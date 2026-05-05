Анонсированный днем ранее старт продаж Steam Controller продлился около получаса. За это время геймеры раскупили всю партию геймпадов.

На фоне активных попыток оформления заказов платформа Steam не выдержала нагрузку и некоторое время работала с перебоями. В частности, пользователи жаловались на невозможность обновить страницу или подтвердить платеж.

На текущий момент Steam Controller нет в наличии во множестве регионов Steam. Вместе с тем о выпуске новой партии Valve пока не дает никакой информации.

Новый контроллер имеет полную совместимость с ПК и рассчитан для игры через платформу Steam. На территории России устройство будет доступно только по параллельному импорту.