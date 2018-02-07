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    НХЛ. Победный гол Куликова, два очка Малкина, передачи Овечкина и Кузнецова

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля

    НХЛ Баффало Сэйбрз Анахайм Дакс Каролина Харрикейнз Филадельфия Флайерз Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Нью-Джерси Дэвилз Флорида Пантерз Ванкувер Кэнакс Виннипег Джетс Аризона Койотс Сент-Луис Блюз Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс
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    nhl.com
    В среду, 7 февраля, в регулярном чемпионате НХЛ прошел большой игровой день.

    «Баффало» — «Анахайм» 3:4 ОТ

    «Баффало Сэйбрс» потерпел четвертое поражение кряду, уступив на своей арене «Анахайм Дакс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

    В составе победителей отличились Рикард Ракелль, Ондржей Каше, Кори Перри и Адам Хенрик, забросивший шайбу в овертайме.

    За проигравших точные броски нанесли Земгус Гиргенсонс, Джек Айкел и Райан О'Райлли.

    «Баффало» занимает последнее место в Восточной конференции (38 очков). «Анахайм» идет десятым на Западе (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Гиргенсонс — 6 (мен., Нельсон), 3:22 — 1:0. Ракелль — 22 (бол., Гецлаф, Фаулер), 20:21 — 1:1. Айкел — 21 (бол., Райнхарт, Окпосо), 37:18 — 2:1. Каше — 14 (Мэнсон, Ритчи), 39:21 — 2:2. Перри — 10, 51:30 — 2:3. О`Райлли — 15 (Айкел, Райнхарт), 59:45 — 3:3. Хенрик — 16 (Каше, Монтур), 61:36 — 3:4.Вратари: Ленер (58:06 — 59:45) — Миллер.Штраф: 8 — 6.Броски: 33 (13+5+15+0) — 33 (11+14+7+1).
    «Баффало» — «Анахайм» 3:4 ОТ

    «Каролина» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

    «Филадельфия Флайерз» на выезде переиграла «Каролину Харрикейнз» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

    В составе хозяев единственную шайбу на свой счет записал Элиас Линдхольм.

    У «летчиков» отличились Уэйн Симмондс и Джордан Уил. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 19 секунд, нанес 2 броска, сделал 2 силовых приема и совершил 1 блок.

    «Каролина» — десятая в Восточной конференции (57 очков), «Филадельфия» — седьмая (59 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» – «Филадельфия» – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Линдхольм — 15 (бол., Терявяйнен, Фольк), 15:05 — 1:0. Симмондс — 18 (Ворачек, Патрик), 36:43 — 1:1. Уил — 7 (Гостисбеер, Филппула), 64:56 — 1:2.Вратари: Уорд — Эллиотт.Штраф: 10 — 8.Броски: 28 (10+10+2+6) — 30 (11+10+7+2).
    «Каролина» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

    «Коламбус» — «Вашингтон» 2:3

    «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча, которая прошла в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

    В первом периоде команды обменялись голами. Сначала у хозяев отличился Давид Савар, а затем Джон Карлсон с передачи Евгения Кузнецова реализовал большинство.

    Во втором игровом отрезке «Кэпиталз» получили минимальное преимущество благодаря шайбе Тома Уилсона, ассистентом которого выступил Александр Овечкин.

    Третья 20-минутка стала решающей. Брендон Дубински сравнял счет за семь минут до сирены. Однако за 43 секунды до конца заключительного отрезка Никлас Бекстрем принес победу «столичным», воспользовавшись передачей Овечкина.

    Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 20 секунд и закончил матч с показателем полезности «+1».

    Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отыграл 22 минуты 44 секунды, сделав три броска. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает восьмое место (58 очков), а «Вашингтон» — третье (67 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Савар — 4 (Веннберг), 1:58 — 1:0. Карлсон — 8 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 4:54 — 1:1. Уилсон — 7 (Овечкин, Дьос), 25:00 — 1:2. Дубински — 4 (Нутиваара, Колверт), 53:55 — 2:2. Бэкстрем — 12 (Оши, Овечкин), 59:17 — 2:3.Вратари: Бобровский (59:27) — Холтби.Штраф: 7 — 11.Броски: 39 (11+17+11) — 25 (12+7+6).
    «Коламбус» — «Вашингтон» 2:3

    «Питтсбург» — «Вегас» 5:4

    «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата переиграл «Вегас Голден Найтс» — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2).

    Российский нападающий хозяев Евгений Малкин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его одноклубники Сидни Кросби (0+2) и Фил Кессел (1+1) также отметились двумя очками.

    В составе «рыцарей» по два очка в активе Джонатана Маршессо (2+0) и Райлли Смита (0+2).

