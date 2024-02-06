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    Создатели российского шутера PIONER выпустили новый трейлер

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    Разрабатываемый российской студией GFA Games шутер PIONER, релиз которого намечен на 2024 год, получил новый трейлер.

    PIONER
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    PIONER

    Размещенное в соцсетях видео содержит в себе некоторые детали игрового процесса. В частности, была представлена система крафта, с помощью которой в игре создается оружие, а также показан процесс сражений с мутантами и соперниками вражеских фракций. Перестрелки проходили в нескольких локациях.

    Трейлер PIONER

    Главной особенностью PIONER станет открытый мир, механика которого основывается на выживании и исследовании в PvE и PvP-режимах.

    MMO-шутер от первого лица получит версию для ПК, PlayStation и Xbox.

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