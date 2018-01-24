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    Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам

    Чикаго Блэкхоукс НХЛ
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    Кори Кроуфорд
    На фото:Кори Кроуфорд
    Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд приступил к тренировкам, сообщил главный тренер «Блэкхоукс» Джоэл Кенневилль.

    Кроуфорд не играет с 27 декабря из-за травмы нижней части тела.

    «Да, он все ближе к этому этапу. Он приходил сегодня и хорошо позанимался в зале. Он себя значительно лучше чувствует и вскоре начнет кататься. Тогда мы получим лучшее представление о том, когда он сможет вернуться в состав», — цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

    Кроуфорд также пропустил первую неделю декабря из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне он одержал 16 побед и потерпел 11 поражений (16-9-2), пропуская в среднем за игру 2,27 шайбы и парируя 92,9% бросков.

    В отсутствие Кроуфорда голкипер Антон Форсберг выиграл три матча и проиграл десять (3-7-3). Столько же побед одержал другой вратарь Джефф Гласс. Он потерпел четыре поражения (3-3-1).

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