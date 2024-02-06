Создатели российского шутера PIONER выпустили новый трейлер

Размещенное в соцсетях видео содержит в себе некоторые детали игрового процесса. В частности, была представлена система крафта, с помощью которой в игре создается оружие, а также показан процесс сражений с мутантами и соперниками вражеских фракций. Перестрелки проходили в нескольких локациях.
Трейлер PIONER
Главной особенностью PIONER станет открытый мир, механика которого основывается на выживании и исследовании в PvE и PvP-режимах.
MMO-шутер от первого лица получит версию для ПК, PlayStation и Xbox.