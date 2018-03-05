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    НХЛ. Дубли Дадонова и Панарина, шайба Задорова

    Обзор матчей «регулярки» НХЛ 5 марта

    НХЛ Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Флорида Пантерз Филадельфия Флайерз Анахайм Дакс Чикаго Блэкхоукс Нью-Джерси Дэвилз Вегас Голден Найтс Каролина Харрикейнз Виннипег Джетс Миннесота Уайлд Детройт Ред Уингз Сан-Хосе Шаркс Коламбус Блю Джекетс
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    Хоккеисты «Коламбуса»
    Хоккеисты «Коламбуса»
    НХЛ. Все матчиС 23:00 мск
    Дубль Дадонова помог «Флориде» разгромить «Филадельфию», «Коламбус» одолел «Сан-Хосе», «Анахайм» разгромил «Чикаго».

    «Колорадо» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

    «Колорадо» в овертайме проиграл «Нэшвиллу» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1).

    В основное время у «Предаторз» отличились Остин Уотсон (4-я минута), Кайл Туррис (29) и Райан Эллис (59). В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились российский защитник Никита Задоров (13), а также Мэттью Ньето (45) и Микко Рантанен (55). Победу гостям принес точный бросок Филипа Форсберга на 2-й минуте овертайма.

    Российский вратарь хозяев льда Семен Варламов отразил 27 бросков из 31. Нападающий «лавин» Наиль Якупов за 8 минут 1 секунду нанес 2 броска по воротам.

    Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 20 минут 51 секунду и заработал «-1» за полезность.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» – «Нэшвилл» – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Уотсон (Сиссонс, Экхольм) – 03:09 (5x5), 1:1 – Задоров (Сёдерберг, Линдхольм) – 12:57 (5x5), 1:2 – Туррис (Эллис, Фиала) – 28:08 (5x4), 2:2 – Ньето – 44:38 (5x5), 3:2 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 54:22 (5x4), 3:3 – Эллис (Суббэн, Джохансен) – 58:54 (6x5), 3:4 – Форсберг (Эллис, Арвидссон) – 61:07 (3x3)Вратари: Варламов – Ринне (57:57 – 58:54).Штраф: 8 – 10.Броски: 25 (11+7+6+1) – 31 (8+7+14+2).
    «Колорадо» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

    «Флорида» — «Филадельфия» 4:1

    «Флорида» обыграла «Филадельфию» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

    У хозяев две шайбы забросил российский нападающий Евгений Дадонов (15-я, 39-я минуты). Также отличились Александр Барков (3) и Джонатан Юбердо (43). У гостей гол на счету Трэвиса Конечны (57).

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 26 минут 45 секунд, нанес 6 бросков по воротам и заработал «-1» за полезность.

    Дадонов был признан третьей звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» – «Филадельфия» – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: 1:0 – Барков (Яндл, Луонго) – 02:41 (5x4), 2:0 – Дадонов (Бьюгстад, Экблад) – 14:49 (5x5), 3:0 – Дадонов (Барков) – 38:06 (5x5), 4:0 – Юбердо (Макгинн, Писик) – 42:47 (5x5), 4:1 – Конечны (Мэннинг, Жиру) – 56:39 (5x5)Вратари: Луонго – Мразек.Штраф: 11 – 17.Броски: 26 (10+9+7) – 40 (9+14+17).
    «Флорида» — «Филадельфия» 4:1

    «Анахайм» — «Чикаго» 6:3

    «Анахайм» разгромил «Чикаго» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2).

    По дублю оформили Кори Перри (7-я и 55-я минуты) и Якоб Сильверберг (27, 47), по разу отличились Рикард Ракелль (3) и Маркус Петтерссон (23).

    У «ястребов» автором двух шайб стал Ник Шмальц (42, 58), еще один гол в активе Томаша Юрчо (35).

    Российский центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов отыграл 16 минут 15 секунд, нанес 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Чикаго» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
    Голы: 1:0 – Ракелль (Гецлаф, Монтур) – 02:23 (5x4), 2:0 – Перри (Гецлаф, Мэнсон) – 06:14 (5x5), 3:0 – Петтерссон (Биекса, Грант) – 22:09 (5x5), 4:0 – Сильверберг (Кольяно, Грант) – 26:39 (5x5), 4:1 – Юрчо (Мёрфи, Кит) – 34:59 (6x5), 4:2 – Шмальц (Хиностроза) – 41:07 (5x5), 5:2 – Сильверберг (Кольяно, Кеслер) – 47:00 (5x5), 6:2 – Перри (Фаулер, Гецлаф) – 54:41 (5x5), 6:3 – Шмальц (Дебринкэт, Хиностроза) – 57:32 (5x5)Вратари: Гибсон — Форсберг (Берубе, 30:34, 34:43 — 34:59, 57:47 — 59:37).Штраф: 9 — 9.Броски: 31 (11+12+8) — 40 (10+18+12).
    «Анахайм» — «Чикаго» 6:3

    «Нью-Джерси» — «Вегас» 2:3

    «Вегас» прервал серию поражений, обыграв «Нью-Джерси» со счетом 3:2 (0:0, 3:2, 0:0).

