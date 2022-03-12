В For Honor появится кросс-платформенная поддержка

For Honor Фото: store.steampowered.com
Внедрение новой фичи пройдет в два этапа. Первый запланирован на 17 марта. На начальной стадии ребята из Ubisoft уделят внимание режимам PvE и PvP, планируется объединение юзеров на
Кросс-платформенная поддержка в For Honor
ubisoft.com
На сюжет, тренировочный и аркадный моды поддержка кросс-плея распространяться не будет. При этом из-за смешивания упомянутых выше платформ разработчики
В ходе второго этапа новая функция позволит играть с тиммейтами на других площадках. Больше деталей по второму этапу Ubisoft раскроет позже.