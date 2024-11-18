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    Студия Lionheart презентовала Project S — приключенческий боевик на Unreal Engine 5

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    Южнокорейская компания Lionheart Studio провела презентацию Project S. Эксклюзивный трейлер был представлен на выставке G-Star 2024.

    Project S
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    Project S

    Разрабатываемый в жанре «шутер от третьего лица» проект будет сочетать в себе научно-фантастические элементы с сюжетом на Земле будущего, территорию которой заполонили инопланетяне.

    Project S

    Враждебные существа близки к захвату планеты, однако последняя надежда на выживание расположена внутри убежища.

    Главными особенностями итогового продукта создатели называют фотореализм, огромный открытый мир, гибкие тактики боев и многообразие игрового процесса.

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