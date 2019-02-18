EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19

Нападающийпропал с обложкизаменила фотографию португальца на всех ресурсах.

FIFA 19 отказалась от использования лица Роналду eurogamer.net 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На это обратил внимание портал Eurogamer.

Изображение Роналду также убрали с загрузочного экрана. Теперь на нем красуются полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, нападающий ПСЖ Неймар и нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

В главном меню вместо португальца — звезда женской сборной США Алекс Морган. EA Sports никак не прокомментировала свое решение.

В октябре 2018 года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Криштиану Роналду фигурирует в нем как подозреваемый.

Кроме того, в январе 2019 Роналду признал нарушение налогового кодекса Испании. Португалец оплатил не только долг за 2011-2014 год, но и штраф. Итоговая сумма составила 18,8 млн евро. За это он получил условный срок в 23 месяца. 0