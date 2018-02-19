НХЛ. «Виннипег» разгромил «Флориду», «Питтсбург» обыграл «Коламбус»

«Рейнджерс» – «Филадельфия» 4:7

В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» одержали выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:4.

В составе победителей отличились Эндрю Макдональд, Скотт Лотон, Брэндон Меннинг, Нолан Патрик, Трэвис Конечны, Клод Жиру и Йори Лехтеря.

За «Рейнджерс» по шайбе забросили Кевин Хэйз, Рик Нэш, Матс Цуккарелло и Питер Холланд.

Форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич в этой встрече провел на льду 13 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «-2».

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал передачу за 21 минуту на льду и отметился показателем «+4».

Капитан «Летчиков» Клод Жиру забросил 20-й гол в сезоне и 200-ю шайбу в НХЛ.

Вратарь «Флайерз» Михал Нойвирт получил травму в первом периоде и не смог вернуться на лед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» – «Филадельфия» – 4:7 (3:3, 1:2, 0:2) Голы: Хэйс – 14 (Спроул), 1:30 – 1:0. Макдональд – 4 (Филппула, Лехтеря), 4:53 – 1:1. Нэш – 18 (Шей, Бучневич), 10:54 – 2:1. Лотон – 10 (Проворов), 12:11 – 2:2. Мэннинг – 5 (Жиру, Конекны), 14:53 – 2:3. Цуккарелло – 10 (Холланд), 17:21 – 3:3. Патрик – 6 (Симмондс, Мэннинг), 22:01 – 3:4. Холланд – 1 (Холден, Маклеод), 25:47 – 4:4. Конекны – 15 (Кутюрье, Жиру), 35:40 – 4:5. Жиру – 20 (Конекны), 49:23 – 4:6. Лехтеря – 1 (Уис, Филппула), 52:46 – 4:7.Вратари: Лундквист – Нойвирт (Лион, 20:00).Броски: 40 (14+14+12) – 37 (11+9+17).Штраф: 17 – 15.

«Рейнджерс» – «Филадельфия» 4:7

«Колорадо» – «Эдмонтон» 2:4

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Колорадо» со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

В составе победителей три шайбы забросил Коннор Макдэвид, еще один гол забил Райан Строум. У «Колорадо» отличились Тайсон Йост и Александр Керфут.

Российский форвард «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 9 минут 53 секунды и нанёс один бросок при нулевом показателе полезности. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 36 бросков по воротам. Защитник Никита Задоров провёл на льду 22 минуты 15 секунд и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Голы: Жост — 6, 4:04 — 1:0. Макдэвид — 24 (Марун, Беннинг), 31:57 — 1:1. Керфут — 15 (Линдхольм, Уилсон), 33:07 — 2:1. Макдэвид — 25 (Драйзайтль, Расселл), 48:59 — 2:2. Стром — 8 (Каммаллери, Ларссон), 53:18 — 2:3. Макдэвид — 26 (п.в., Драйзайтль, Клефбом), 58:34 — 2:4.Вратари: Варламов (58:13 — 58:34, 58:44) — Тэлбот.Штраф: 2 — 6.Броски: 26 (9+11+6) — 40 (17+8+15).

«Колорадо» — «Эдмонтон» 2:4

«Каролина» – «Нью-Джерси» 2:3 ОТ

Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли «Каролину» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

В составе победителей по шайбе забросили Нико Хишер, Павел Заха и Тэйлор Холл. Первый номер драфта Хишер забивает в четырех встречах подряд. У хозяев отличились Теуво Терявяйнен и Джефф Скиннер.

Эта победа стала для «Нью-Джерси» четвёртой подряд. «Каролина», в свою очередь, не может выиграть на протяжении четырёх встреч.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» – «Нью-Джерси» – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Хишир — 13 (бол., Ватанен, Кинкейд), 10:56 — 0:1. Терявяйнен — 14 (Раск, ван Римсдайк), 26:05 — 1:1. Заха — 6 (Мур), 35:33 — 1:2. Скиннер — 20 (Славин, Песке), 58:42 — 2:2. Холл — 24 (Палмиери, Ватанен), 64:37 — 2:3.Вратари: Уорд (57:28 — 58:42) — Кинкейд.Штраф: 8 — 8.Броски: 42 (13+15+13+1) — 21 (9+6+3+3).

«Каролина» – «Нью-Джерси» 2:3 ОТ

«Коламбус» – «Питтсбург» 2:5

«Коламбус» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1).

В составе победителей дублем отметился Райли Шихэн. Ещё по шайбе в активе Брайана Дюмулина, Зака Астон-Риза и Джейка Гюнцеля. Голы «Коламбуса» оформили Артемий Панарин и Александер Веннберг.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам.