    «Вегас» расположился на первой строчке Западной конференции (74 очка). «Питтсбург» — пятый в Восточной. (63 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Вегас» — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
    Голы: Карлссон — 28 (бол., Маршессо, Смит), 2:09 — 0:1. Нил — 23 (Шмидт, Перрон), 26:34 — 0:2. Ривз — 3 (Шихан), 31:08 — 1:2. Коул — 3 (Раст, Кросби), 37:24 — 2:2. Гюнтцель — 16 (Кросби, Дюмулин), 38:40 — 3:2. Малкин — 30 (Кессел), 43:09 — 4:2. Кессел — 24 (Малкин, Хагелин), 46:20 — 5:2. Карпентер — 2 (Так, Белльмар), 46:38 — 5:3. Маршессо — 19 (Смит), 52:01 — 5:4.Вратари: Мюррей — Флери (58:32 — 59:01, 59:13 — 59:43, 59:53).Штраф: 6 — 10.Броски: 38 (12+11+15) — 25 (10+8+7).
    «Питтсбург» — «Вегас» 5:4

    «Детройт» — «Бостон» 2:3

    «Детройт Ред Уингз» на домашней арене уступил «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).

    Шайбы в составе победителей забросили Шон Курали, Давид Крейчи и Дэнтон Хайнен.

    У «красных крыльев» отличились Мартин Фрк и Франс Нильсен.

    Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин остался в запасе.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 13-е место (50 очков), а «Бостон» — второе (72 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Бостон» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
    Голы: Фрк — 9 (бол., Крунвалль, Зеттерберг), 22:08 — 1:0. Керали — 4 (Пастрняк, Хейнен), 32:11 — 1:1. Крейчи — 10 (Дебраск, Спунер), 34:17 — 1:2. Хейнен — 12 (Керали, Чарник), 48:21 — 1:3. Нильсен — 12 (Фрк, Ларкин), 58:36 — 2:3.Вратари: Ховард (57:19 — 58:36, 58:58) — Раск.Штраф: 6 — 6.Броски: 28 (7+5+16) — 31 (13+11+7).
    «Детройт» — «Бостон» 2:3

    «Оттава» — «Нью-Джерси» 5:3

    «Оттава Сенаторз» при поддержке родных трибун расправилась с «Нью-Джерси Девилз» — 5:3 (3:1, 2:1, 0:1).

    В составе победителей голы на свой счет записали Майк Хоффман, Кристофер Ди Доменико, Мэтт Дюшейн, Колин Уайт и Зак Смит.

    «Девилз» ответили шайбами Трэвиса Зейджака, Тейлора Холла и Кайла Палмьери.

    «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции (45 очков), а «Нью-Джерси» — шестое (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Нью-Джерси» — 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Зэйджак — 8 (Ноесен), 1:57 — 0:1. Хоффман — 14 (бол., Дюшен, Карлссон), 13:35 — 1:1. Дидоменико — 5 (бол., Сиси, Дзингел), 14:33 — 2:1. Дюшен — 13 (Хоффман, Клаессон), 18:58 — 3:1. Уайт — 1 (Шабо, Дюшен), 28:43 — 4:1. Холл — 19 (бол., Заха, Палмиери), 30:54 — 4:2. Смит — 4 (Пажо, Бэрроуз), 39:12 — 5:2. Палмиери — 11 (Заха, Вуд), 45:12 — 5:3.Вратари: Андерсон — Кинкейд (Лэк, 28:43, 58:14).Штраф: 15 — 13.Броски: 32 (16+13+3) — 33 (11+14+8).
    «Оттава» — «Нью-Джерси» 5:3

    «Флорида» — «Ванкувер» 3:1

    «Флорида Пантерз» на домашней арене оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

    Дублем в составе «пантер» отметился Александр Барков. Еще одна шайба на счету Джейми Макгинна.

    Единственный гол «косаток» на свой счет записал Маркус Гранлунд.

    Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+1».

    «Флорида» — 12-я в Западной конференции (52 очка), «Ванкувер» — 14-й в Западной конференции (48 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Макгинн — 7 (бол.), 16:28 — 1:0. Гранлунд — 8 (мен., Саттер), 31:40 — 1:1. Барков — 17 (Пайсик, Бьюгстад), 36:08 — 2:1. Барков — 18 (п.в., Трочек, Экблад), 59:18 — 3:1.Вратари: Сятери — Маркстрем (58:27 — 59:18, 59:39).Штраф: 2 — 8.Броски: 40 (16+13+11) — 27 (9+6+12).
    «Флорида» — «Ванкувер» 3:1

    «Виннипег» — «Аризона» 4:3

    «Виннипег Джетс» у себя дома с минимальным преимуществом обыграл «Аризону Койотс» — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).