    Победу «рыцарям» принесли Дэвид Перрон (25-я минута), Дерик Энгелланд (32) и Томаш Татар (38). У «Дэвилз» забивали Сами Ватанен (29) и Тейлор Холл (38).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вегас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
    Голы: 0:1 – Перрон (Гика, Меррилл) – 24:39 (5x5), 1:1 – Ватанен (Холл, Марун) – 28:44 (5x4), 1:2 – Энгелланд (Теодор, Ривз) – 31:17 (5x5), 1:3 – Татар (Перрон, Хант) – 37:43 (5x4), 2:3 – Холл – 37:55 (5x5)Вратари: Шнайдер (58:17) — Флери.Штраф: 4 — 6.Броски: 35 (11+15+9) — 27 (8+15+4).
    «Нью-Джерси» — «Вегас» 2:3

    «Каролина» — «Виннипег» 2:3

    «Каролина» проиграла «Виннипегу» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

    Героем встречи стал Патрик Лайне, забросивший две шайбы (6-я и 23-я минуты), а также отдавший одну результативную передачу. Автором еще одной шайбы стал Пол Штястны (51). В составе «Харрикейнз» отличились Теуво Терявяйнен (19) и Джордан Стаал (56).

    Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 24 минуты 27 секунд и заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: 0:1 – Лайне (Элерс, Морроу) – 05:40 (5x5), 1:1 – Терявяйнен (Ахо, Фолк) – 18:31 (5x5), 1:2 – Лайне (Штястны, Уилер) – 22:37 (5x4), 1:3 – Штястны (Шьяро, Лайне) – 50:06 (5x5), 2:3 – Стаал (Слэвин, Макгинн) – 55:48 (5x5)Вратари: Уорд (57:46) — Хеллебайк.Штраф: 4 — 6.Броски: 35 (10+17+8) — 23 (9+4+10).
    «Каролина» — «Виннипег» 2:3

    «Миннесота» — «Детройт» 4:1

    «Миннесота» на своем льду переиграла «Детройт» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

    На гол Джастина Абделькадера (4-я минута) «Уайлд» ответили дублем Джейсона Цукера (56,57) и шайбами Эрика Стаала (28) и Зака Паризе (31).

    «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
    Голы: 0:1 – Абделкейдер (Эрикссон, Ларкин) – 03:58 (5x5), 1:1 – Стаал (Спаржон, Сутер) – 27:22 (5x4), 2:1 – Паризе (Койву, Нидеррайтер) – 30:15 (5x5), 3:1 – Гранлунд (Цукер, Сутер) – 55:42 (5x5), 4:1 – Цукер (Дамба) – 56:22 (en)Вратари: Дубник — Ховард (56:08 — 56:22).Штраф: 11 — 13.Броски: 27 (5+14+8) — 29 (11+9+9).
    «Миннесота» — «Детройт» 4:1

    «Сан-Хосе» — «Коламбус» 2:4

    «Коламбус» на выезде перебросал «Сан-Хосе» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

    Дубль в составе «Блю Джекетс» оформил Артемий Панарин (26-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Фолиньо (10) и Сонни Милано (19). У «Шаркс» отличились Йоонас Донской (39) и Эвандер Кейн (51).

    Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска и был признан первой звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» – «Коламбус» – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
    Голы: 0:1 – Фолиньо (Калверт, Джонсон) – 09:12 (5x5), 0:2 – Милано (Дженнер) – 18:01 (5x5), 0:3 – Панарин (Коул, Аткинсон) – 25:32 (5x5), 1:3 – Донской (Демело, Кейн) – 38:22 (5x5), 2:3 – Кейн (Павелски) – 50:04 (5x5), 2:4 – Панарин (Дюбуа) – 59:07 (en)Вратари: Джонс (Делл, 25:32, 58:14 – 59:07) – Бобровский.Штраф: 4 – 8.Броски: 35 (10+10+15) – 28 (10+6+12).
    «Сан-Хосе» — «Коламбус» 2:4
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Сан-Хосе» и «Коламбус» не должны забросить много шайб«Сан-Хосе» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 марта
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