Suicide Squad: Kill the Justice League показала слабый старт в Steam

Выход супергеройского экшенабыл омрачен средним стартом на всех крупнейших игровых площадках, включая Steam.

На текущий момент тайтл от Rocksteady Studios и Warner Bros. Games собрал 86% пользовательского рейтинга, сформированного на основе 1400+ (на момент публикации) обзоров. И несмотря на преимущественно теплые отзывы, игра демонстрирует один из худших стартов в категории AAA-проектов.

С момента релиза 2 февраля пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League добрался до отметки 12 667 пользователей, после чего цифры начали стремительно снижаться.

На Metacritic игра получила 61 балл, а на OpenCritic — 63, хотя в целом ее встречают положительно.

Окунуться в мир противостояния героев Suicide Squad: Kill the Justice League могут пользователи ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.