«Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» на выезде в 11-м туре Бундеслиги — 0:0. Мюнхенцы приехали без семи травмированных игроков первой команды, а перед перерывом остались вдесятером после удаления капитана Йозуа Киммиха. По ходу второго тайма повреждение получил Конрад Лаймер.

Конрад Лаймер globallookpress.com

«Бавария» сыграла самым молодым составом за 8,5 лет. Вместо Кейна вышел 19-летний форвард из резерва

На прошлой неделе в матче с «Кёльном» (1:1) «Бавария» за первый тайм потеряла Гарри Кейна и Майкла Олисе: англичанину впоследствии сделали операцию на голеностопе, у Олисе травма менее серьёзная — ушиб стопы. В Гамбурге Венсан Компани также не мог рассчитывать на Мануэля Нойера, Джамала Мусиалу, Исмаэля Саибари, Сержа Гнабри и Альфонсо Дэвиса. Последние двое в пятницу вернулись к тренировкам с командой, но в заявку не попали.

В среду в Лиге чемпионов на месте Кейна сыграл правый защитник Лаймер, а в Гамбурге Компани впервые выпустил с первых минут Ноа Коджо-Эвору. 19-летний француз дебютировал за первую команду только на прошлой неделе — отыграл 3 минуты с «Кёльном», затем 9 с «Лиллем». В Гамбурге он провёл на поле все 90 и нанёс один удар — в начале встречи попал в сетку с внешней стороны.

В старте вышли также 18-летние Леннарт Карль и Бара Сапоко Ндиайе, причём для Ндиайе это был всего третий выход за главную команду в нынешнем сезоне. Средний возраст стартового состава «Баварии» составил 24,5 года — это самый низкий показатель клуба в Бундеслиге с апреля 2018-го. За весь матч мюнхенцы пробили 11 раз и ни разу не попали в створ.

Ноа Коджо-Эвора и Йонас Урбиг globallookpress.com

Киммих получил красную за то, что дёрнул соперника за волосы

На 44-й минуте Александер Рёссинг-Лелесиит толкнул Киммиха, когда мяч уже вышел за боковую — Йозуа в ответ дёрнул норвежца за волосы и получил прямую красную. После матча Киммих извинился перед командой и назвал свой поступок глупым.

На 52-й минуте Лаймер заменил Карля, который попросил замену из-за дискомфорта в области бедра — после матча Венсан Компани объяснил, что с немцем всё нормально и по плану он не должен был сыграть все 90 минут. А на 87-й сам Лаймер покинул поле из-за повреждения: сроки его восстановления пока неизвестны, но Компани уже сообщил, что травма австрийца «выглядит не очень хорошо».

«Дортмунд» может уйти в отрыв

«Бавария» продолжает терять игроков и урезанным составом не выиграла уже третий матч подряд: до ничьей в Гамбурге мюнхенцы потеряли очки с «Кёльном» и уступили «Лиллю» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне. В Бундеслиге у команды Компани одна победа за четыре тура — дортмундская «Боруссия» опережает мюнхенцев на одно очко и может увеличить отрыв до четырёх, если в воскресенье обыграет «Байер».

Напомним, что происходит вся эта катастрофа на фоне проблем со здоровьем у Венсана Компани, которому врачи запретили нервничать из-за футбола. Именно после возвращения главного тренера на скамейку «Бавария» потеряла нескольких ключевых игроков, включая Кейна и Олисе, и не выиграла ни одного из трёх матчей.