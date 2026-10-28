«Барселона» планирует обжаловать штраф от испанской футбольной федерации. Повод для санкций дала жалоба мадридского «Атлетико». Столичный клуб остался недоволен попытками каталонцев подписать нападающего Хулиана Альвареса в летнее трансферное окно.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Ранее во время чемпионата мира Альварес заявил о желании покинуть «Атлетико». «Барселона» пыталась оформить трансфер форварда, однако переход в итоге не состоялся. После этого мадридский клуб обратился в RFEF и обвинил каталонцев в нарушении этических норм.

Вчера федерация назначила «Барселоне» штраф в размере шестисот двух евро. Причиной наказания назвали невыполнение указаний, инструкций и нормативных обязательств.

Спортивное издание Marca сообщает о намерении «Барселоны» опротестовать это решение. В клубе понимают незначительность суммы штрафа. При этом сине-гранатовые убеждены в правоте своих действий. Руководство каталонцев напрямую уведомляло «Атлетико» об интересе к Альваресу и не нарушало регламент.