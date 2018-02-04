Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам на льду

Кроуфорд тренировался в Чикаго, а в это время его команда находилась в Калгари, где в овертайме проиграла «Флэймз» со счетом 3:4 ОТ.
«Завтра у нас будет больше информации. Думаю, что завтра он снова будет на льду», — сказал тренер «ястребов» Джоэл Кенневилль.
Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам
В последний раз Кроуфорд играл 23 декабря против «Нью-Джерси» (1:4). Его заменили в первом периоде. 27 декабря клуб перевел голкипера в список травмированных.
В этом сезоне Кроуфорд выиграл 16 матчей и проиграл 11 (16-9-2), пропуская в среднем 2,27 шайбы за встречу и парируя 92,9% бросков.
Против «Флэймз» в воротах «Чикаго» играл уроженец Калгари Джефф Гласс.