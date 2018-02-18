НХЛ. Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Вашингтон», Малкин забросил 33-ю шайбу в сезоне

«Баффало» — «Лос-Анджелес» 2:4

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» одержали гостевую победу над «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:2.

В составе победителей по дублю оформили нападающие Майкл Амадио и Анже Копитар.

За хозяев отличились защитники Марко Сканделла и Расмус Ристолайнен.

«Лос Анджелес» занимает девятое место турнирной таблицы Западной конференции, «Баффало» — 16-е в Восточной.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:1, 0:3, 2:0) Голы: Амадио — 3 (Эндреофф), 11:26 — 0:1. Копитар — 24 (Браун), 32:02 — 0:2. Копитар — 25 (Иафалло, Браун), 36:06 — 0:3. Амадио — 4 (Бродзински, Даути), 37:35 — 0:4. Сканделла — 2, 40:30 — 1:4. Ристолайнен — 5, 56:42 — 2:4.Вратари: Ленер (Джонсон, 40:00, 56:58 — 57:29, 58:01) — Куик.Броски: 35 (8+9+18) — 36 (19+11+6).Штраф: 6 — 6.

«Баффало» — «Лос-Анджелес» 2:4

«Миннесота» — «Анахайм» 2:3 Б

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на своем льду уступила по буллитам «Анахайму» со счетом 2:3 Б.

В составе «уток» две голевые передачи на счету шведского защитника Хампуса Линдхольма.

В послематчевой серии буллитов команды использовали по 11 попыток. Автором победного гола стал Ник Ритчи.

Это вторая кряду победа «Дакс» и второе подряд поражение «Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Перри — 12 (бол., Хенрик, Линдхольм), 0:50 — 0:1. Койву — 9, 15:36 — 1:1. Зукер — 23 (Проссер), 27:56 — 2:1. Каше — 17 (Линдхольм, Ритчи), 46:12 — 2:2.Победный буллит: Ритчи.Вратари: Дубник — Гибсон.Штраф: 11 — 11.Броски: 38 (10+14+11+3) — 31 (9+7+14+1).

«Миннесота» — «Анахайм» 2:3 Б

«Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду победили «Нью-Йорке Рейнджерс» – 6:3.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Сенаторз» Дерек Брассар, на его счету 3 (1+2) балла.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 14 минут 42 секунды и отметился результативной передачей.

Хоккеисты их Нью-Йорка потерпели третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Голы: Стоун — 19 (Брассар, Смит), 1:03 — 1:0. Одуйя — 4 (Карлссон, Дюшен), 12:07 — 2:0. Грабнер — 24 (Спроул, Бучневаич), 16:01 — 2:1. Дюшен — 15 (Сиси, Шабо), 31:59 — 3:1. Зибанежад — 17 (бол., Цуккарелло, Миллер), 34:31 — 3:2. Брассар — 17 (Боровицки, Смит), 38:53 — 4:2. Шабо — 5 (Брассар, Стоун), 47:27 — 5:2. Грабнер — 25 (Хэйс), 55:11 — 5:3. Пяйярви-Свенссон — 4 (Сиси, Пажо), 57:15 — 6:3.Вратари: Андерсон — Лундквист (Халверсон, 47:27).Броски: 33 (12+8+13) — 38 (11+13+14).Штраф: 4 — 4.

«Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3

«Аризона» — «Эдмонтон» 1:0

«Аризона» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Автором единственной шайбы стал Кристиан Дворак.

Вратарь «Аризоны» Антти Раанта, отразивший 40 бросков, стал первой звездой матча.

Для «Койотис» эта победа стала четвертой подряд, а «Ойлерз» продлили серию поражений до шести матчей.

Несмотря на победу, «Аризона» по-прежнему занимает последнее место в лиге, набрав 44 очка в 59 играх. Проваливший сезон «Эдмонтон» располагается на 13-й строчке в таблице Западной конференции и сохраняет исключительно математические шансы на попадание в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» – «Эдмонтон» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Дворак — 10 (Экман-Ларссон, Фишер), 3:26.Вратари: Раанта — Тэлбот (58:36).Штраф: 4 — 8.Броски: 32 (7+12+13) — 40 (8+18+14).

