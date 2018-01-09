Женская «молодёжка» проиграла Швеции на МЧМ-2018

В начале первого периода Лина Льюнгблом открыла счёт, а Агнес Вильхельмсон в концовке удвоила.
Россиянки заняли предпоследнее место в группе A и в четвертьфинале, который пройдёт 10 января, встретятся с Финляндией. В случае выхода в полуфинал их соперником станет сборная Швеции.
В другом четвертьфинале Канада встретится с Чехией, победитель выйдет в полуфинале на США.
Женский Молодежный чемпионат мира. Группа А
Швеция — Россия — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: 1:0 Льюнгблом (Боувенг) 01:16, 2:0 Вильхельмссон (Бролин, Антонссон) 19:08Вратари: Амхольт — Фархутдинова