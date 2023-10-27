Разработчики RoboCop: Rogue City представили сюжетный трейлер

Студия-разработчик Nacon раскрыла фанатам очередные подробности, связанные с шутером. В новом трейлере рассказали о главных сюжетных событиях игры.

В ходе кампании от первого лица нам выпадет уникальный шанс породниться с культовым героем конца 80-х — Робокопом, которому предстоит очистить районы Детройта от преступности.

Cюжетный трейлер RoboCop: Rogue City

Все события в игре происходят между вторым и третьим фильмами, а главного героя — Алекса Мерфи в теле киборга — ждут неприятные встречи как с обычными бандитами, так и с роботами.

Релиз RoboCop: Rogue City намечен на 2 ноября. Новый шутер появится на консолях текущего поколения (PS5, Xbox Series) и ПК. Главного игрового персонажа озвучил актер Питер Уэллер, сыгравший роль «железного полицейского» в оригинальной картине.