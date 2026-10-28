Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял 1-е место в рейтинге «Золотой мяч всех времён». Об этом информирует официальный сайт награды.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Победителем признали «Золотой мяч», который португальский форвард получил в 2008 году. В том голосовании он опередил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и испанского форварда «Ливерпуля» Фернандо Торреса. 2-ю строчку в итоговом рейтинге занял Лионель Месси с наградой за 2012 год.

Организаторы отметили, что главным критерием при выборе победителя являлось не общее количество наград, а уровень выступления игрока в конкретном сезоне. Обладателя премии определили болельщики с помощью глобального онлайн-голосования. Стоимость 1 голоса составила 1 евро.