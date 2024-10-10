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    Проект Halo Infinite 2 имеет шансы на возрождение

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    Согласно информации блогера под ником Mr.Rebs, Halo Infinite должна была получить продолжение, а разработчики уже трудились над новой частью игры.

    Halo Infinite 2
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    Halo Infinite 2

    По словам журналиста, проект вели до конца 2022 года параллельно с созданием режима ‘battle royale’ под кодовым названием Project Tatanka на движке Slipspace. Однако после смены руководства было принято решение перейти на Unreal Engine 5.

    Несмотря на то что команда потратила несколько месяцев на освоение нового движка, оба продукта были отменены ввиду оптимизации расходов.

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    • Экс-руководитель команды Halo отметил, что перезапуск разработки игры с нуля на движке Unreal Engine 5 по-прежнему возможен. Для этого могут привлечь стороннюю компанию, хотя точной информации о будущем серии на сегодняшний день нет.

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