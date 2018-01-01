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    «Барыс» уволил главного тренера

    Барыс КХЛ
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    Евгений Корешков
    На фото:Евгений Корешков
    Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

    «Принимая во внимание низкие спортивные показатели ХК "Барыс" в КХЛ сезона-2017/18, попечительский совет решил освободить от занимаемой должности главного тренера Евгения Корешкова, а также назначить исполняющим обязанности главного тренера ХК "Барыс" старшего тренера Галыма Мамбеталиева", — говорится в сообщении на сайте казахстанского клуба.

    'Барыс' потерпел 14 поражений в 16 последних матчах и на данный момент находится на 10-м месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 очков.

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