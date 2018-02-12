Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова

Удачная неделя «Торонто» и «Филадельфии»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок может быть спокоен относительно перспектив своей команды до конца регулярного чемпионата. После небольшого спада, связанного, прежде всего с травмой Остона Мэттьюза, в последние недели «Мэйпл Лифс» снова нашли свою игру.

Прошедшая неделя подарила одной из старейших франшиз лиги три победы подряд. После выездного поражения от «Бостона», «Лифс» начали пятиматчевую домашнюю серию, и оказались одной из двух команд, которые выиграли три и больше матчей за семь дней. Справиться с «Торонто» не смогли «Анахайм», «Нэшвилл» и «Оттава», причем в этих матчах «Листья» забросили 16 шайб.

В общей сложности в последних десяти поединках «Торонто» одержал 8 побед и может постепенно готовиться к плей-офф, во многом потому, что конкуренты по Атлантическому дивизиону уже о сути и не конкуренты вовсе – на 18 очков отстает «Детройт», на 19 — «Флориды». Опуститься ниже третьего места «Торонто» может лишь по собственной глупости.

Еще более внушительный результат — четыре победы за неделю выдала «Филадельфия», но у «Флаерз» ситуация в дивизионе гораздо сложнее, так что победы – единственно возможный путь держаться в зоне плей-офф.

Перед «Летчиками» не устояли «Каролина», «Монреаль», «Аризона» и даже «Вегас», и теперь подопечные Дэйва Хекстола смогли ворваться в топ-тройку Столичного дивизиона. Благодаря победе над «Каролиной», также кризису в игре в «Нью-Джерси» и «Коламубса», «Флаерз» сейчас опережают преследователей на достаточно комфортные три-пять очков.

Но впереди «Филадельфию» ждет тяжелый календарь. Из пяти ближайших соперников четыре представляют Столичный дивизион – «Нью-Джерси», «Рейнджерс» и два матча с «Коламбусом». Каждая из этих битв – это битва за четыре очка. И как тут не вспомнить «Торонто», которое в схожей ситуации имеет гораздо более комфортных соперников.

Такие разные серии «Далласа» и «Коламбуса»

Заканчивая тему Столичного дивизиона, следует отметить, что лишь в последний день недели «Коламбус» сумел разбить дома еще одного неудачника последних недель – «Нью-Джерси» (6:1), и прервал серию из пяти (!) подряд поражений. При этом дважды «Блу Джекетс» проиграли «Вашингтону», а также «Айлендерс» — своим непосредственным конкурентам.

Вся штука в том, что если бы не эта последняя победа над «Нью-Джерси», мы бы сейчас говорили о «Коламбусе» как о худшей команде дивизиона, притом, что не так давно подопечные Джона Тортореллы занимали первое место.

Впрочем, вполне возможно, что в ближайшее время мы еще увидим «Коламбус» на дне. Впереди у команды Сергея Бобровского и Артемия Панарина ряд тяжелых поединков – «Айлендерс», «Вашингтон», «Торонто», «Филадельфия», «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Чикаго», «Лос-Анджелес» и «Анахайм»… В общем, есть вполне обоснованные предположения, что к началу марта о шансах «Коламбуса» пролететь мимо плей-офф можно будет говорить уже вполне уверенно.

Если «Коламбус» прервал серию из пяти поражений подряд, то «Даллас» накануне остановился на серии из пяти побед кряду. Но остановка оказалась очень жесткой. «Старз» в родных стенах были загнаны под лед одним из аутсайдеров Западной конференции «Ванкувером» (0:6). Зато до этого в течение нескольких дней подопечные Кена Хичкока разобрались с «Рейнджерс», «Чикаго» и «Питтсбургом», обеспечив себе 4-е место в Центральном дивизионе и уверенное 7-е в конференции. Отрыв от ближайших конкурентов из «Миннесоты» составляет уже четыре очка, а от «Сент-Луиса», занимающего третью строчку, «Даллас» отделяет всего один пункт.

«Рейнджерс» объявили перестройку

Главной новостью недели стало заявление «Нью-Йорк Рейнджерс» о том, что клуб начинает перестройку команды – менеджмент «Рейнджерс» готов обменять своих лидеров и в ближайшее время будет ориентироваться на поиск молодых и перспективных игроков.

