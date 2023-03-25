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    • Ремейк Resident Evil 4 показал лучший во франшизе запуск в Steam
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    Ремейк Resident Evil 4 показал лучший во франшизе запуск в Steam

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    В пятницу, 24 марта, состоялся релиз Resident Evil 4 Remake. В момент выхода пиковый онлайн в Steam перевалил за 135+ тыс. геймеров. Игра стала абсолютным рекордсменом франшизы.

    Resident Evil 4
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    Resident Evil 4

    Так, ремейк культового хоррора переплюнул по этому показателю ​​Resident Evil Village, в момент запуска которого количество пользователей преодолело планку в 106 тыс. Третий показатель принадлежит ремейку второй части RE — 74 тыс. юзеров.

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    При этом игроки положительно оценивают проект от Capcom. На эту минуту RE 4 Remake имеет рейтинг 10/10 в Steam и собрал сотни одобрительных отзывов.

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    • Хоррор Resident Evil 4 Remake доступен на ПК, PS5, Xbox Series и пастген-консолях.

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