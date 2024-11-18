Студия Lionheart презентовала Project S — приключенческий боевик на Unreal Engine 5

Project S Фото: YouTube
Разрабатываемый в жанре «шутер от третьего лица» проект будет сочетать в себе научно-фантастические элементы с сюжетом на Земле будущего, территорию которой заполонили инопланетяне.
Project S
Враждебные существа близки к захвату планеты, однако последняя надежда на выживание расположена внутри убежища.
Главными особенностями итогового продукта создатели называют фотореализм, огромный открытый мир, гибкие тактики боев и многообразие игрового процесса.
Выход шутера на движке Unreal Engine должен состояться в 2026 году на ПК и консолях.