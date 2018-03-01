КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»

«Адмирал» – «Амур» 2:1 Б
Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе команды хозяев заброшенной шайбой отметился Константин Глазачев, победный буллит забросил Вадим Перескоков.
У хабаровского клуба гол на свой счёт сумел записать Михал Йордан.
Благодаря поражению новосибирской «Сибири» в матче с челябинским «Трактором» (1:4), «Амур» сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина—2018. У команды Андрея Мартемьянова 88 очков после 56 встреч.
Хабаровский клуб попал в розыгрыш Кубка Гагарина впервые с сезона-2011/2012. «Амур» вышел в плей-офф всего второй раз в истории Континентальной хоккейной лиги.
«Сибирь» – «Трактор» 1:4
В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» дома уступила «Трактору».
Матч завершился со счетом 1:4.
В составе хозяев отличился Рок Тичар. У гостей шайбы забросили Алексей Кручинин, Виталий Кравцов, Пол Щехура и Артем Пеньковский.
Поражение «Сибири» обеспечило путевку в плей-офф «Амуру».
«Барыс» – «Авангард»
В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл казахстанский «Барыс».
Матч завершился со счетом 4:3. При счете 3:3 омский клуб снял вратаря и за минуту до сирены забросил победную шайбу. Ее автором стал Семен Кошелев.
Таким образом, «Авангард» занял седьмое место в Восточной конференции и сумел выйти в плей-офф КХЛ, и в то же время оставил за бортом «Сибирь», которая стала девятой.
«Металлург» Мг – «Нефтехимик» 3:2
Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», матч закончился со счётом 3:2.
В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Мэтт Эллисон, Евгений Тимкин и Денис Кокарев.
У «Нефтехимика» голами отметились Марат Хайруллин и Никита Филатов.
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» 4:2
В последний день регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома принимал АК «Барс».
«Зеленое дерби» завершилось со счетом 4:2.
У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Гончаров, Илья Зубов, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов. У гостей голы на свой счет записали Иржи Секач и Артем Лукоянов.
«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте, АК «Барс» выиграл Восточную конференцию.
КХЛ: определились все пары плей-офф Восточной конференции
«Югра» – «Автомобилист» 0:3
В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:3.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Анатолий Голышев, Илья Крикунов и Андрей Обидин.
Сухой матч оформил вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский.
Таким образом, «Автомобилист» занял четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Магниткой», которая расположилась на пятой строчке.
«Лада» – ХК «Сочи» 2:3
В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде переиграл «Ладу» со счетом 3:2.
В составе победителей отличились нападающие Эрик О`Делл, Егор Морозов и Артем Томилин.
У тольятинцев шайбы забросили форварды Кирилл Капустин и Шейн Харпер.
«Сочи» занял шестое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Йокеритом» (3).
«Локомотив» – ЦСКА 2:5
Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.
За «армейцев» дубли на свой счёт записали Максим Шалунов и Валерий Ничушкин, ещё один гол забил Александр Попов.
В составе команды Дмитрия Квартальнова заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Локтионов и Максим Тальбо.
«Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции и в 1/8 финала плей-офф сыграет против «Торпедо». ЦСКА финишировал вторым.
«Торпедо» – «Витязь» 2:1 ОТ
Нижегородское «Торпедо» дома обыграло в овертайме «Витязь» (2:1 ОТ) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Автором победной шайбы стал нападающий нижегородцев Евгений Мозер, оформивший дубль в этом матче.
За «Витязь» гол на счету Алексея Макеева.
«Торпедо» заняло пятое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Локомотивом».
СКА – «Северсталь» 1:0 ПБ
Питерский СКА одержал победу по буллитам над череповецкой «Северсталью» (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Победный бросок на счету Егора Яковлева.
Не проиграв в основное время матча «Северсталь» гарантировала себе путевку в плей-офф КХЛ.
«Спартак» – «Динамо» М 4:3
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (4:3) в последний день регулярного чемпионата КХЛ.
В составе «красно-белых» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Дергачёв, Лукаш Радил, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл.
У «Динамо» голы на счету Юусо Хиетанена, Владимира Брюквина и Ильи Никулина.
Это четвертая победа красно-белых в дерби в этом сезоне, принесшая им путевку в плей-офф.
Красно-белые вышли в плей-офф впервые с 2011 года, бело-голубые впервые в истории КХЛ остались без плей-офф.
«Спартак» занял седьмое место в Западной конференции и в 1/8 финала сыграет против ЦСКА.
«Динамо» Р – «Йокерит» 3:1
Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу над финским «Йокеритом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе латвийской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Лаурис Дарзиньш, Даниэль Берзиньш и Брэндон Макмиллан.
Единственный гол «Йокерита» записал на свой счёт Ээли Толванен.
«Динамо» заняло последнее место турнирной таблицы Западной конференции, «Йокерит» — третье. Финская команда в плей-офф сыграет с «Сочи» (6).
«Слован» – «Динамо» Мн 4:2
Братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над минским «Динамо» со счётом 4:2.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Райан Гарбутт, Патрик Лампер, Колби Дженовей и Марек Гецл.
У «Динамо» голы на свой счёт записали Куинтон Хауден и Кристиан Хенкель.
Вся выручка с матча, на которым были полные трибуны, пойдёт на благотворительные цели.