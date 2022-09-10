ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельПобедители и проигравшие. Для кого увольнение Тухеля из «Челси» станет судьбоносным
  • 15:14
    • Состоялся анонс Football Manager 2023. Игра заедет на все доступные платформы, включая PlayStation
  • 14:50
    • Хави о Левандовском: Я бы не променял его ни на кого на свете
  • 14:32
    • Сборная России обыграла Казахстан в первом матче Кубка Легенд
  • 13:57
    • Составы на матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов»
  • 13:50
    • Холанд заявил, что ему нравится работать с Гвардиолой
    Все новости спорта

    На D23 Эмми Хеннинг представила игру с Капитаном Америкой и Черной Пантерой и рассказала первые детали

    Игры
    Во время шоукейса ​​Disney & Marvel Games экс-создательница Uncharted Эми Хеннинг анонсировала новый супергеройский экшен, главными действующими лицами которого будут Капитан Америка, Черная Пантера, Гейб Джонс и Дора Милаж.

    Обложка будущего супергеройского проекта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Обложка будущего супергеройского проекта

    Безымянный проект от ​​Skydance New Media имеет марвеловскую лицензию и тизер, показывающий Париж 1940-х годов. Во время Второй мировой пользователям расскажут о противостоянии четырех вершителях правосудия с Гидрой.

    Тизер новой игры

    Игру обещают выкатить только в однопользовательском режиме. При этом по словам Эми Хеннинг, игра планирует переманить традиционную механику Uncharted, где юзер разделяет опыт за одним экраном, проходя кампанию двумя персонажами.

    Увы, на презентации организаторы не назвали ни дату релиза, ни платформы, на которые залетит проект.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонят ли «быки» армейцев в таблице РПЛ?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Бавария» не пощадит «Штутгарт»
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поможет ли «быкам» смена наставника?
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Завтра в 07:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •