Женская «молодёжка» проиграла Швеции на МЧМ-2018

уступила(0:2) в заключительном групповом матче ЧМ-2018.

В начале первого периода Лина Льюнгблом открыла счёт, а Агнес Вильхельмсон в концовке удвоила.

Россиянки заняли предпоследнее место в группе A и в четвертьфинале, который пройдёт 10 января, встретятся с Финляндией. В случае выхода в полуфинал их соперником станет сборная Швеции.

В другом четвертьфинале Канада встретится с Чехией, победитель выйдет в полуфинале на США.