ЦСКА обыграл «Слован» в Братиславе

Братиславскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:3) в матче регулярного чемпионат КХЛ.

В составе победителей шайбы на счету Игоря Ожиганова и Джеффа Плэтта, дважды поразившему ворота Якуба Штепанека.

Голкипер гостей Илья Сорокин отыграл на ноль в восьмой раз в сезоне.

ЦСКА одержал шестую победу кряду и прервал двухматчевую серию побед «Слована».

Эта победа, также стала победой клуба из Москвы в дивизионе Тарасова. После 48 матчей в активе ЦСКА 112 очков. «Локомотив», идущий на втором месте, набрал 85 очков в 48 играх. Каждая команда проведёт 56 матчей в регулярном сезоне.

Таким образом, на Западе уже определились победители обоих дивизионов. Ранее стало известно о победе СКА в дивизионе Боброва.