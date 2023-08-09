Разработчики EA Sports FC 24 провели презентацию режима Ultimate Team

Компания Electronic Arts продолжает знакомить фанатов с предстоящим футбольным симулятором, который пришел на смену франшизе FIFA. На этот раз разработчики выкатили презентацию режима

В обновленной игре пользователей ждет серия нововведений. Отныне в UT позволено прокачивать характеристики футболистов по ходу сезона, выполняя предложенные челленджи, а сами виртуальные звезды отныне наделены показателями PlayStyles — фирменными способностями, которыми славятся лучшие футболисты планеты.

Ultimate Team в EA Sports FC 24

В FC 24 дебютирует женский футбол. Теперь девушек можно добавлять в одну команду к мужчинам. При этом «химия» сохранит прежний принцип: если футболистка выступает за «Челси», то улучшенное взаимодействие распространится и на партнеров мужчин из лондонской команды.

Также в Ultimate Team были добавлены новые иконы прошлого, обновлены анимации и дизайн карточек. Отныне на одном экране можно увидеть двух игроков.

Выход FC 24 состоится 29 сентября. Игра появится на всех популярных площадках, включая консоли предыдущего поколения.