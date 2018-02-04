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    Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам на льду

    Чикаго Блэкхоукс НХЛ
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    Кори Кроуфорд
    На фото:Кори Кроуфорд
    Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд в субботу впервые за шесть недель вышел на лед, сообщает пресс-служба НХЛ. Он пропустил 16 игр из-за травмы верхней части тела.

    Кроуфорд тренировался в Чикаго, а в это время его команда находилась в Калгари, где в овертайме проиграла «Флэймз» со счетом 3:4 ОТ.

    «Завтра у нас будет больше информации. Думаю, что завтра он снова будет на льду», — сказал тренер «ястребов» Джоэл Кенневилль.

    Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам

    В последний раз Кроуфорд играл 23 декабря против «Нью-Джерси» (1:4). Его заменили в первом периоде. 27 декабря клуб перевел голкипера в список травмированных.

    В этом сезоне Кроуфорд выиграл 16 матчей и проиграл 11 (16-9-2), пропуская в среднем 2,27 шайбы за встречу и парируя 92,9% бросков.

    Против «Флэймз» в воротах «Чикаго» играл уроженец Калгари Джефф Гласс.

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