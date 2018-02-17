Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Неудачи Бобровского и Варламова, Тарасенко набрал 52-е очко в сезоне

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш Даллас Старз Сент-Луис Блюз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Айлендерс»
    Хоккеисты «Айлендерс»
    nhl.com
    В субботу, 17 февраля, в регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные четыре матча.

    «Коламбус» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

    «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

    В середине второго периода Уэйн Симмондс вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались за три с половиной минуты до финальной сирены усилиями Кэма Аткинсона.

    Впрочем, последнее слово все равно осталось за «летчиками». Победную шайбу в овертайме забросил Шон Кутюрье.

    Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и стал второй звездой матча.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает девятое место (63 очка), а «Филадельфия» — шестое (68 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Симмондс — 20 (Гостисбеер, Патрик), 31:25 — 0:1. Аткинсон — 10 (Савар, Кукан), 56:32 — 1:1. Кутюрье — 29 (Конекны), 61:52 — 1:2.Вратари: Бобровский — Нойвирт.Штраф: 4 — 2.Броски: 36 (11+12+12+1) — 25 (9+6+8+2).
    «Коламбус» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

    «Каролина» — «Айлендерс» 0:3

    «Каролина Харрикейнз» у себя дома потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

    По разу в воротах хозяев расписались Джонни Бойчак, Антони Бовилье и Джон Таварес.

    Голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс сделал шат-аут, отразив все 45 бросков по своим воротам.

    «Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (63 очка), а «Айлендерс» — восьмое (64 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Бойчак — 4 (Нельсон, Джонстон), 30:06 — 0:1. Бовилье — 14, 52:00 — 0:2. Таварес — 30 (п.в.), 59:28 — 0:3.Вратари: Уорд (57:37 — 59:28) — Грайсс.Штраф: 2 — 6.Броски: 45 (16+12+17) — 22 (7+8+7).
    «Каролина» — «Айлендерс» 0:3

    «Виннипег» — «Колорадо» 6:1

    «Виннипег Джетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча, которая прошла в Виннипеге, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

    В составе победителей дубль оформил Блейк Уилер, добавив к нему результативную передачу на Кайла Коннора. Еще по разу отличились Эндрю Копп, Патрик Лайне и Николай Элерс.

    Единственный точный бросок за «Эвеланш» нанес Микко Рантанен.

    Вратарь «лавин» Семен Варламов начал игру в запасе, но появился в третьем периоде, заменив пропустившего 4 шайбы Джонатана Бернье. Россиянин отразил 6 из 8 бросков по своим воротам.

    В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (77 очков), а «Колорадо» — десятое (66 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Колорадо» — 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
    Голы: Уилер — 15 (Шайфли, Энстрем), 10:09 — 1:0. Коннор — 19 (Бафлин, Уилер), 30:49 — 2:0. Копп — 5 (мен., Шайфли), 35:50 — 3:0. Лайне — 26 (бол., Бафлин, Шайфли), 39:32 — 4:0. Элерс — 22 (Майерс), 45:24 — 5:0. Уилер — 16 (бол., Лайне, Майерс), 47:54 — 6:0. Рантанен — 18, 54:04 — 6:1.Вратари: Хеллебайк — Бернье (Варламов, 40:00).Штраф: 27 — 15.Броски: 28 (11+9+8) — 31 (8+15+8).
    «Виннипег» — «Колорадо» 6:1

    «Даллас» — «Сент-Луис» 2:1

    «Даллас Старз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

    В составе хозяев по шайбе забросили Маттиас Янмарк и Сет Джонс, у «Блюз» в самой концовке игры отличился Брэйден Шенн, в ассистентах у которого отметился Владимир Тарасенко.

    Теперь на счету Тарасенко 52 очка в нынешнем сезоне.

    «Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции (72 очка), а «Сент-Луис» — пятое (72 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Янмарк — 16 (бол., Клингберг, Ганзал), 22:42 — 1:0. Джонс — 8 (Бенн, Мето), 50:33 — 2:0. Шенн — 24 (бол., Шворц, Тарасенко), 58:46 — 2:1.Вратари: Бишоп — Аллен (58:16 — 58:46, 58:54).Штраф: 17 — 13.Броски: 16 (3+7+6) — 29 (8+12+9).
    «Даллас» — «Сент-Луис» 2:1
    «Даллас» — «Сент-Луис». Битва претендентов Центрального дивизиона«Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. «Вашингтон» переиграл «Миннесоту», Овечкин набрал 4 очка, «Питтсбургу» обыграл «Лос-Анджелес»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля
    •
  • НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», Варламов помог «Колорадо» обыграть «Монреаль»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля
    •
  • 11/02
    • Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Новый рекорд «Вегаса», Ягр покинул НХЛ, Малкин – лучший игрок месяца
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия – США. Кто победит в принципиальной битве?
  • Россия – США. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 17 февраля
  • 1,75
    •
  • «Реал» слегка надорвет
  • «Бетис» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании 18 февраля
  • 2,14
    •
    Хоккей. Главное
  • НХЛ. «Вашингтон» переиграл «Миннесоту», Овечкин набрал 4 очка, «Питтсбургу» обыграл «Лос-Анджелес»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля
    •
  • НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», Варламов помог «Колорадо» обыграть «Монреаль»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля
    •
  • НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Виннипег» в овертайме победил «Вашингтон»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
    •
  • 13/02
    • Молодежные чемпионаты мира в 2023 и 2031 годах пройдут в России
  • 11/02
    • Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»
  • 08/02
    • Тренер сборной Словакии Рэмзи: Пора обыграть россиян
  • 06/02
    • Фетисов: КХЛ нужны равные возможности, а не жирующие клубы-олигархи
  • 05/02
    • Малкин стал первой звездой недели в НХЛ
  • 04/02
    • Знарок: У нас сейчас сложный период
  • 04/02
    • Хоккеисты сборной России переиграли «Спартак» в спарринге перед ОИ-2018
  • 04/02
    • Сборная России по хоккею с мячом победила Швецию в финале ЧМ
  • 03/02
    • Ягр результативно вернулся в чешский «Кладно»
  • 03/02
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон