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    From Software подтвердила разработку расширения ​​Shadow of the Erdtree для Elden Ring

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    Студия From Software анонсировала разработку ​​Shadow of the Erdtree — дополнительного контента для Elden Ring.

    Дополнение ​​Shadow of the Erdtree для Elden Ring
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    Дополнение ​​Shadow of the Erdtree для Elden Ring

    По словам авторов, расширение подарит геймерам серию новых приключений по Междуземью. При этом DLC не станет эксклюзивом для PS5 и Xbox Series. На официальном сайте игры компания уточнила, что новый контент будет актуальным и для юзеров PlayStation 4, Xbox One.

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