«Аризона» – «Эдмонтон» 1:0

«Вегас» — «Монреаль» 6:3

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» переиграл «Монреаль» со счётом 6:3 (3:2, 2:0, 1:1).

В составе гостей голом отметился российский нападающий Никита Щербак. Для 22-летнего россиянина эта шайба стала второй в НХЛ и первой в этом сезоне.

«Вегас» занимает первое место в Западной конференции (82 очка), а «Монреаль» — 15-й в Восточной (51 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» – «Монреаль» – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1) Голы: Смит – 18 (бол., Шмидт, Маршессо), 2:16 – 1:0. Юдон – 8 (Пачоретти, Морроу), 4:32 – 1:1. Хант – 3 (Сбиса), 6:50 – 2:1. Носек – 5 (Хаула, Карпентер), 9:51 – 3:1. ЩЕРБАК – 1 (Гальченюк, Алзнер), 11:47 – 3:2. Карпентер – 5 (Миллер, Маршессо), 23:07 – 4:2. Смит – 19 (Энгелланд, Маршессо), 23:46 – 5:2. Шмидт – 5 (Смит), 44:02 – 6:2. Друэн – 9 (бол., Питри, Галлахер), 48:44 – 6:3.Вратари: Флери – Ниеми (Прайс, 9:51).Штраф: 4 – 4.Броски: 33 (11+16+6) – 33 (11+10+12).

«Вегас» – «Монреаль» 6:3

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:4

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Бен Лавджой, Нико Хишир, Павел Заха и Майлз Вуд. У «молний» отличились Крис Куниц, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.

В турнирной таблице «Тампа-Бэй» занимает первое место в Восточной конференции (81 очко), «Нью-Джерси» — 7-й (68 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Лавджой — 2, 2:59 — 0:1. Куниц — 9 (Кэллахэн), 12:41 — 1:1. Пойнт — 21 (бол., Гурд, Сергачев), 22:47 — 2:1. Хишир — 12 (Холл, Ватанен), 23:13 — 2:2. Заха — 5 (мен., Ватанен, Лавджой), 26:27 — 2:3. Вуд — 16 (Ноесен), 41:24 — 2:4. Стэмкос — 24 (бол., Хедман, Кучеров), 45:15 — 3:4.Вратари: Василевский (58:02) — Лэк.Штраф: 8 — 14.Броски: 51 (16+17+18) — 28 (9+12+7).

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:4

«Питтсбург» — «Торонто» 5:3

Хоккеисты «Питтсбурга» победили «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0).

В составе хозяев отличились Карл Хагелин, Евгений Малкин, Зак Астон-Риз, Олли Мяяття и Брайан Раст. У «Торонто» шайбы забросили Коннор Браун, Тайлер Бозак и Патрик Марло.

«Питтсбург» — пятый на Востоке (72 очка), «Торонто» — 3-й (75 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» – «Торонто» – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) Голы: Хагелин – 7 (Раст, Малкин), 3:23 – 1:0. Браун – 13 (ван Римсдайк, Бозак), 6:41 – 1:1. Бозак – 9 (Дермотт, Полак), 10:40 – 1:2. Малкин– 33 (Раст, Хагелин), 11:51 – 2:2. Астон-Ризе – 3 (Коул, Летанг), 25:21 – 3:2. Марло – 20 (бол., Браун, Мэттьюс), 35:46 – 3:3. Мяяття – 4 (Ханвик, Ривз), 47:56 – 4:3. Раст – 9 (Малкин, Летанг), 56:36 – 5:3Вратари: Мюррей – Андерсен (57:38).Штраф: 4 – 2.Броски: 39 (12+16+11) – 32 (13+11+8).

«Питтсбург» – «Торонто» 5:3

«Нэшвилл» — «Детройт» 1:3

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1).

Голами в составе победителей отметились Люк Витковски, Густав Нюквист и Даррен Хельм. Единственную шайбу «хищников» на свой счёт записал Крэйг Смит.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин не принимал участие в матче.

«Нэшвилл» потерпел второе поражение кряду, но продолжает идти в лидерах Западной конференции. «Детройт» занимает 12-ю строчку в таблице Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Голы: Витковски — 1 (Манта, Абделькадер), 4:12 — 0:1. Нюквист — 16 (Дженсен, Декейсер), 10:54 — 0:2. Смит — 17 (бол., Суббан, Сарос), 54:35 — 1:2. Хелм — 7 (п.в., Нильсен), 58:41 — 1:3.Вратари: Сарос (58:30 — 58:41, 58:50 — 59:49) — Мразек.Штраф: 6 — 12.Броски: 32 (7+14+11) — 34 (7+13+14).