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции (74 очка), а «Коламбус» — 10-е (63 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Голы: Шихан — 7 (Олексяк, Гюнтцель), 1:41 — 0:1. Дюмулин — 4 (Малкин, Раст), 6:57 — 0:2. Панарин — 16 (Аткинсон, Дюбуа), 9:53 — 1:2. Шихан — 8 (Гюнтцель, Олексяк), 11:29 — 1:3. Астон-Ризе — 4 (Ханвик, Летанг), 29:29 — 1:4. Веннберг — 6 (Дженнер), 42:21 — 2:4. Гюнтцель — 19 (Мяяття), 54:09 — 2:5.Вратари: Бобровский — Джерри.Штраф: 0 — 4.Броски: 37 (10+13+14) — 23 (7+5+11).

«Коламбус» — «Питтсбург» 2:5

«Детройт» – «Торонто» 2:3

«Детройт» на своем льду потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).

Счёт в матче на 26-й минуте открыл форвард «красных крыльев» Энтони Манта. Уже через полторы минуты «Торонто» удалось «выстрелить» дуплетом: отличились Джеймс ван Римсдайк и Митчелл Марнер. В третьем периоде Хенрик Зеттерберг восстановил равновесие, но за 30 секунд до сирены шайба Остона Мэттьюса решила судьбу встречи.

«Торонто» продолжает впечатляющую серию, одержав 10 победу в последних 12 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Торонто» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Голы: Манта — 20 (бол., Нюквист, Татар), 25:51 — 1:0. ван Римсдайк — 24 (Гардинер, Бозак), 27:02 — 1:1. Марнер — 14 (Кадри), 27:20 — 1:2. Зеттерберг — 8 (Нюквист, Хелм), 49:17 — 2:2. Мэттьюс — 27 (Нюландер, Хаймэн), 59:29 — 2:3.Вратари: Мразек (59:46) — МакэлхинниШтраф: 4 — 2.Броски: 29 (12+8+9) — 34 (15+12+7).

«Детройт» — «Торонто» 2:3

«Сан-Хосе» – «Даллас» 5:2

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Далласом» завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (4:0, 1:0, 0:2).

Судьба встречи, по сути, была решена в первом периоде, когда «акулам» удалось забросить четыре шайбы. В дальнейшем «Сан-Хосе» удалось организовать ещё один гол, на что хоккеисты «Далласа» ответили взятием ворот в исполнении Джемела Смита и Тайлера Питлика. В составе победителей дублями отметились Мелькер Карлссон и Миккель Бёдкер. Джо Павелски записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

В турнирной таблице «Сан-Хосе» занимает 5-е место в Западной конференции (72 очка), «Даллас» — 4-е (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Даллас» — 5:2 (4:0, 1:0, 0:2) Голы: Павелски — 15 (Майер, Власик), 0:27 — 1:0. Карлссон — 8 (Майер, Павелски), 5:59 — 2:0. Бедкер — 10 (Хансен, Браун), 15:08 — 3:0. Бедкер — 11 (Тирни, Власик), 17:23 — 4:0. Браун — 2 (Павелски, Карлссон), 25:00 — 5:0. Смит — 5 (Ритчи, Джонс), 45:35 — 5:1. Питлик — 11 (Клингберг, Руссель), 48:57 — 5:2.Вратари: Джонс — Бишоп (Лехтонен, 17:23, 59:18).Штраф: 0 — 4.Броски: 28 (6+14+8) — 28 (11+5+12).

«Сан-Хосе» — «Даллас» 5:2

«Виннипег» – «Флорида» 7:2

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» переиграл «Флориду» с разгромным счётом 7:2 (1:1, 2:1, 4:0).

Дубль в составе победителей сделал Кайл Коннор, по шайбе забросили Николай Элерс, Марк Шайфли, Брайан Литтл, Матьё Перро и Патрик Лайне. У «Флориды» отличились Денис Мальгин и Александр Барков.

«Виннипег» занимает второе место в Западной конференции (79 очков), а «Флорида» — 12-е место в Восточной (58 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» – «Флорида» – 7:2 (1:1, 2:1, 4:0) Голы: Мальгин – 10 (бол., Матесон, Бьюгстад), 8:57 – 0:1. Коннор – 20 (бол., Уилер, Лайне), 12:06 – 1:1. Элерс – 23 (Майерс, Моррисси), 24:39 – 2:1. Барков – 20 (бол., Дадонов, Яндл), 27:34 – 2:2. Шайфли – 18 (Уилер, Бафлин), 38:29 – 3:2. Коннор – 21 (Уилер, Майерс), 43:38 – 4:2. Литтл – 13 (Майерс, Перро), 46:03 – 5:2. Перро – 16 (Рословик), 55:27 – 6:2. Лайне – 27 (Литтл, Перро), 58:25 – 7:2.Вратари: Хеллебайк – Раймер.Штраф: 8 – 4.Броски: 34 (12+15+7) – 27 (12+8+7).