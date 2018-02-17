НХЛ. Неудачи Бобровского и Варламова, Тарасенко набрал 52-е очко в сезоне

«Коламбус» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В середине второго периода Уэйн Симмондс вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались за три с половиной минуты до финальной сирены усилиями Кэма Аткинсона.

Впрочем, последнее слово все равно осталось за «летчиками». Победную шайбу в овертайме забросил Шон Кутюрье.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и стал второй звездой матча.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает девятое место (63 очка), а «Филадельфия» — шестое (68 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Симмондс — 20 (Гостисбеер, Патрик), 31:25 — 0:1. Аткинсон — 10 (Савар, Кукан), 56:32 — 1:1. Кутюрье — 29 (Конекны), 61:52 — 1:2.Вратари: Бобровский — Нойвирт.Штраф: 4 — 2.Броски: 36 (11+12+12+1) — 25 (9+6+8+2).

«Коламбус» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

«Каролина» — «Айлендерс» 0:3

«Каролина Харрикейнз» у себя дома потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

По разу в воротах хозяев расписались Джонни Бойчак, Антони Бовилье и Джон Таварес.

Голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс сделал шат-аут, отразив все 45 бросков по своим воротам.

«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (63 очка), а «Айлендерс» — восьмое (64 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Бойчак — 4 (Нельсон, Джонстон), 30:06 — 0:1. Бовилье — 14, 52:00 — 0:2. Таварес — 30 (п.в.), 59:28 — 0:3.Вратари: Уорд (57:37 — 59:28) — Грайсс.Штраф: 2 — 6.Броски: 45 (16+12+17) — 22 (7+8+7).

«Каролина» — «Айлендерс» 0:3

«Виннипег» — «Колорадо» 6:1

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в Виннипеге, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

В составе победителей дубль оформил Блейк Уилер, добавив к нему результативную передачу на Кайла Коннора. Еще по разу отличились Эндрю Копп, Патрик Лайне и Николай Элерс.

Единственный точный бросок за «Эвеланш» нанес Микко Рантанен.

Вратарь «лавин» Семен Варламов начал игру в запасе, но появился в третьем периоде, заменив пропустившего 4 шайбы Джонатана Бернье. Россиянин отразил 6 из 8 бросков по своим воротам.

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (77 очков), а «Колорадо» — десятое (66 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Голы: Уилер — 15 (Шайфли, Энстрем), 10:09 — 1:0. Коннор — 19 (Бафлин, Уилер), 30:49 — 2:0. Копп — 5 (мен., Шайфли), 35:50 — 3:0. Лайне — 26 (бол., Бафлин, Шайфли), 39:32 — 4:0. Элерс — 22 (Майерс), 45:24 — 5:0. Уилер — 16 (бол., Лайне, Майерс), 47:54 — 6:0. Рантанен — 18, 54:04 — 6:1.Вратари: Хеллебайк — Бернье (Варламов, 40:00).Штраф: 27 — 15.Броски: 28 (11+9+8) — 31 (8+15+8).

«Виннипег» — «Колорадо» 6:1

«Даллас» — «Сент-Луис» 2:1

«Даллас Старз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

В составе хозяев по шайбе забросили Маттиас Янмарк и Сет Джонс, у «Блюз» в самой концовке игры отличился Брэйден Шенн, в ассистентах у которого отметился Владимир Тарасенко.

Теперь на счету Тарасенко 52 очка в нынешнем сезоне.

«Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции (72 очка), а «Сент-Луис» — пятое (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Янмарк — 16 (бол., Клингберг, Ганзал), 22:42 — 1:0. Джонс — 8 (Бенн, Мето), 50:33 — 2:0. Шенн — 24 (бол., Шворц, Тарасенко), 58:46 — 2:1.Вратари: Бишоп — Аллен (58:16 — 58:46, 58:54).Штраф: 17 — 13.Броски: 16 (3+7+6) — 29 (8+12+9).