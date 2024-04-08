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    СМИ: Xbox следующего поколения готовит «технологический скачок» на базе Gaming AI

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    В следующую войну консолей корпорация Microsoft готовится войти в качестве революционера, представив Xbox на базе технологии искусственного интеллекта Gaming AI.

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    Соответствующая информация попала в сеть после утечки материалов президента Xbox Сары Бонд из ее электронной почты. В слитых редактором Windows Central Джезом Корденом данных говорится о технологии Gaming AI, нацеленной на улучшение игрового опыта и опыта создания контента.

    Аппаратное обеспечение на базе ИИ — благодаря сотрудничеству с AMD — позволит интегрировать в систему передовые инструменты для разработки и оптимизации игр. В СМИ также допускают, что искусственный интеллект может быть внедрен в операционную систему.

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