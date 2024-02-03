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    Suicide Squad: Kill the Justice League показала слабый старт в Steam

    Игры Suicide Squad: Kill the Justice League Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для ПК Steam Valve
    Выход супергеройского экшена Suicide Squad: Kill the Justice League был омрачен средним стартом на всех крупнейших игровых площадках, включая Steam.

    Suicide Squad: Kill the Justice League
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    Suicide Squad: Kill the Justice League

    На текущий момент тайтл от Rocksteady Studios и Warner Bros. Games собрал 86% пользовательского рейтинга, сформированного на основе 1400+ (на момент публикации) обзоров. И несмотря на преимущественно теплые отзывы, игра демонстрирует один из худших стартов в категории AAA-проектов.

    С момента релиза 2 февраля пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League добрался до отметки 12 667 пользователей, после чего цифры начали стремительно снижаться.

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    • На Metacritic игра получила 61 балл, а на OpenCritic — 63, хотя в целом ее встречают положительно.

    Окунуться в мир противостояния героев Suicide Squad: Kill the Justice League могут пользователи ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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