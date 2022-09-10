На D23 Эмми Хеннинг представила игру с Капитаном Америкой и Черной Пантерой и рассказала первые детали

Во время шоукейса ​​экс-создательница Unchartedанонсировала новый супергеройский экшен, главными действующими лицами которого будут

Безымянный проект от ​​Skydance New Media имеет марвеловскую лицензию и тизер, показывающий Париж 1940-х годов. Во время Второй мировой пользователям расскажут о противостоянии четырех вершителях правосудия с Гидрой.

Тизер новой игры

Игру обещают выкатить только в однопользовательском режиме. При этом по словам Эми Хеннинг, игра планирует переманить традиционную механику Uncharted, где юзер разделяет опыт за одним экраном, проходя кампанию двумя персонажами.

Увы, на презентации организаторы не назвали ни дату релиза, ни платформы, на которые залетит проект.