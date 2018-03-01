КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»

«Адмирал» – «Амур» 2:1 Б

Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды хозяев заброшенной шайбой отметился Константин Глазачев, победный буллит забросил Вадим Перескоков.

У хабаровского клуба гол на свой счёт сумел записать Михал Йордан.

Благодаря поражению новосибирской «Сибири» в матче с челябинским «Трактором» (1:4), «Амур» сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина—2018. У команды Андрея Мартемьянова 88 очков после 56 встреч.

Хабаровский клуб попал в розыгрыш Кубка Гагарина впервые с сезона-2011/2012. «Амур» вышел в плей-офф всего второй раз в истории Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Глазачев – 1 (бол., Воронин), 11:11 – 1:0. Йордан – 2 (Горшков, Вяч. Ушенин), 25:52 – 1:1.Победный буллит: Перескоков.Вратари: Серебряков – Метсола.Броски: 21 (7+5+7+2) – 28 (7+13+7+1).Штраф: 18 – 18.

«Сибирь» – «Трактор» 1:4

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» дома уступила «Трактору».

Матч завершился со счетом 1:4.

В составе хозяев отличился Рок Тичар. У гостей шайбы забросили Алексей Кручинин, Виталий Кравцов, Пол Щехура и Артем Пеньковский.

Поражение «Сибири» обеспечило путевку в плей-офф «Амуру».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Голы: Кручинин — 10 (Якуценя), 2:49 — 0:1. Кравцов — 4 (Ю. Петров), 7:04 — 0:2. Тичар — 4 (бол.), 23:29 — 1:2. Щехура — 20 (Виделль), 44:39 — 1:3. Пеньковский — 6 (п.в.), 59:59 — 1:4.Вратари: Салак (Красиков, 58:55) — Францоуз.Штраф: 4 — 4.Броски: 36 (9+12+15) — 27 (9+13+5).

«Барыс» – «Авангард»

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл казахстанский «Барыс».

Матч завершился со счетом 4:3. При счете 3:3 омский клуб снял вратаря и за минуту до сирены забросил победную шайбу. Ее автором стал Семен Кошелев.

Таким образом, «Авангард» занял седьмое место в Восточной конференции и сумел выйти в плей-офф КХЛ, и в то же время оставил за бортом «Сибирь», которая стала девятой.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (3:1, 0:2, 0:1) Голы: Семенов — 12 (бол., Медведев, Михеев), 3:08 — 0:1. Маклюков — 3 (Михайлис, Дитц), 7:35 — 1:1. Кучин — 1 (Старченко, Доус), 9:26 — 2:1. Евдокимов — 2 (бол., Маклюков), 19:32 — 3:1. Файзуллин — 4 (Медведев, Чудинов), 26:48 — 3:2. Семенов — 13 (бол., Кугрышев, Медведев), 34:27 — 3:3. Кошелев — 8 (Минеев, Чудинов), 59:00 — 3:4.Вратари: Карлссон (59:31) — Шилин (Фурх, 9:26, 58:26 — 59:00).Штраф: 10 — 4.Броски: 15 (5+6+4) — 31 (8+10+13).

«Металлург» Мг – «Нефтехимик» 3:2

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», матч закончился со счётом 3:2.

В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Мэтт Эллисон, Евгений Тимкин и Денис Кокарев.

У «Нефтехимика» голами отметились Марат Хайруллин и Никита Филатов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Голы: Хайруллин — 4 (бол., Сергеев), 9:15 — 0:1. Филатов — 6 (Сергеев, Волгин), 24:59 — 0:2. Эллисон — 20 (бол., Коварж), 33:43 — 1:2. Тимкин — 12 (Вольски, Терещенко), 43:45 — 2:2. Кокарев — 12 (Тимкин, Пивцакин), 57:01 — 3:2.Вратари: Самсонов — Ежов (59:27).Броски: 39 (9+17+13) — 25 (8+5+12).Штраф: 8 — 35.

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» 4:2

В последний день регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома принимал АК «Барс».

«Зеленое дерби» завершилось со счетом 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Гончаров, Илья Зубов, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов. У гостей голы на свой счет записали Иржи Секач и Артем Лукоянов.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте, АК «Барс» выиграл Восточную конференцию.

КХЛ: определились все пары плей-офф Восточной конференции

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) Голы: Гончаров — 2 (Хартикайнен, Умарк), 7:39 — 1:0. Зубов — 5 (Умарк), 19:52 — 2:0. Секач — 16 (бол., Азеведо, Ландер), 30:11 — 2:1. Лукоянов — 7 (Свитов, Бурмистров), 31:49 — 2:2. Солодухин — 6 (Коротков), 33:05 — 3:2. Бурдасов — 15 (бол., Умарк, Ткачев), 46:49 — 4:2.Вратари: Налимов — Шарыченков (57:48).Штраф: 6 — 8.Броски: 19 (8+3+8) — 54 (12+21+21).

«Югра» – «Автомобилист» 0:3

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:3.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Анатолий Голышев, Илья Крикунов и Андрей Обидин.

Сухой матч оформил вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский.

Таким образом, «Автомобилист» занял четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Магниткой», которая расположилась на пятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Голышев — 18 (Мегалинский), 31:11 — 0:1. Крикунов — 10 (Василевский, Кучерявенко), 36:01 — 0:2. Обидин — 3 (Попов, Симаков), 44:03 — 0:3.Вратари: Билялов — Сохатский.Броски: 27 (9+8+10) — 27 (7+14+6).Штраф: 10 — 6.

«Лада» – ХК «Сочи» 2:3

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде переиграл «Ладу» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились нападающие Эрик О`Делл, Егор Морозов и Артем Томилин.

