НХЛ. Неудачи Бобровского и Варламова, Тарасенко набрал 52-е очко в сезоне

«Коламбус» — «Филадельфия» 1:2 ОТ
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
В середине второго периода Уэйн Симмондс вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались за три с половиной минуты до финальной сирены усилиями Кэма Аткинсона.
Впрочем, последнее слово все равно осталось за «летчиками». Победную шайбу в овертайме забросил Шон Кутюрье.
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и стал второй звездой матча.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает девятое место (63 очка), а «Филадельфия» — шестое (68 очков).
«Каролина» — «Айлендерс» 0:3
«Каролина Харрикейнз» у себя дома потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
По разу в воротах хозяев расписались Джонни Бойчак, Антони Бовилье и Джон Таварес.
Голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс сделал шат-аут, отразив все 45 бросков по своим воротам.
«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (63 очка), а «Айлендерс» — восьмое (64 очка).
«Виннипег» — «Колорадо» 6:1
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в Виннипеге, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).
В составе победителей дубль оформил Блейк Уилер, добавив к нему результативную передачу на Кайла Коннора. Еще по разу отличились Эндрю Копп, Патрик Лайне и Николай Элерс.
Единственный точный бросок за «Эвеланш» нанес Микко Рантанен.
Вратарь «лавин» Семен Варламов начал игру в запасе, но появился в третьем периоде, заменив пропустившего 4 шайбы Джонатана Бернье. Россиянин отразил 6 из 8 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (77 очков), а «Колорадо» — десятое (66 очков).
«Даллас» — «Сент-Луис» 2:1
«Даллас Старз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
В составе хозяев по шайбе забросили Маттиас Янмарк и Сет Джонс, у «Блюз» в самой концовке игры отличился Брэйден Шенн, в ассистентах у которого отметился Владимир Тарасенко.
Теперь на счету Тарасенко 52 очка в нынешнем сезоне.
«Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции (72 очка), а «Сент-Луис» — пятое (72 очка).