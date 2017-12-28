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    Финляндия обыграла Данию на МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Дании Сборная Финляндии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Финляндии обыграла команду Дании (4:1) в матче второго тура группового турнира молодежного чемпионата мира-2017.

    В составе победителей отличились Йоона Коппанен, Ээли Толванен, Юусо Вялимяки и Хенри Йокихарью.

    Единственную шайбу датчан забросил Николай Краг.

    Для финнов эта победа стала первой на турнире, датчане потерпели второе поражение подряд.

    В третьем туре Швейцария сыграет со Словакией, а Дания встретится с Канадой. Обе встречи пройдут в ночь на 31 декабря.

    МЧМ-2018. Группа A
    Финляндия — Дания — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Коппанен — 1 (Вялимяки, Хейсканен), 2:49 — 1:0. А. Рясянен — 1 (Толванен, Йокихарью), 6:56 — 2:0. Краг — 1 (бол., Рендбьерг, Сетков), 21:38 — 2:1. Вялимяки — 1 (Хейсканен, Вааканайнен), 35:38 — 3:1. Йокихарью — 2 (Койвула), 37:44 — 4:1.Вратари: Луукконен — Крог.Броски: 62 (17+29+16) — 7 (1+6+0).Штраф: 2 — 14.
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