Стандартная ситуация для команды, которая после более чем половины регулярного чемпионата занимает последнее место в своем дивизионе. Нестандартной оказалась подача информации – руководство клуба обьявило о смене курса, обратившись к болельщикам команды в специальном заявлении на официальном сайте. Прекрасный пример того, как клубы НХЛ и конкретно «Рейнджерс» дорожат своими болельщиками.

Что касается самого процесса перестройки, руководство клуба уже отправило в АХЛ через драфт отказов защитника Брендана Смита и начало готовить к возможному обмену одного из ведущих игроков франшизы – нападающего Рика Нэша, который так и не сумел раскрыть на все 100% свой потенциал, но все еще способен помочь многим командам в НХЛ.

Контракт 33-летнего ветерана заканчивается уже летом, так что вполне вероятно, что и сам Нэш не захотел бы продлевать соглашение с «Рейнджерс». Сейчас же клуб из Нью-Йорка может попробовать выручить за своего ветерана кого-то помоложе, или набрать драф-пики, которые явно не помешают в процессе перестройки состава.

Кроме Нэша, еще ряд игроков подешевле имеют контракты, которые закончатся ближайшим летом. Заинтересовать другие клубы могут 30-летний защитник Ник Холден и его ровесник вратарь Онджей Павелец. В общем, для генерального менеджера клуба Джефа Гортона ближайшие пару недель будут очень активными.

Российская неделя в НХЛ

Возвращаясь к горячим командам недели, следует отметить, что, несмотря на хорошие результаты «Далласа» в целом, российский форвард Александр Радулов прошедшую неделю занести себе в актив не может. Радулов отдал три результативные передачи, но не забросил не одной шайбы, что для Александра не совсем типично. А последний матч с «Ванкувером» он вовсе закончил с полезностью «-2».

И наоборот, несмотря на плохие результаты «Коламбуса», форвард «Блу Джекетс» Артемий Панарин в трех матчах забросил две шайбы и набрал три очка. Зато вратарь Сергей Бобровский после трех поражений подряд лишь с «Нью-Джерси» взял победу, отразив 35 из 36 бросков.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов поучаствовал в победной серии команды, забросив шайбу и отдав результативную передачу в четырех матчах при общей полезности «+4».

Неплохая неделя получилась у российского десанта в «Вашингтоне». Защитник Дмитрий Орлов в игре с «Детройтом» забросил свою 8 шайбу и перешагнул рубеж в 20 очков за сезон. Нападающий Александр Овечкин в трех матчах набрал 4 (1+3) очка и набрал в общей сложности уже 60 очков в сезоне. Евгений Кузнецов вовсе не уходит со льда без очков 7 матчей подряд, и за неделю в трех матчах также набрал 4 (1+3) очка, перешагнув рубеж в 50 очков!

Наконец-то прервал свою 11 матчевую безголевую серию нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который в матчах с «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» забросил свои 28 и 29 шайбы в сезоне. Теперь от отметки 30 шайб и 70 очков Кучерова отделяет всего одно результативное действие. А вот его партнер по команде нападающий Владислав Наместников не может забросить шайбу шесть матчей подряд и набрал в них лишь одно очко за результативную передачу – как раз на прошедшей неделе в игре с «Ванкувером». Вратарь Андрей Василевский в трех матчах оформил две победы, причем в последней игре с «Кингз» Василевский отразил 44 из 47 бросков в створ.

Свою неудачную серию прервал и форвард «Чикаго» Артем Анисимов, который до игры с «Далласом» не мог забросить шайбу 13 матчей подряд. Всего за неделю на его счету одна шайба и одна передача. Благодаря им Анисимов перешагнул рубеж в 20 очков за сезон.

Повторил свой личный рекорд в 15 очков в сезоне защитник Колорадо Никита Задоров, отметившись одной единственной результативной передачей на прошедшей неделе в игре с «Баффало». А защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов в поединке с «Аризоной» забросил свою третью шайбу в текущем сезоне.

Закончить обзор стоит форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным, который уже традиционно набирает очки каждую неделю. На этот раз на его счету 3 (1+2) очка в трех матчах. Правда, последняя игра с «Сент-Луисом» очков Евгению не принесла, прервав серию из шести поединков с набранными баллами.