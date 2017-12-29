Брагин: У наших игроков чувствовалась зажатость

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал победу над Швейцарией ( 5:2 ) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Все было непросто, давила ответственность, это чувствовалось. Сегодня качество игры было лучше. Хорошо молодые ребята сегодня сыграли. Будем улучшать игру.

Индивидуальные ошибки приводили к голам, можно так сказать.

Вообще при игре с таким преимуществом — почти сорок бросков против 13 — мы должны в течение игры все решать, не в концовке. Немного реализация страдает. Будем улучшать все компоненты и двигаться дальше.

У швейцарцев самая главная игра была вчера. Они ее выиграли. Сегодня они вышли раскрепощенные, на них ничего не давило. А у наших игроков чувствовалась зажатость. Иногда неправильные решения принимали, особенно в концовках эпизодов. Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало. Я думаю, что с каждой игрой будут улучшения.

Рубцов? Этот состав не играл на юниорском чемпионате мира. У них нет опыта игры на таких соревнования. Я уже говорил, что будет непросто. А Рубцов уже участвовал, он знает, что за уровень хоккея здесь, поэтому я очень рад за него, что он хорошо выступает сейчас.

Что касается Манукяна, то в завершении, да, он спешит немного. Я еще раз говорю, дай бог, сейчас они немного раскрепостятся, груз спадет и лучше будет», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.