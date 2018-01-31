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    Кучеров: Было бы здорово выиграть «Харт Трофи»

    Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ
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    Никита Кучеров (справа) и Андрей Василевский
    На фото:Никита Кучеров (справа) и Андрей Василевский
    Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признался, что хотел бы выиграть «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Хочу ли выиграть "Харт Трофи"? Было бы здорово — что тут скрывать. Думаю, любой игрок стремится быть лучшим. Для меня это было бы очень почетно. Но если с "Харт Трофи" не сложится, зато мы выиграем Кубок Стэнли — мне будет все равно, что не получил индивидуальный приз. Главное, за что мы играем, — это Кубок Стэнли. Личные награды — это хорошо, но они не идут ни в какое сравнение с Кубком», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

    «Бывает много матчей, которые мы даже выигрываем, а я забиваю и передачу отдаю — но удовлетворения нет. Или хороших моментов было мало, или комбинационной игры нет, а просто — вперед, "бей-беги". Несмотря на наше лидерство, не могу сказать, что у нас таких матчей мало, и после них я всегда бываю недоволен. Потому что мы должны учиться на своих ошибках.

    Если даже подставил где-то клюшку или отскочило удачно — что, после таких игр буду из-за своих голов с улыбкой ходить? Нет, потому что знаю: мы этот матч сыграли плохо. И то, что выиграли его, этого не меняет. Нельзя после таких корону на голову надевать. Потому что следующий с таким хоккеем — обязательно проиграем. Выиграли-то на чистом везении. Хочу, чтобы мы играли в свой хоккей — в пас, отдал-открылся — и получали от него удовольствие. Только в этом случае после матча у меня хорошее настроение.

    А собой я вообще недоволен всегда. Поскольку знаю, что могу быть лучше в каждой игре. В каждой! Думаю о конкретных моментах, когда что-то не получилось, и в следующие дни их тренирую», — добавил россиянин.

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