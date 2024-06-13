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    В сети появилась 27-минутная демонстрация геймплея Star Wars: Outlaws

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    Игровой обозреватель под ником Rubhen925 опубликовал 27-минутное видео с геймплеем Star Wars: Outlaws.

    Star Wars: Outlaws
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    Star Wars: Outlaws

    Новый ролик рассекречивает чуть больше деталей о шутере от Ubisoft, включая исследование различных локаций, сражения в открытом космосе и стелс. Так, представленные кадры дают понимание того, каким будет итоговый продукт.

    Star Wars: Outlaws

    Игра от Massive Entertainment станет первой во вселенной «Звездных войн» с механикой открытого мира. События в Outlaws будут происходить в период между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

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