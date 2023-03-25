Ремейк Resident Evil 4 показал лучший во франшизе запуск в Steam

Resident Evil 4 Фото: Steam
Так, ремейк культового хоррора переплюнул по этому показателю Resident Evil Village, в момент запуска которого количество пользователей преодолело планку в 106 тыс. Третий показатель принадлежит ремейку второй части RE — 74 тыс. юзеров.
Лаунч-трейлер RE 4 Ramake
При этом игроки положительно оценивают проект от Capcom. На эту минуту RE 4 Remake имеет рейтинг 10/10 в Steam и собрал сотни одобрительных отзывов.
Хоррор Resident Evil 4 Remake доступен на ПК, PS5, Xbox Series и пастген-консолях.