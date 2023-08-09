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    Разработчики EA Sports FC 24 провели презентацию режима Ultimate Team

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    Компания Electronic Arts продолжает знакомить фанатов с предстоящим футбольным симулятором EA Sports FC 24, который пришел на смену франшизе FIFA. На этот раз разработчики выкатили презентацию режима Ultimate Team.

    Ultimate Team
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    Ultimate Team

    В обновленной игре пользователей ждет серия нововведений. Отныне в UT позволено прокачивать характеристики футболистов по ходу сезона, выполняя предложенные челленджи, а сами виртуальные звезды отныне наделены показателями PlayStyles — фирменными способностями, которыми славятся лучшие футболисты планеты.

    Ultimate Team в EA Sports FC 24

    В FC 24 дебютирует женский футбол. Теперь девушек можно добавлять в одну команду к мужчинам. При этом «химия» сохранит прежний принцип: если футболистка выступает за «Челси», то улучшенное взаимодействие распространится и на партнеров мужчин из лондонской команды.

    Также в Ultimate Team были добавлены новые иконы прошлого, обновлены анимации и дизайн карточек. Отныне на одном экране можно увидеть двух игроков.

  • Геймплей EA Sports FC 24: Hypermotion V, PlayStyles, Frostbite
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  • 22/07/2023

    • Выход FC 24 состоится 29 сентября. Игра появится на всех популярных площадках, включая консоли предыдущего поколения.

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