Студия Lionheart презентовала Project S — приключенческий боевик на Unreal Engine 5

Южнокорейская компания Lionheart Studio провела презентацию Project S. Эксклюзивный трейлер был представлен на выставке G-Star 2024.

Разрабатываемый в жанре «шутер от третьего лица» проект будет сочетать в себе научно-фантастические элементы с сюжетом на Земле будущего, территорию которой заполонили инопланетяне.

Project S

Враждебные существа близки к захвату планеты, однако последняя надежда на выживание расположена внутри убежища.

Главными особенностями итогового продукта создатели называют фотореализм, огромный открытый мир, гибкие тактики боев и многообразие игрового процесса.

Выход шутера на движке Unreal Engine должен состояться в 2026 году на ПК и консолях.