Финляндия обыграла Данию на МЧМ-2018

В составе победителей отличились Йоона Коппанен, Ээли Толванен, Юусо Вялимяки и Хенри Йокихарью.
Единственную шайбу датчан забросил Николай Краг.
Для финнов эта победа стала первой на турнире, датчане потерпели второе поражение подряд.
В третьем туре Швейцария сыграет со Словакией, а Дания встретится с Канадой. Обе встречи пройдут в ночь на 31 декабря.
МЧМ-2018. Группа A
Финляндия — Дания — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Голы: Коппанен — 1 (Вялимяки, Хейсканен), 2:49 — 1:0. А. Рясянен — 1 (Толванен, Йокихарью), 6:56 — 2:0. Краг — 1 (бол., Рендбьерг, Сетков), 21:38 — 2:1. Вялимяки — 1 (Хейсканен, Вааканайнен), 35:38 — 3:1. Йокихарью — 2 (Койвула), 37:44 — 4:1.Вратари: Луукконен — Крог.Броски: 62 (17+29+16) — 7 (1+6+0).Штраф: 2 — 14.