Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2018

В составе победителей шайбы на счету Владислава Сёмина, Клима Костина, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Виталия Абрамова.
У швейцарцев отличились Марко Миранда и Кен Егер.
Это первая победа подопечных Валерия Брагина на этом турнире, благодаря которой команда поднялась на второе место в турнирной таблице.
В первом туре российские хоккеисты проиграли сверстникам из Чехии со счётом 4:5, а швейцарцы были сильнее белорусов (3:2).
В следующем поединке российским хоккеистам предстоит сыграть с Белоруссией. Матч пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Семин — 2 (бол., Соколов), 10:21 — 1:0. Миранда — 1 (Курашев, Мальяр), 20:09 — 1:1. Костин — 1 (Свечников, Семин), 38:16 — 2:1. Егер — 1 (Хайм, Сигрист), 42:10 — 2:2. Каюмов — 2 (Костин), 51:02 — 3:2. Иванов — 1 (Свечников), 58:18 — 4:2. Абрамов — 1 (п.в., Соколов), 58:31 — 5:2.Вратари: Сухачев — Вютрих (58:29 — 58:31).Броски: 37 (9+16+12) — 13 (5+3+5).Штраф: 6 — 8.