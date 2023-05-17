THQ Nordic назвала дату релиза Jagged Alliance 3

Стратегияот THQ Nordic обзавелась датой выхода. Релиз игры запланирован на

Соответствующую информацию подтвердили разработчики и презентовали новый трейлер, в котором рассказали об улучшениях. В частности, авторы проекта намекнули на то, что геймеров ждут «эксперименты» в сюжете.

Трейлер Jagged Alliance 3

Так, в кампании по прохождению не будет заведомо верных действий, а на итоги сражений традиционно повлияют мелкие детали вроде погоды или освещения.

В Jagged Alliance 3 обещают большое количество ситуативных модификаторов, которые могут оказать свое влияние на выполнение приказов.