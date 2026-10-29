Тренер сборной России Николай Писарев считает соперников по товарищеским матчам в ноябре довольно неплохим уровнем.

Николай Писарев globallookpress.com

«Соперники — супер. Спасибо РФС, это отличная история: Узбекистан — участник чемпионата мира, Венесуэла в Краснодаре соберёт много народу. Вообще обожаю этот стадион. Сейчас мы играем товарищеские игры. Хочется, чтобы соперник подошёл к игре в оптимальном составе, и мы показали свою лучшую игру. Реваншистских настроений лично у меня нет», — сказал Писарев РИА Новости.

России предстоит игра в гостях с Узбекистаном 12 ноября, а через пять дней — дома против Венесуэлы.