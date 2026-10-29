Бразильский «Васко да Гама» намерен вернуть полузащитника Вендела из «Зенита» уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Евро-Футбол. Ру», после окончания сезона клуб получит солидный трансферный бюджет, которого должно хватить, чтобы закрыть финансовые требования петербуржцев.

Летом «Васко да Гама» уже интересовался игроком, но отказался платить запрошенные «Зенитом» 18 млн евро.

Спортивный директор бразильского клуба Алдмар Лопес информацию об интересе к хавбеку комментировать не стал.

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. Всего провёл 187 матчей, забил 23 гола и отдал 40 результативных передач.

Контракт бразильца с российским клубом действует до 2029 года, а рыночная стоимость оценивается в 15 млн евро.