1 – Силофф (Пажо, Пайят) – 12:48 (5x5), 1:2 – Яндл (Юбердо) – 15:56 (5x5), 1:3 – Дадонов (Барков, Бьюгстад) – 22:15 (5x5), 1:4 – Макканн (Макгинн) – 27:19 (5x5), 2:4 – Габорик – 33:52 (5x5), 2:5 – Ватрано (Яндл, Макканн) – 36:13 (5x5), 2:6 – Бьюгстад (Дадонов, Барков) – 37:04 (5x5), 2:7 – Макгинн (Ватрано, Макканн) – 52:08 (5x5)Вратари: Андерсон (Кондон, 27:19) — Раймер.Штраф: 2 — 4.Броски: 35 (11+17+7) — 39 (13+12+14).

«Оттава» — «Флорида» 2:7

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:3

«Тампа-Бэй» победила «Торонто», уступая 0:3, — 4:3 (0:1, 1:2, 3:0).

На дубль Джеймса ван Римсдайка (16-я и 22-я минуты) и гол Зака Хаймана (36) «молнии» ответили точными бросками Виктора Хедмана (37), Райана Макдоны (42, с передачи Михаила Сергачева), Никиты Кучерова (44) и Алекса Киллорна (50).

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский провел на льду весь матч, отразил 27 из 30 бросков и установил клубный рекорд по количеству побед в сезоне. Теперь на счету россиянина 41 победа в текущем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 (0:1, 1:2, 3:0) Голы: 0:1 – ван Римсдайк (Марнер, Кэррик) – 15:06 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Бозак, Кадри) – 21:29 (5x4), 0:3 – Хайман – 35:41 (5x5), 1:3 – Хедман (Стэмкос, Эрне) – 36:40 (5x5), 2:3 – Макдона (Гурд, Сергачёв) – 41:24 (5x5), 3:3 – Кучеров – 43:32 (5x5), 4:3 – Киллорн (Чирелли, Гурд) – 49:14 (5x5)Вратари: Василевский — Андерсен (14:37 — 15:06, 57:46 — 59:41).Штраф: 8 — 4.Броски: 25 (6+12+7) — 30 (12+12+6).

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:3

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ

«Виннипег» в овертайме победил «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Обе шайбы в составе победителей забросил форвард-новичок Кайл Коннор (38-я и 62-я минуты). Финский нападающий «Джетс» Патрик Лайне результативными действиями не отметился и теперь занимает второе место в снайперской гонке, отставая от Александра Овечкина на одну шайбу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Браун (Копитар, Фанёф) – 28:42 (5x5), 1:1 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 37:06 (5x5), 2:1 – Коннор (Литтл, Моррисси) – 61:37 (3x3)Вратари: Комри — Кэмпбелл.Штраф: 4 — 8.Броски: 38 (11+12+14+1) — 17 (8+7+2+0).

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 2:1 ОТ

«Чикаго» — «Колорадо» 1:5

«Колорадо» одержал выездную победу над «Чикаго» — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

На гол Брента Сибрука (на 16-й минуте) «лавины» ответили точными бросками Александра Керфута (23, 60), Микко Рантанена (26), Тайсона Бэрри (33) и Эрика Джонсона (59).

Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов сделал 44 сейва и был признан второй звездой матча. Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 15 минут 32 секунды и заработал «+2» за полезность.

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов за 16 минут 37 секунд на льду нанес 2 броска в створ.

«Чикаго» лишился шансов на выход в плей-офф. Для «Блэкхоукс» это непопадание в розыгрыш Кубка Стэнли стало первым с 2008 года.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) Голы: 1:0 – Сибрук (Кейн, Тэйвз) – 15:45 (5x4), 1:1 – Керфут (Уилсон, Жирар) – 22:07 (5x4), 1:2 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 25:01 (5x5), 1:3 – Бэрри (Рантанен, Маккиннон) – 32:40 (5x4), 1:4 – Джонсон – 58:04 (en), 1:5 – Керфут (Бурк, Варсовски) – 59:03 (5x5)Вратари: Форсберг (56:59 — 58:04) — Варламов.Штраф: 6 — 8.Броски: 45 (11+15+19) — 40 (16+15+9).

«Чикаго» — «Колорадо» 1:5

«Вегас» — «Ванкувер» 4:1

«Вегас» на своем льду переиграл «Ванкувер» со счетом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1), продлив серию поражений «Кэнакс» до семи игр.

В составе «рыцарей» отличились Джонатан Маршессо (4-я минута), Коди Икин (5), Пьер-Эдуар Белльмар (20) и Томаш Татар (35). У гостей шайбу забросил Брэндон Саттер (49).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» – «Ванкувер» – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Голы: 1:0 – Маршессо (Карлссон, Макнэбб) – 03:56 (5x5), 2:0 – Икин (Теодор, Так) – 04:53 (5x5), 3:0 – Белльмар (Носек, Ривз) – 19:27 (5x5), 4:0 – Татар (Хаула, Шмидт) – 34:21 (5x5), 4:1 – Саттер (Пульо, Бьега) – 48:27 (5x5)Вратари: Флери (Суббан, 20:00) – Маркстрем.Штраф: 2 – 6.Броски: 28 (15+7+6) – 30 (7+11+12).

«Вегас» — «Ванкувер» 4:1

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» 6:2

«Сан-Хосе» разгромил «Нью-Джерси» — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).

Победу «Шаркс» принесли Эрик Фер (6-я минута), Джо Павелски (13), Янник Хансен (16), Баркли Гудроу (31), Логан Кутюр (32) и Миккель Бедкер (39). У «Дэвилз» отличились Тейлор Холл (12) и Блейк Коулман (59).

Защитник «акул» Брент Бёрнс записал в свой актив 3 голевые передачи. Эвандер Кейн, несколькими днями ранее ставший четвертым игроком в истории «Сан-Хосе», забросившим 4 шайбы за игру, очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1) Голы: 1:0 – Фер (Мартин, Бёрнс) – 05:32 (5x5), 1:1 – Холл (Стэффорд) – 11:19 (5x5), 2:1 – Павелски (Лабанк, Бёрнс) – 12:25 (5x4), 3:1 – Хансен (Демело, Гудроу) – 15:14 (5x5), 4:1 – Гудроу (Диллон) – 30:38 (5x5), 5:1 – Кутюр (Диллон) – 31:18 (5x5), 6:1 – Бёдкер (Бёрнс, Тирни) – 38:20 (5x4), 6:2 – Коулман (Марун, Стэффорд) – 58:24 (5x5)Вратари: Джонс — Шнайдер (Кинкейд, 30:38).Штраф: 8 — 4.Броски: 25 (9+7+9) — 28 (12+9+7).

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» 6:2

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com