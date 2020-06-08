Пользователи eFootball PES 2020 столкнулись с неполадками

На днях многие игрокистрадали от неполадок в режиме соревнований Matchday.

Во время выбора команд пользователи не могли назначить своим футболистам роль «Игроки в нападении», благодаря которой те подключаются в атаку при стандартных положениях. Данная проблема появлялась во время замены футболиста стартового состава на запасного на экране «План игры».

В Konami заявили, что избежать неисправности можно при закрытии «Плана игры» после замены, а затем этот экран необходимо открыть повторно. Кроме того, разработчики принесли извинения за неудобства и все исправили в обновлении. 0