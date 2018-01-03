Брагин: 1998 год рождения – ну сами видите, Костин и Свечников выглядели сильнее многих этих хоккеистов

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал поражение от США ( 2:4 ) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были – в пустые ворота забивать. Но это хоккей – они забили, мы нет при счете 2:2.

В первом периоде мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде где-то и мы владели инициативой, третий получился равным до пропущенной шайбы.

В третьем периоде мы вытащили из сборной максимум? В этом и заключается наша работа – вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырёх шансов один надо забивать всегда», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

«1998 год рождения – ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов. Но скажу еще раз: сегодня эти ребята по максимуму выдали. Жалко, что травмы были у Рассейкина и, конечно, Дронова. Вот два игрока – а в остальном, думаю, здесь все сильнейшие. Сожалений по тем, кого отцепили от состава перед началом турнира, нет, здесь всё объективно.

Удаление Сёмина было по делу. Абрамову не хватило уверенности или мастерства? Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл. Сухачёв был сильнее Мельничука по тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачёв на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.

Что будет после окончания моего контракта? Это я не комментирую никогда.

Предварительный турнир всегда подготовительный. Хорошо подготовились, физически неплохо команда выглядела. Поэтому жаль, очень обидно, но это хоккей. При счёте 2:2 надо было забивать», — добавил специалист.