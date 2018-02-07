НХЛ. Победный гол Куликова, два очка Малкина, передачи Овечкина и Кузнецова

«Баффало» — «Анахайм» 3:4 ОТ
«Баффало Сэйбрс» потерпел четвертое поражение кряду, уступив на своей арене «Анахайм Дакс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).
В составе победителей отличились Рикард Ракелль, Ондржей Каше, Кори Перри и Адам Хенрик, забросивший шайбу в овертайме.
За проигравших точные броски нанесли Земгус Гиргенсонс, Джек Айкел и Райан О'Райлли.
«Баффало» занимает последнее место в Восточной конференции (38 очков). «Анахайм» идет десятым на Западе (62 очка).
«Каролина» — «Филадельфия» 1:2 ОТ
«Филадельфия Флайерз» на выезде переиграла «Каролину Харрикейнз» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе хозяев единственную шайбу на свой счет записал Элиас Линдхольм.
У «летчиков» отличились Уэйн Симмондс и Джордан Уил. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 19 секунд, нанес 2 броска, сделал 2 силовых приема и совершил 1 блок.
«Каролина» — десятая в Восточной конференции (57 очков), «Филадельфия» — седьмая (59 очков).
«Коламбус» — «Вашингтон» 2:3
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.
В первом периоде команды обменялись голами. Сначала у хозяев отличился Давид Савар, а затем Джон Карлсон с передачи Евгения Кузнецова реализовал большинство.
Во втором игровом отрезке «Кэпиталз» получили минимальное преимущество благодаря шайбе Тома Уилсона, ассистентом которого выступил Александр Овечкин.
Третья 20-минутка стала решающей. Брендон Дубински сравнял счет за семь минут до сирены. Однако за 43 секунды до конца заключительного отрезка Никлас Бекстрем принес победу «столичным», воспользовавшись передачей Овечкина.
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 20 секунд и закончил матч с показателем полезности «+1».
Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отыграл 22 минуты 44 секунды, сделав три броска. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает восьмое место (58 очков), а «Вашингтон» — третье (67 очков).
«Питтсбург» — «Вегас» 5:4
«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата переиграл «Вегас Голден Найтс» — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2).
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его одноклубники Сидни Кросби (0+2) и Фил Кессел (1+1) также отметились двумя очками.
В составе «рыцарей» по два очка в активе Джонатана Маршессо (2+0) и Райлли Смита (0+2).
«Вегас» расположился на первой строчке Западной конференции (74 очка). «Питтсбург» — пятый в Восточной. (63 очка).
«Детройт» — «Бостон» 2:3
«Детройт Ред Уингз» на домашней арене уступил «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).
Шайбы в составе победителей забросили Шон Курали, Давид Крейчи и Дэнтон Хайнен.
У «красных крыльев» отличились Мартин Фрк и Франс Нильсен.
Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин остался в запасе.
В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 13-е место (50 очков), а «Бостон» — второе (72 очка).
«Оттава» — «Нью-Джерси» 5:3
«Оттава Сенаторз» при поддержке родных трибун расправилась с «Нью-Джерси Девилз» — 5:3 (3:1, 2:1, 0:1).
В составе победителей голы на свой счет записали Майк Хоффман, Кристофер Ди Доменико, Мэтт Дюшейн, Колин Уайт и Зак Смит.
«Девилз» ответили шайбами Трэвиса Зейджака, Тейлора Холла и Кайла Палмьери.
«Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции (45 очков), а «Нью-Джерси» — шестое (62 очка).
«Флорида» — «Ванкувер» 3:1
«Флорида Пантерз» на домашней арене оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Дублем в составе «пантер» отметился Александр Барков. Еще одна шайба на счету Джейми Макгинна.
Единственный гол «косаток» на свой счет записал Маркус Гранлунд.
Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+1».
«Флорида» — 12-я в Западной конференции (52 очка), «Ванкувер» — 14-й в Западной конференции (48 очков).
«Виннипег» — «Аризона» 4:3
«Виннипег Джетс» у себя дома с минимальным преимуществом обыграл «Аризону Койотс» — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).
Победную шайбу на свой счет записал российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов. Помимо него в составе хозяев отличились Джек Рослович, Дастин Бафлин и Ник Петан.
У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Кристиан Дворак и Дерек Степан.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает второе место (73 очка), а «Аризона» — 15-е (33 очка).
«Сент-Луис» — «Миннесота» 2:6
«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» — 2:6 (1:3, 0:2, 1:1).
В составе победителей отличились Нино Нидеррайтер, Маркус Фолиньо, Микко Койву, Джейсон Цукер, Мэтт Дамба и Зак Паризе.
У «блюзменов» голы на свой счет записали Джейден Шварц и Дмитрий Яшкин.
Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко нанес 2 броска и сделал 2 силовых приема, но результативными действиями не отметился. Другой российский форвард «Блюз» Иван Барбашев покинул лед с показателем полезности «-2».
«Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции (67 очков), а «Миннесота» — седьмое (63 очка).
«Чикаго» — «Калгари» 2:3
«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение в матче от «Калгари Флэймз» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).
Победу гостям принесли точные броски Дуги Хэмилтона, Майкла Стоуна и Шона Монахана.
За хозяев отличились Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, которому ассистировал Артем Анисимов.
«Чикаго» идет 12-м на Западе (56 очков), а «Калгари» — девятым (62 очка).
«Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:1
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
У хозяев отличились Габриэль Бурк, Тайсон Джост и Джей Ти Комфер. Результативную передачу на свой счет записал Наиль Якупов.
Гости ответили единственным точным броском Джоэля Уорда.
Защитник Никита Задоров сыграл 21 минуту и провел семь силовых приемов.
«Колорадо» — восьмой в Западной конференции (62 очка), а «Сан-Хосе» — шестой (64 очка).