У тольятинцев шайбы забросили форварды Кирилл Капустин и Шейн Харпер.

«Сочи» занял шестое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Йокеритом» (3).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Капустин — 13 (бол., Геноуэй), 2:02 — 1:0. Морозов — 2 (Точицкий), 2:33 — 1:1. О`Делл — 14 (Томилин, Барулин), 17:12 — 1:2. Харпер — 4 (Нестеров), 30:43 — 2:2. Томилин — 2 (Блум), 39:26 — 2:3.Вратари: Лазушин (Красоткин, 20:00, 57:56) — Барулин.Броски: 25 (9+7+9) — 33 (14+12+7).Штраф: 6 — 20.

«Локомотив» – ЦСКА 2:5

Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

За «армейцев» дубли на свой счёт записали Максим Шалунов и Валерий Ничушкин, ещё один гол забил Александр Попов.

В составе команды Дмитрия Квартальнова заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Локтионов и Максим Тальбо.

«Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции и в 1/8 финала плей-офф сыграет против «Торпедо». ЦСКА финишировал вторым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Голы: Локтионов — 8 (бол., Елесин, Мосалев), 2:31 — 1:0. Попов — 7 (Петров, Ничушкин), 5:31 — 1:1. Шалунов — 19 (Шумаков, Кузьменко), 21:23 — 1:2. Тальбо — 8 (бол., Козун, Контиола), 25:11 — 2:2. Ничушкин — 15 (Петров, Ожиганов), 29:13 — 2:3. Ничушкин — 16 (мен., п.в.), 58:53 — 2:4. Шалунов — 20 (п.в., Скотт), 59:57 — 2:5.Вратари: Судницин (58:23 — 58:53, 59:04 — 59:57) — Сорокин.Броски: 39 (9+14+16) — 28 (9+8+11).Штраф: 6 — 10.

«Торпедо» – «Витязь» 2:1 ОТ

Нижегородское «Торпедо» дома обыграло в овертайме «Витязь» (2:1 ОТ) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором победной шайбы стал нападающий нижегородцев Евгений Мозер, оформивший дубль в этом матче.

За «Витязь» гол на счету Алексея Макеева.

«Торпедо» заняло пятое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Мозер — 7 (Кундратек), 47:05 — 1:0. Макеев — 18 (Швец-Роговой), 54:31 — 1:1. Мозер — 8 (бол., Даугавиньш, Дугин), 60:55 — 2:1.Вратари: Лисутин — Самонов.Броски: 40 (18+13+7+2) — 25 (5+11+9+0).Штраф: 12 — 14.

СКА – «Северсталь» 1:0 ПБ

Питерский СКА одержал победу по буллитам над череповецкой «Северсталью» (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победный бросок на счету Егора Яковлева.

Не проиграв в основное время матча «Северсталь» гарантировала себе путевку в плей-офф КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Победный буллит: Яковлев.Вратари: Шестеркин — Гудачек.Броски: 29 (6+12+6+5) — 23 (11+7+4+1).Штраф: 12 — 10.

«Спартак» – «Динамо» М 4:3

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (4:3) в последний день регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «красно-белых» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Дергачёв, Лукаш Радил, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл.

У «Динамо» голы на счету Юусо Хиетанена, Владимира Брюквина и Ильи Никулина.

Это четвертая победа красно-белых в дерби в этом сезоне, принесшая им путевку в плей-офф.

Красно-белые вышли в плей-офф впервые с 2011 года, бело-голубые впервые в истории КХЛ остались без плей-офф.

«Спартак» занял седьмое место в Западной конференции и в 1/8 финала сыграет против ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Голы: Дергачев — 7 (Кольцов, Хохлачев), 15:33 — 1:0. Хиетанен — 8 (бол., Рылов, Игнатушкин), 23:42 — 1:1. Брюквин — 14 (А. Алексеев, Игумнов), 24:42 — 1:2. Радил — 16 (Калинин), 30:41 — 2:2. Лещенко — 11 (Дергачев, Хохлачев), 46:08 — 3:2. Максвелл — 12 (бол., Лаюнен, Стоа), 52:39 — 4:2. Никулин — 12 (Хиетанен, Терещенко), 58:39 — 4:3.Вратари: Беспалов — Еременко (57:20 — 58:39, 58:48).Броски: 31 (9+8+14) — 37 (13+15+9).Штраф: 6 — 10.

«Динамо» Р – «Йокерит» 3:1

Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу над финским «Йокеритом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе латвийской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Лаурис Дарзиньш, Даниэль Берзиньш и Брэндон Макмиллан.

Единственный гол «Йокерита» записал на свой счёт Ээли Толванен.

«Динамо» заняло последнее место турнирной таблицы Западной конференции, «Йокерит» — третье. Финская команда в плей-офф сыграет с «Сочи» (6).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Толванен — 19 (бол., Леписто, Йормакка), 18:53 — 0:1. Дарзиньш — 5 (М. Редлихс), 34:47 — 1:1. Берзиньш — 1 (Зиле, Салмела), 41:40 — 2:1. Макмиллан — 14 (бол., п.в., Салмела), 59:58 — 3:1.Вратари: Калныньш — Рамо (59:26).Броски: 31 (11+7+13) — 26 (12+9+5).Штраф: 24 — 24.

«Слован» – «Динамо» Мн 4:2

Братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над минским «Динамо» со счётом 4:2.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Райан Гарбутт, Патрик Лампер, Колби Дженовей и Марек Гецл.

У «Динамо» голы на свой счёт записали Куинтон Хауден и Кристиан Хенкель.

Вся выручка с матча, на которым были полные трибуны, пойдёт на благотворительные цели.