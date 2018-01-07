Российские хоккеистки уступили США в матче МЧМ-2018

уступила(3:5) во втором матче женского чемпионата мира 2018 года (U18).

В составе россиянок отличились Илона Маркова, Анастасия Пестова и Анастасия Медведева.

Напомним, что вчера россиянки одержали победу над Канадой – 3:2. Следующий матч группы А Россия проведет против Швеции. Встреча пройдет 9 января.

Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б», где играют сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.