5 спортивных симуляторов, доступных по крупным скидкам в PS Store

В цифровом магазине PlayStation проводится очередная акция. В конце августа разработчики ААА-проектов устроили распродажу со скидками до 75%. В библиотеке топовых игр нашлись и спортивные симуляторы, релиз которых состоялся в этом или прошлом году. Минимум пять таких можно приобрести практически даром до 31-го числа, 01:59 по Москве.

Football Manager 2023

Football Manager 2023 PS Store

Цифровой рай для тех, кто обожает сутками бродить по испытательным полигонам футбольных тактик. На фоне запланированного релиза Football Manager 2024 скидка в 60% на текущую версию выглядит действительно уместной, так как в будущей стратегии нас ждет минимум новшеств, о чем уже успели публично сообщить в Sports Interactive.

В FM 24 пользователи получат всего одну новую функцию — возможность переносить игровой прогресс из FM 23. В остальном симулятор останется прежним, рассчитывая на тотальную перезагрузку в рамках Football Manager 2025.

В текущей же версии фанатам представили улучшенную графику и геймплей, более глубокую систему трансферов, кучу лицензий, включая все еврокубки, а также обновленный набор тактик, коих не было в предыдущих частях игры.

F1 23

F1 23 PS Store

На вышедшую 16 июня гонку от EA Sports дается скидка 40%. Желание испытать последний по хронологии симулятор «Формулы-1» возникает хотя бы из-за новых трасс. В F1 23 добавили трассы Лас-Вегаса и Катара, на которых можно погонять в любом режиме — от одиночной кампании до сетевых турниров.

В сравнении с предыдущими частями последних лет F1 23 стал шире в плане лицензированного ростера. В игре представлены 20 пилотов и 10 команд «Формулы-1». Внутриигровые разделы дополнились сюжетной кампанией Breaking Point и соревнования в рамках F1 World.

Что по геймплею? Традиционно EA Sports усовершенствовала графику, сделала более умным ИИ противника и внедрила фичу «Дистанция гонки 35%» для дополнительной остроты. Среди других возможностей F1 23 нельзя пройти мимо функции разделенного экрана и кроссплатформенной игры.

TT Isle Of Man 3 — Racing Fan Edition

TT Isle Of Man 3 PS Store

Фанаты мотогонок тоже не остались в стороне на этом аттракционе щедрости. По скидке в 40% владельцы PlayStation могут загрузить TT Isle Of Man 3, но только издание Racing Fan Edition, в которое входит начальный набор для режима карьеры (380 очков на улучшения), ростер 2023 года + официальные мотоциклы.

Релиз TT Isle Of Man 3 состоялся 11 мая. Игра воссоздает реальную гонку Tourist Trophy — одно из опаснейших соревнований на трассе острова Мэн, суммарная протяженность которой превышает 60 км. В симуляторе представлен полный набор лицензий классов «суперспорт» и «супербайк», дополненный режимами «Быстрая гонка», «Режим карьеры», «Сетевая игра», «Еженедельные и ежемесячные заезды».

PGA TOUR 2K23 — Deluxe Edition

PGA TOUR 2K23 PS Store

Самый ценный актив на масштабной распродаже. На премиальное издание Deluxe в симуляторе гольфа PGA TOUR 2K23 дается скидка 75%. В эту версию входит бонусный набор Майкла Джордана, комплекты Golden Club и Deluxe, а также сама игра для двух поколений консолей.

PGA TOUR 2K23 вышла в публичный доступ в прошлом году — 11 октября. В данный момент это последняя часть серии. Игра от 2K предлагает примерить роль профессионального гольфиста и поучаствовать в мужских и женских соревнованиях.

Как и полагается спортивным симуляторам, в PGA TOUR 2K23 представлены все основные режимы жанра — от MyCareer, где можно создать персонажа и вести его к вершине пьедестала, до сетевых турниров по мотивам офлайновых подлинников.

Kayak VR: Mirage

Kayak VR: Mirage PS Store

Нотки экзотики в данной подборке. Kayak VR: Mirage — это игра в режиме виртуальной реальности. Для нее требуется наличие шлема PlayStation VR2 и контроллеры PS VR2 Sense.

Выпущенная в феврале этого года игра предлагает прокатиться на байдарках по уникальным локациям с красивейшими пейзажами в режиме свободного перемещения. А фанатам спортивной составляющей предложены онлайн-соревнования и гонки с глобальной таблицей рейтинга.

Режим виртуальной реальности дает возможность окунуться в безграничные красоты Kayak VR: Mirage в трех стилях — румскейл (игровая зона со свободным перемещением), сидя (требуется пространство для свободного движения рук) и стоя (по аналогии со стилем сидя).