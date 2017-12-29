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    Брагин: У наших игроков чувствовалась зажатость

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Швейцарии
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    Валерий Брагин
    На фото:Валерий Брагин
    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (5:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

    «Все было непросто, давила ответственность, это чувствовалось. Сегодня качество игры было лучше. Хорошо молодые ребята сегодня сыграли. Будем улучшать игру.

    Индивидуальные ошибки приводили к голам, можно так сказать.

    Вообще при игре с таким преимуществом — почти сорок бросков против 13 — мы должны в течение игры все решать, не в концовке. Немного реализация страдает. Будем улучшать все компоненты и двигаться дальше.

    У швейцарцев самая главная игра была вчера. Они ее выиграли. Сегодня они вышли раскрепощенные, на них ничего не давило. А у наших игроков чувствовалась зажатость. Иногда неправильные решения принимали, особенно в концовках эпизодов. Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало. Я думаю, что с каждой игрой будут улучшения.

    Рубцов? Этот состав не играл на юниорском чемпионате мира. У них нет опыта игры на таких соревнования. Я уже говорил, что будет непросто. А Рубцов уже участвовал, он знает, что за уровень хоккея здесь, поэтому я очень рад за него, что он хорошо выступает сейчас.

    Что касается Манукяна, то в завершении, да, он спешит немного. Я еще раз говорю, дай бог, сейчас они немного раскрепостятся, груз спадет и лучше будет», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

    Россия ждет первую победу в игре со ШвейцариейРоссия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря.
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