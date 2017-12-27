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    КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря

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    СКА — «Автомобилист»
    СКА — «Автомобилист»
    В среду, 27 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные восемь матчей.

    «Сибирь» – ХК «Сочи» 4:3

    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над ХК «Сочи» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Александр Бергстрем, Рок Тичар, Вячеслав Основин и Сергей Коньков.

    За гостей отличились Сергей Шмелев, Кейси Уэллмэн и Алексей Цветков.

    Новосибирский клуб одержал вторую победу кряду и поднялся на девятое место в таблице «Востока».

    Сочинцы проиграли во второй раз подряд. В очном противостоянии «Сочи» не может обыграть новосибирцев уже третью встречу подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» – «Сочи» – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Шмелев — 3, 3:51 — 0:1. Бергстрем — 18 (Алексеев), 12:34 — 1:1. Уэллман — 9 (бол.), 23:24 — 1:2. Тичар — 1 (Санников), 35:17 — 2:2. Основин — 10 (Демидов), 44:55 — 3:2. Цветков — 8 (Хомицкий), 47:29 — 3:3. Коньков — 8, 49:25 — 4:3.Вратари: Красиков (12:32 — 12:34) — Шикин (58:06).Броски: 26 (10+9+7) — 37 (13+13+11).Штраф: 16 — 32.

    «Авангард» – «Салават Юлаев» 1:2

    Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над омским «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей шайбы на счету Энвера Лисина и Антона Бурдасова. За омичей отличился нападающий Чад Ро.

    Отметим, что для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд. «Авангард», в свою очередь, потерпел третье поражение в четырех последних играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Рау — 11 (бол., Кугрышев), 13:39 — 1:0. Лисин — 9, 33:24 — 1:1. Бурдасов — 11 (бол., Ларсен, Умарк), 55:39 — 1:2.Вратари: Фурх (59:22) — Кареев.Броски: 30 (12+8+10) — 24 (9+10+5).Штраф: 18 — 8.

    «Барыс» – «Ак Барс» 2:5

    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над астанинским «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе казанцев 4 (2+2) очка набрал форвард Антон Ландер, ещё по голу записали на свой счёт Никита Язьков, Роб Клинкхаммер и Станислав Галиев.

    В составе «Барыса» шайбы на счету Линдена Вея и Джеймса Райта.

    Для «Ак Барса» эта победа стала первой после двух проигранных встреч. «Барыс», в свою очередь, проиграл четвертый матч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Ландер — 6 (Зарипов, Галиев), 9:00 — 0:1. Язьков — 7 (Лукоянов, Ландер), 11:33 — 0:2. Клинкхаммер — 8 (буллит), 29:33 — 0:3. Галиев — 8 (бол., Ландер, Зарипов), 32:28 — 0:4. Вей — 15 (Семенов, Даллмэн), 34:51 — 1:4. Ландер — 7 (Галиев), 41:38 — 1:5. Райт — 5, 59:04 — 2:5.Вратари: Кудрявцев (Карлссон, 20:00, Кудрявцев, 44:13) — Шарыченков.Броски: 39 (12+13+14) — 25 (8+10+7).Штраф: 26 — 12.

    «Автомобилист» – СКА 4:3

    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над питерским СКА (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей Евгений Чесалин набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Виталий Попов и Анатолий Голышев.

    У питерцев дубль на счету Никиты Гусева, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников. Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.

    Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
    Голы: Попов — 1 (Кинг), 22:52 — 1:0. Чесалин — 13 (Голышев), 23:36 — 2:0. Плотников — 13 (Ковальчук), 28:40 — 2:1. Голышев — 11 (Чесалин), 35:58 — 3:1. Гусев — 19, 39:47 — 3:2. Чесалин — 14 (бол., Голышев), 54:23 — 4:2. Гусев — 20 (Плотников, Шипачев), 55:06 — 4:3.Нереализованный буллит: Дацюк (14:02, СКА).Вратари: Коварж — Шестеркин (58:37).Броски: 24 (6+9+9) — 41 (13+17+11).Штраф: 12 — 10.

    «Металлург» Мг – «Динамо» М 1:5

    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хет-триком в составе победителей отметился Мэтт Эллисон. Ещё по шайбе забросили Сергей Терещенко и Андрей Чибисов.

    Единственная шайба москвичей на счету Дмитрий Марковина. После четырёх пропущенных шайб Александр Ерёменко заменил Ивана Бочарова в воротах «Динамо».

    Для «Магнитки» эта победа стала второй в четырех последних матчах. Бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
    Голы: Эллисон — 12 (Вольски, Пивцакин), 2:51 — 1:0. Эллисон — 13 (Денисов, Пивцакин), 5:57 — 2:0. Терещенко — 5 (бол., Кокарев, Пивцакин), 26:53 — 3:0. Эллисон — 14 (Ли, Мозякин), 27:35 — 4:0. Марковин — 2 (Петунин, Игнатушкин), 31:59 — 4:1. Чибисов — 6 (Кокарев), 38:44 — 5:1.Вратари: Самсонов — Бочаров (Еременко, 27:35).Броски: 34 (13+11+10) — 35 (8+16+11).Штраф: 4 — 22.

    «Трактор» – «Локомотив» 3:2

    Челябинский «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге и Артем Пеньковский.

    За «Локомотив» отличились Александр Полунин и Якуб Накладал.

    Челябинский клуб одержал третью победу кряду, в то время как ярославцы проиграли второй матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Полунин – 4 (Коршков, Красковский), 1:06 – 0:1. Полыгалов – 8 (Виделль, Гюнге), 9:13 – 1:1. Накладал – 7 (Козун, Контиола), 21:33 – 1:2. Гюнге – 11 (бол., Бэйлен, Щехура), 30:39 – 2:2. Пеньковский – 4 (Черников, Ю. Петров), 52:41 – 3:2.Вратари: Францоуз – Судницин (59:03).Броски: 22 (7+10+5) – 44 (12+14+18).Штраф: 4 – 6.

    «Югра» – «Нефтехимик» 4:3 ПБ

    Ханты-мансийская «Югра» одержала победу в серии буллитов над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Александр Угольников, Павел Варфоломеев и Вели-Матти Савинайнен. Победный буллит на счету Войтеха Полака.

    У гостей отличились Эмиль Галимов, Богдан Якимов и Алексадр Авцин.

    Нижнекамский клуб потерпел второе поражение кряду, «Югра» выиграла два матча подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» – «Нефтехимик» – 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Угольников, 25:24 (бол.). Варфоломеев, 28:34. Савинайнен, 59:35 (бол.) – Галимов, 19:41. Якимов, 28:11. Авцин, 30:36Победный буллит: Полак

    «Торпедо» – ЦСКА

    27 декабря, 19:00 мск

    «Авангард» и «Салават». В ожидании результативного матча и борьбы«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 декабря
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