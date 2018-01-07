ЦСКА обыграл «Слован» в Братиславе

В составе победителей шайбы на счету Игоря Ожиганова и Джеффа Плэтта, дважды поразившему ворота Якуба Штепанека.
Голкипер гостей Илья Сорокин отыграл на ноль в восьмой раз в сезоне.
ЦСКА одержал шестую победу кряду и прервал двухматчевую серию побед «Слована».
Эта победа, также стала победой клуба из Москвы в дивизионе Тарасова. После 48 матчей в активе ЦСКА 112 очков. «Локомотив», идущий на втором месте, набрал 85 очков в 48 играх. Каждая команда проведёт 56 матчей в регулярном сезоне.
Таким образом, на Западе уже определились победители обоих дивизионов. Ранее стало известно о победе СКА в дивизионе Боброва.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) – ЦСКА – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Ожиганов – 2 (Окулов, Сорокин), 4:20 – 0:1. Плэтт – 6 (Ничушкин), 14:00 – 0:2. Плэтт – 7 (бол., Марченко, Блажиевский), 53:40 – 0:3.Вратари: Штепанек – Сорокин.Броски: 15 (6+3+6) – 34 (11+11+12).Штраф: 43 – 4.