    Победную шайбу на свой счет записал российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов. Помимо него в составе хозяев отличились Джек Рослович, Дастин Бафлин и Ник Петан.

    У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Кристиан Дворак и Дерек Степан.

    В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает второе место (73 очка), а «Аризона» — 15-е (33 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» – «Аризона» – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Рословик — 3 (Энстрем, Бафлин), 0:30 — 1:0. Коннотон — 3 (Арчибальд, Дворак), 4:25 — 1:1. Бафлин — 3 (Литтл, Перро), 7:56 — 2:1. Петан — 1 (Чиаро, Дане), 14:28 — 3:1. Дворак — 8 (бол., Степан, Экман-Ларссон), 17:07 — 3:2. Куликов — 3 (Коннор, Копп), 22:16 — 4:2. Степан — 10 (Голигоски), 40:55 — 4:3.Вратари: Хеллебайк — Раанта (57:43).Штраф: 8 — 8.Броски: 23 (11+8+4) — 24 (7+7+10).
    «Виннипег» — «Аризона» 4:3

    «Сент-Луис» — «Миннесота» 2:6

    «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» — 2:6 (1:3, 0:2, 1:1).

    В составе победителей отличились Нино Нидеррайтер, Маркус Фолиньо, Микко Койву, Джейсон Цукер, Мэтт Дамба и Зак Паризе.

    У «блюзменов» голы на свой счет записали Джейден Шварц и Дмитрий Яшкин.

    Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко нанес 2 броска и сделал 2 силовых приема, но результативными действиями не отметился. Другой российский форвард «Блюз» Иван Барбашев покинул лед с показателем полезности «-2».

    «Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции (67 очков), а «Миннесота» — седьмое (63 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» – «Миннесота» – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
    Голы: Шворц — 16 (Парэйко, Боумистер), 0:45 — 1:0. Нидеррайтер — 14 (Олофссон, Стаал), 2:02 — 1:1. Фолиньо — 5 (Винник), 16:53 — 1:2. Койву — 7 (бол., Гранлунд, Сутер), 18:07 — 1:3. Зукер — 22 (Гранлунд), 29:45 — 1:4. Дамба — 10 (Зукер, Койву), 36:19 — 1:5. Стаал — 23 (бол., Паризе, Сперджен), 45:05 — 1:6. Яшкин — 5 (Стин, Парэйко), 52:36 — 2:6.Вратари: Хаттон (Аллен, 20:00) — Дубник.Штраф: 8 — 8.Броски: 37 (10+8+19) — 20 (8+9+3).
    «Сент-Луис» — «Миннесота» 2:6

    «Чикаго» — «Калгари» 2:3

    «Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение в матче от «Калгари Флэймз» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

    Победу гостям принесли точные броски Дуги Хэмилтона, Майкла Стоуна и Шона Монахана.

    За хозяев отличились Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, которому ассистировал Артем Анисимов.

    «Чикаго» идет 12-м на Западе (56 очков), а «Калгари» — девятым (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Калгари» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Дебринкэт — 19 (бол., Истерли, Тэйвз), 3:35 — 1:0. Д. Хэмилтон — 9 (Монахэн, Годро), 21:10 — 1:1. Стоун — 3 (Броди, Ферланд), 56:30 — 1:2. Монахэн — 25 (п.в., Годро), 58:09 — 1:3. Кейн — 21 (Анисимов, Шмолц ), 59:53 — 2:3.Вратари: Гласс (57:50 — 58:09, 58:33) — Смит.Штраф: 10 — 12.Броски: 36 (11+12+13) — 23 (6+6+11).
    «Чикаго» — «Калгари» 2:3

    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:1

    «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

    У хозяев отличились Габриэль Бурк, Тайсон Джост и Джей Ти Комфер. Результативную передачу на свой счет записал Наиль Якупов.

    Гости ответили единственным точным броском Джоэля Уорда.

    Защитник Никита Задоров сыграл 21 минуту и провел семь силовых приемов.

    «Колорадо» — восьмой в Западной конференции (62 очка), а «Сан-Хосе» — шестой (64 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» – «Сан-Хосе» – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Бурк — 3 (Комфер, Жост), 22:31 — 1:0. Жост — 4 (Якупов, Жирар), 24:45 — 2:0. Уорд — 5 (Власик, Гудроу), 33:29 — 2:1. Комфер — 11 (п.в., Немет), 59:56 — 3:1.Вратари: Бернье — Джонс (58:28 — 59:56).Штраф: 4 — 4.Броски: 20 (3+7+10) — 39 (14+12+13).
    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:1
    «Колорадо» — «Сан-Хосе». В ожидании не слишком результативного матча«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
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