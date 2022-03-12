В For Honor появится кросс-платформенная поддержка

Студия Ubisoft намерена добавить поддержку функции кросс-плея в игре For Honor, о чем стало известно из сообщения в официальном блоге разработчиков.

Внедрение новой фичи пройдет в два этапа. Первый запланирован на 17 марта. На начальной стадии ребята из Ubisoft уделят внимание режимам PvE и PvP, планируется объединение юзеров на ПК, PlayStation и Xbox .

Кросс-платформенная поддержка в For Honor ubisoft.com

На сюжет, тренировочный и аркадный моды поддержка кросс-плея распространяться не будет. При этом из-за смешивания упомянутых выше платформ разработчики обнулят рейтинги геймеров .

В ходе второго этапа новая функция позволит играть с тиммейтами на других площадках. Больше деталей по второму этапу Ubisoft раскроет позже.