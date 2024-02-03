Suicide Squad: Kill the Justice League показала слабый старт в Steam

Suicide Squad: Kill the Justice League Фото: Steam
На текущий момент тайтл от Rocksteady Studios и Warner Bros. Games собрал 86% пользовательского рейтинга, сформированного на основе 1400+ (на момент публикации) обзоров. И несмотря на преимущественно теплые отзывы, игра демонстрирует один из худших стартов в категории AAA-проектов.
С момента релиза 2 февраля пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League добрался до отметки 12 667 пользователей, после чего цифры начали стремительно снижаться.
На Metacritic игра получила 61 балл, а на OpenCritic — 63, хотя в целом ее встречают положительно.
Окунуться в мир противостояния героев Suicide Squad: Kill the Justice League могут пользователи ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.