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    Insomniac Games знакомит с героями и злодеями Marvel’s Spider-Man 2

    Игры Sony Marvel’s Spider-Man 2 Игры для PlayStation 5
    Студия Insomniac Games продолжает подогревать интерес к предстоящему супергеройскому файтингу Marvel’s Spider-Man 2, демонстрируя новые изображения персонажей.

    Marvel’s Spider-Man 2
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    Marvel’s Spider-Man 2

    На этот раз разработчики предоставили возможность детальнее рассмотреть героев и антагонистов игры, презентовав красочные постеры каждого. В частности, были показаны оба «Паука» — Питер Паркер и Майлз Моралес — и их враги — Веном, Ящер и Крейвен.

    Питер Паркер (продвинутый костюм)
    X — Insomniac Games

    Майлс Моралес (улучшенный костюм)
    X — Insomniac Games

    Питер Паркер
    X — Insomniac Games

    Ящер
    X — Insomniac Games

    Крейвен
    X — Insomniac Games

    Веном
    X — Insomniac Games

    В скором времени издатель также развернет полноценную рекламную кампанию, в ходе которой геймеры увидят новые кадры и получат дополнительную информацию.

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