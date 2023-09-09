Insomniac Games знакомит с героями и злодеями Marvel’s Spider-Man 2

Студияпродолжает подогревать интерес к предстоящему супергеройскому файтингу, демонстрируя новые изображения персонажей.

На этот раз разработчики предоставили возможность детальнее рассмотреть героев и антагонистов игры, презентовав красочные постеры каждого. В частности, были показаны оба «Паука» — Питер Паркер и Майлз Моралес — и их враги — Веном, Ящер и Крейвен.

Питер Паркер (продвинутый костюм) X — Insomniac Games

Майлс Моралес (улучшенный костюм) X — Insomniac Games

Питер Паркер X — Insomniac Games

Ящер X — Insomniac Games

Крейвен X — Insomniac Games

Веном X — Insomniac Games

В скором времени издатель также развернет полноценную рекламную кампанию, в ходе которой геймеры увидят новые кадры и получат дополнительную информацию.

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 намечен на 20 октября. Экшен о супергероях станет эксклюзивом PlayStation 5.