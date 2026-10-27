Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за награду имени Льва Яшина, вручаемую лучшему вратарю года. Пресс-служба парижского клуба отметила выступления своего футболиста на протяжении сезона.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Матвей Сафонов занял четвертое место в списке номинантов на награду Льва Яшина. Это заслуженное признание за его игру на протяжении сезона», — говорится в публикации на официальном сайте французского гранда.

Победителем в номинации стал испанский голкипер Унай Симон. Второе место занял его соотечественник Давид Райя, а тройку лучших замкнул бельгиец Тибо Куртуа.