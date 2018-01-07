Российские хоккеистки уступили США в матче МЧМ-2018

В составе россиянок отличились Илона Маркова, Анастасия Пестова и Анастасия Медведева.
Напомним, что вчера россиянки одержали победу над Канадой – 3:2. Следующий матч группы А Россия проведет против Швеции. Встреча пройдет 9 января.
Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б», где играют сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.
Женский Молодежный чемпионат мира. Группа А
Россия – США – 3:5 (0:4, 1:1, 2:0)
Голы: 0:1 Хайсе (Кёрл)3:34 (бол), 0:2 Кёрл (Петри) 4:58(бол), 0:3 Николсон (Билка, Хартмец) 13:45(бол), 0:4 Билка (Браун, Остертаг) 15:59 (бол), 1:4 Маркова (Проворова) 28:50 (бол), 1:5 Кёрл (Петри) 37:23, 2:5 Пестова (Лучникова) 45:31 (бол), 3:5 Медведева (Савонина) 45:31