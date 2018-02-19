НХЛ. «Виннипег» разгромил «Флориду», «Питтсбург» обыграл «Коламбус»

«Рейнджерс» – «Филадельфия» 4:7
В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» одержали выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:4.
В составе победителей отличились Эндрю Макдональд, Скотт Лотон, Брэндон Меннинг, Нолан Патрик, Трэвис Конечны, Клод Жиру и Йори Лехтеря.
За «Рейнджерс» по шайбе забросили Кевин Хэйз, Рик Нэш, Матс Цуккарелло и Питер Холланд.
Форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич в этой встрече провел на льду 13 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «-2».
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал передачу за 21 минуту на льду и отметился показателем «+4».
Капитан «Летчиков» Клод Жиру забросил 20-й гол в сезоне и 200-ю шайбу в НХЛ.
Вратарь «Флайерз» Михал Нойвирт получил травму в первом периоде и не смог вернуться на лед.
«Колорадо» – «Эдмонтон» 2:4
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Колорадо» со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
В составе победителей три шайбы забросил Коннор Макдэвид, еще один гол забил Райан Строум. У «Колорадо» отличились Тайсон Йост и Александр Керфут.
Российский форвард «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 9 минут 53 секунды и нанёс один бросок при нулевом показателе полезности. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 36 бросков по воротам. Защитник Никита Задоров провёл на льду 22 минуты 15 секунд и заработал показатель полезности «-1».
«Каролина» – «Нью-Джерси» 2:3 ОТ
Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме обыграли «Каролину» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).
В составе победителей по шайбе забросили Нико Хишер, Павел Заха и Тэйлор Холл. Первый номер драфта Хишер забивает в четырех встречах подряд. У хозяев отличились Теуво Терявяйнен и Джефф Скиннер.
Эта победа стала для «Нью-Джерси» четвёртой подряд. «Каролина», в свою очередь, не может выиграть на протяжении четырёх встреч.
«Коламбус» – «Питтсбург» 2:5
«Коламбус» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1).
В составе победителей дублем отметился Райли Шихэн. Ещё по шайбе в активе Брайана Дюмулина, Зака Астон-Риза и Джейка Гюнцеля. Голы «Коламбуса» оформили Артемий Панарин и Александер Веннберг.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам.
«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции (74 очка), а «Коламбус» — 10-е (63 очко).
«Детройт» – «Торонто» 2:3
«Детройт» на своем льду потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).
Счёт в матче на 26-й минуте открыл форвард «красных крыльев» Энтони Манта. Уже через полторы минуты «Торонто» удалось «выстрелить» дуплетом: отличились Джеймс ван Римсдайк и Митчелл Марнер. В третьем периоде Хенрик Зеттерберг восстановил равновесие, но за 30 секунд до сирены шайба Остона Мэттьюса решила судьбу встречи.
«Торонто» продолжает впечатляющую серию, одержав 10 победу в последних 12 матчах.
«Сан-Хосе» – «Даллас» 5:2
Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Далласом» завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (4:0, 1:0, 0:2).
Судьба встречи, по сути, была решена в первом периоде, когда «акулам» удалось забросить четыре шайбы. В дальнейшем «Сан-Хосе» удалось организовать ещё один гол, на что хоккеисты «Далласа» ответили взятием ворот в исполнении Джемела Смита и Тайлера Питлика. В составе победителей дублями отметились Мелькер Карлссон и Миккель Бёдкер. Джо Павелски записал на свой счёт 3 (1+2) очка.
В турнирной таблице «Сан-Хосе» занимает 5-е место в Западной конференции (72 очка), «Даллас» — 4-е (72 очка).
«Виннипег» – «Флорида» 7:2
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» переиграл «Флориду» с разгромным счётом 7:2 (1:1, 2:1, 4:0).
Дубль в составе победителей сделал Кайл Коннор, по шайбе забросили Николай Элерс, Марк Шайфли, Брайан Литтл, Матьё Перро и Патрик Лайне. У «Флориды» отличились Денис Мальгин и Александр Барков.
«Виннипег» занимает второе место в Западной конференции (79 очков), а «Флорида» — 12-е место в Восточной (58 очков).