Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может перейти в английскую Премьер‑лигу, сообщает авторитетный портал Teamtalk.

Виктор Осимхен globallookpress.com

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» может предпринять попытку подписать нигерийского бомбардира в январское трансферное окно, чтобы закрыть проблему с забивным нападающим. Сумма потенциальной сделки оценивается в 120 млн евро.

До переезда в Турцию Осимхена активно сватали в лондонский «Челси», но сделка не состоялась. Виктор выступает за «Галатасарай» с лета 2025 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2029 года.