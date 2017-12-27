КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге

«Сибирь» – ХК «Сочи» 4:3
Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над ХК «Сочи» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Александр Бергстрем, Рок Тичар, Вячеслав Основин и Сергей Коньков.
За гостей отличились Сергей Шмелев, Кейси Уэллмэн и Алексей Цветков.
Новосибирский клуб одержал вторую победу кряду и поднялся на девятое место в таблице «Востока».
Сочинцы проиграли во второй раз подряд. В очном противостоянии «Сочи» не может обыграть новосибирцев уже третью встречу подряд.
«Авангард» – «Салават Юлаев» 1:2
Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над омским «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы на счету Энвера Лисина и Антона Бурдасова. За омичей отличился нападающий Чад Ро.
Отметим, что для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд. «Авангард», в свою очередь, потерпел третье поражение в четырех последних играх.
«Барыс» – «Ак Барс» 2:5
Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над астанинским «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе казанцев 4 (2+2) очка набрал форвард Антон Ландер, ещё по голу записали на свой счёт Никита Язьков, Роб Клинкхаммер и Станислав Галиев.
В составе «Барыса» шайбы на счету Линдена Вея и Джеймса Райта.
Для «Ак Барса» эта победа стала первой после двух проигранных встреч. «Барыс», в свою очередь, проиграл четвертый матч кряду.
«Автомобилист» – СКА 4:3
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над питерским СКА (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей Евгений Чесалин набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Виталий Попов и Анатолий Голышев.
У питерцев дубль на счету Никиты Гусева, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников. Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.
Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.
«Металлург» Мг – «Динамо» М 1:5
Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хет-триком в составе победителей отметился Мэтт Эллисон. Ещё по шайбе забросили Сергей Терещенко и Андрей Чибисов.
Единственная шайба москвичей на счету Дмитрий Марковина. После четырёх пропущенных шайб Александр Ерёменко заменил Ивана Бочарова в воротах «Динамо».
Для «Магнитки» эта победа стала второй в четырех последних матчах. Бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.
«Трактор» – «Локомотив» 3:2
Челябинский «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге и Артем Пеньковский.
За «Локомотив» отличились Александр Полунин и Якуб Накладал.
Челябинский клуб одержал третью победу кряду, в то время как ярославцы проиграли второй матч подряд.
«Югра» – «Нефтехимик» 4:3 ПБ
Ханты-мансийская «Югра» одержала победу в серии буллитов над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Александр Угольников, Павел Варфоломеев и Вели-Матти Савинайнен. Победный буллит на счету Войтеха Полака.
У гостей отличились Эмиль Галимов, Богдан Якимов и Алексадр Авцин.
Нижнекамский клуб потерпел второе поражение кряду, «Югра» выиграла два матча подряд.