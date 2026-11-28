«Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» на выезде в 11-м туре Бундеслиги — 0:0. Мюнхенцы приехали без семи травмированных игроков первой команды, а перед перерывом остались вдесятером после удаления капитана Йозуа Киммиха. По ходу второго тайма повреждение получил Конрад Лаймер.
«Бавария» сыграла самым молодым составом за 8,5 лет. Вместо Кейна вышел 19-летний форвард из резерва
На прошлой неделе в матче с «Кёльном» (1:1) «Бавария» за первый тайм потеряла Гарри Кейна и Майкла Олисе: англичанину впоследствии сделали операцию на голеностопе, у Олисе травма менее серьёзная — ушиб стопы. В Гамбурге Венсан Компани также не мог рассчитывать на Мануэля Нойера, Джамала Мусиалу, Исмаэля Саибари, Сержа Гнабри и Альфонсо Дэвиса. Последние двое в пятницу вернулись к тренировкам с командой, но в заявку не попали.
В среду в Лиге чемпионов на месте Кейна сыграл правый защитник Лаймер, а в Гамбурге Компани впервые выпустил с первых минут Ноа Коджо-Эвору. 19-летний француз дебютировал за первую команду только на прошлой неделе — отыграл 3 минуты с «Кёльном», затем 9 с «Лиллем». В Гамбурге он провёл на поле все 90 и нанёс один удар — в начале встречи попал в сетку с внешней стороны.
В старте вышли также 18-летние Леннарт Карль и Бара Сапоко Ндиайе, причём для Ндиайе это был всего третий выход за главную команду в нынешнем сезоне. Средний возраст стартового состава «Баварии» составил 24,5 года — это самый низкий показатель клуба в Бундеслиге с апреля 2018-го. За весь матч мюнхенцы пробили 11 раз и ни разу не попали в створ.
Киммих получил красную за то, что дёрнул соперника за волосы
На 44-й минуте Александер Рёссинг-Лелесиит толкнул Киммиха, когда мяч уже вышел за боковую — Йозуа в ответ дёрнул норвежца за волосы и получил прямую красную. После матча Киммих извинился перед командой и назвал свой поступок глупым.
На 52-й минуте Лаймер заменил Карля, который попросил замену из-за дискомфорта в области бедра — после матча Венсан Компани объяснил, что с немцем всё нормально и по плану он не должен был сыграть все 90 минут. А на 87-й сам Лаймер покинул поле из-за повреждения: сроки его восстановления пока неизвестны, но Компани уже сообщил, что травма австрийца «выглядит не очень хорошо».
«Дортмунд» может уйти в отрыв
«Бавария» продолжает терять игроков и урезанным составом не выиграла уже третий матч подряд: до ничьей в Гамбурге мюнхенцы потеряли очки с «Кёльном» и уступили «Лиллю» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне. В Бундеслиге у команды Компани одна победа за четыре тура — дортмундская «Боруссия» опережает мюнхенцев на одно очко и может увеличить отрыв до четырёх, если в воскресенье обыграет «Байер».
Напомним, что происходит вся эта катастрофа на фоне проблем со здоровьем у Венсана Компани, которому врачи запретили нервничать из-за футбола. Именно после возвращения главного тренера на скамейку «Бавария» потеряла нескольких ключевых игроков, включая Кейна и Олисе, и не выиграла ни одного из трёх матчей.