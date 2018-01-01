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    Брагин: «Молодежку» в матче со шведами подвели необязательные удаления

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    Валерий Брагин
    На фото:Валерий Брагин
    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от Швеции (3:4 Б) и предстоящий четвертьфинал с США.

    «Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч — уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас.

    Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось.

    Спад во втором периоде? Ну конечно он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут 12 так играли. Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лёд. Необязательные удаления отняли много сил. Шайбы, пропущенные в первом периоде, скажем так, были легкими — не соперник предложил мастерство, а наши ошибки привели к ним. Будем исправлять это», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

    «Сложно сказать, понравился ли результат перестановки в сочетаниях. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать.

    У американцев команда хорошая, очень играющая. Против неt нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления», — добавил специалист.

    Матч Россия — США пройдет в ночь на 3 января, начало — в 04:00 мск.

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