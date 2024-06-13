В сети появилась 27-минутная демонстрация геймплея Star Wars: Outlaws

Игровой обозреватель под ником Rubhen925 опубликовал 27-минутное видео с геймплеем

Новый ролик рассекречивает чуть больше деталей о шутере от Ubisoft, включая исследование различных локаций, сражения в открытом космосе и стелс. Так, представленные кадры дают понимание того, каким будет итоговый продукт.

Star Wars: Outlaws

Игра от Massive Entertainment станет первой во вселенной «Звездных войн» с механикой открытого мира. События в Outlaws будут происходить в период между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Отправиться в новое межпланетное путешествие с героиней по имени Кей Весс пользователи ПК, PlayStation 5 и Xbox Series смогут 30 августа.