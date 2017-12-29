Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2018

одержала победу над(5:2) в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, проходящего в Баффало.

В составе победителей шайбы на счету Владислава Сёмина, Клима Костина, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Виталия Абрамова.

У швейцарцев отличились Марко Миранда и Кен Егер.

Это первая победа подопечных Валерия Брагина на этом турнире, благодаря которой команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

В первом туре российские хоккеисты проиграли сверстникам из Чехии со счётом 4:5, а швейцарцы были сильнее белорусов (3:2).

В следующем поединке российским хоккеистам предстоит сыграть с Белоруссией. Матч пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.