Insomniac Games знакомит с героями и злодеями Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Фото: PS Store
На этот раз разработчики предоставили возможность детальнее рассмотреть героев и антагонистов игры, презентовав красочные постеры каждого. В частности, были показаны оба «Паука» — Питер Паркер и Майлз Моралес — и их враги — Веном, Ящер и Крейвен.
Питер Паркер (продвинутый костюм)
X — Insomniac Games
Майлс Моралес (улучшенный костюм)
X — Insomniac Games
Питер Паркер
X — Insomniac Games
Ящер
X — Insomniac Games
Крейвен
X — Insomniac Games
Веном
X — Insomniac Games
В скором времени издатель также развернет полноценную рекламную кампанию, в ходе которой геймеры увидят новые кадры и получат дополнительную информацию.
Релиз Marvel’s Spider-Man 2 намечен на 20 октября. Экшен о супергероях станет эксклюзивом PlayStation 5.