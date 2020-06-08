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    Пользователи eFootball PES 2020 столкнулись с неполадками

    Игры Konami PES 2020
    На днях многие игроки eFootball PES 2020 страдали от неполадок в режиме соревнований Matchday.

    Обложка eFootball PES 2020
    Обложка eFootball PES 2020

    Во время выбора команд пользователи не могли назначить своим футболистам роль «Игроки в нападении», благодаря которой те подключаются в атаку при стандартных положениях. Данная проблема появлялась во время замены футболиста стартового состава на запасного на экране «План игры».

    В Konami заявили, что избежать неисправности можно при закрытии «Плана игры» после замены, а затем этот экран необходимо открыть повторно. Кроме того, разработчики принесли извинения за неудобства и все исправили в обновлении. 0

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