«Барыс» уволил главного тренера

Главный тренер «Барыса»отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

«Принимая во внимание низкие спортивные показатели ХК "Барыс" в КХЛ сезона-2017/18, попечительский совет решил освободить от занимаемой должности главного тренера Евгения Корешкова, а также назначить исполняющим обязанности главного тренера ХК "Барыс" старшего тренера Галыма Мамбеталиева", — говорится в сообщении на сайте казахстанского клуба.

'Барыс' потерпел 14 поражений в 16 последних матчах и на данный момент находится на 10-м месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 очков.