«Нэшвилл» — «Детройт» 1:3

«Чикаго» — «Вашингтон» 7:1

«Чикаго» на своем льду разгромил «Вашингтон» в матче регулярного матча НХЛ (7:1).

В составе победителей голы оформили Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад, Ник Шмальц, Патрик Кейн, Райан Хартман, Артём Анисимов и Алекс Дебринкэт. Единственную шайбу гостей на свой счёт записал Том Уилсон.

«Блэкхокс» прервал серию из 8 поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вашингтон» — 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) Голы: Тэйвз — 16 (Саад), 6:19 — 1:0. Уилсон — 10 (Нисканен), 10:03 — 1:1. Саад — 15 (Хиностроза, Тэйвз), 12:47 — 2:1. Шмолц — 16 (Дальстрем, Сибрук), 19:58 — 3:1. Кейн — 22 (Тэйвз), 36:22 — 4:1. Хартман — 8 (Кемпны), 37:32 — 5:1. Анисимов — 15 (бол., Хиностроза, Кейн), 38:29 — 6:1. Дебринкэт — 22 (Хартман, Шарп), 48:22 — 7:1.Вратари: Форсберг — Холтби (Грубауэр, 40:00).Штраф: 11 — 25.Броски: 44 (21+12+11) — 20 (6+6+8).

«Чикаго» — «Вашингтон» 7:1

«Ванкувер» — «Бостон» 6:1

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» обыграл «Бостон» – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1).

Судьба матча решилась в первом периоде, когда в воротах «медведей» побывало четыре безответные шайбы. Голы забросили Луи Эрикссон, Даниэль Седин, Бо Хорват и Свен Берчи. В оставшееся время зрители увидели ещё два гола хозяев. Отличились Ник Дауд и Луи Эрикссон, оформивший дубль. Единственная шайба «Бостона» в активе Тима Шаллера.

«Ванкувер» — 13-й на Западе (52 очка), «Бостон» — 2-й на Востоке (78 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Бостон» — 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) Голы: Эрикссон — 9 (Д. Седин, Эдлер), 2:00 — 1:0. Д. Седин — 15 (Ванек, Х. Седин), 10:54 — 2:0. Хорват — 15 (Стэчер, Нильссон), 11:50 — 3:0. Берчи — 13, 18:39 — 4:0. Дауд — 2 (Виртанен, Пулио), 22:44 — 5:0. Шаллер — 10 (Краг), 42:57 — 5:1. Эрикссон — 10 (мен., Пулио), 51:53 — 6:1.Вратари: Нильссон — Раск (Худобин, 20:00).Штраф: 15 — 5.Броски: 23 (8+10+5) — 45 (18+8+19).

«Ванкувер» — «Бостон» 6:1

«Калгари» — «Флорида» 3:6

«Флорида» на выезде обыграла «Калгари» со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей голы забили Майк Мэтисон, Винс Трочек, Евгений Дадонов, Александр Барков и Джаред Макканн, у хозяев хет-трик оформил Дуги Хэмилтон.

В турнирной таблице «Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции (58 очков), «Калгари» — 9-й (68 очков) на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Флорида» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Голы: Матесон — 7, 1:09 — 0:1. Д. Хэмилтон — 11 (бол., Джиордано, Монахэн), 14:10 — 1:1. Трочек — 22 (бол., Барков), 20:58 — 1:2. Дадонов — 15 (бол., Яндл, Трочек), 23:09 — 1:3. Барков — 19 (Дадонов, Экблад), 26:03 — 1:4. Д. Хэмилтон — 12 (бол., Монахэн, Ткачак), 32:15 — 2:4. Матесон — 8 (Пайсик, Барков), 43:41 — 2:5. Маккэн — 6 (Петровик, Уигар), 45:42 — 2:6. Д. Хэмилтон — 13, 51:55 — 3:6.Вратари: Риттих (26:03) — Луонго, 26:03).Штраф: 23 — 29.Броски: 33 (11+11+11) — 30 (9+11+10).