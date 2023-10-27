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    Разработчики RoboCop: Rogue City представили сюжетный трейлер

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    Студия-разработчик Nacon раскрыла фанатам очередные подробности, связанные с шутером RoboCop: Rogue City. В новом трейлере рассказали о главных сюжетных событиях игры.

    RoboCop: Rogue City
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    RoboCop: Rogue City

    В ходе кампании от первого лица нам выпадет уникальный шанс породниться с культовым героем конца 80-х — Робокопом, которому предстоит очистить районы Детройта от преступности.

    Cюжетный трейлер RoboCop: Rogue City

    Все события в игре происходят между вторым и третьим фильмами, а главного героя — Алекса Мерфи в теле киборга — ждут неприятные встречи как с обычными бандитами, так и с роботами.

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    • Релиз RoboCop: Rogue City намечен на 2 ноября. Новый шутер появится на консолях текущего поколения (PS5, Xbox Series) и ПК. Главного игрового персонажа озвучил актер Питер Уэллер, сыгравший роль «железного полицейского» в оригинальной картине.

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