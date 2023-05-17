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    THQ Nordic назвала дату релиза Jagged Alliance 3

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    Стратегия Jagged Alliance 3 от THQ Nordic обзавелась датой выхода. Релиз игры запланирован на 14 июля.

    Jagged Alliance 3
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    Jagged Alliance 3

    Соответствующую информацию подтвердили разработчики и презентовали новый трейлер, в котором рассказали об улучшениях. В частности, авторы проекта намекнули на то, что геймеров ждут «эксперименты» в сюжете.

    Трейлер Jagged Alliance 3

    Так, в кампании по прохождению не будет заведомо верных действий, а на итоги сражений традиционно повлияют мелкие детали вроде погоды или освещения.

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    • В Jagged Alliance 3 обещают большое количество ситуативных модификаторов, которые могут оказать свое влияние на выполнение приказов.

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