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    Женская «молодёжка» проиграла Швеции на МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Швеции Сборная Финляндии
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    Россия — Швеция
    На фото:Россия — Швеция
    Женская молодёжная сборная России уступила команде Швеции (0:2) в заключительном групповом матче ЧМ-2018.

    В начале первого периода Лина Льюнгблом открыла счёт, а Агнес Вильхельмсон в концовке удвоила.

    Россиянки заняли предпоследнее место в группе A и в четвертьфинале, который пройдёт 10 января, встретятся с Финляндией. В случае выхода в полуфинал их соперником станет сборная Швеции.

    В другом четвертьфинале Канада встретится с Чехией, победитель выйдет в полуфинале на США.

    Женский Молодежный чемпионат мира. Группа А
    Швеция — Россия — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: 1:0 Льюнгблом (Боувенг) 01:16, 2:0 Вильхельмссон (Бролин, Антонссон) 19:08Вратари: Амхольт — Фархутдинова
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