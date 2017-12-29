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    Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Швейцарии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Молодежная сборная России одержала победу над командой Швейцарии (5:2) в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, проходящего в Баффало.

    В составе победителей шайбы на счету Владислава Сёмина, Клима Костина, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Виталия Абрамова.

    У швейцарцев отличились Марко Миранда и Кен Егер.

    Это первая победа подопечных Валерия Брагина на этом турнире, благодаря которой команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

    В первом туре российские хоккеисты проиграли сверстникам из Чехии со счётом 4:5, а швейцарцы были сильнее белорусов (3:2).

    В следующем поединке российским хоккеистам предстоит сыграть с Белоруссией. Матч пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Семин — 2 (бол., Соколов), 10:21 — 1:0. Миранда — 1 (Курашев, Мальяр), 20:09 — 1:1. Костин — 1 (Свечников, Семин), 38:16 — 2:1. Егер — 1 (Хайм, Сигрист), 42:10 — 2:2. Каюмов — 2 (Костин), 51:02 — 3:2. Иванов — 1 (Свечников), 58:18 — 4:2. Абрамов — 1 (п.в., Соколов), 58:31 — 5:2.Вратари: Сухачев — Вютрих (58:29 — 58:31).Броски: 37 (9+16+12) — 13 (5+3+5).Штраф: 6 — 8.
    Россия ждет первую победу в игре со ШвейцариейРоссия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря.
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