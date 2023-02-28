From Software подтвердила разработку расширения ​​Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Студия From Software анонсировала разработку— дополнительного контента для

По словам авторов, расширение подарит геймерам серию новых приключений по Междуземью. При этом DLC не станет эксклюзивом для PS5 и Xbox Series. На официальном сайте игры компания уточнила, что новый контент будет актуальным и для юзеров PlayStation 4, Xbox One.

Ранее пользователь под ником sekirodubi нашел в файлах игры элементы, связанные с новыми прическами, контрольными точками и слотами под боссов, а датамайнер Лэнс МакДональд заявил о больших масштабах будущего дополнения.